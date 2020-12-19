Электрическое кросс-купе от Skoda: новые шпионские фото

Главное отличие от ранее представленного Enyaq iV — покатые задние стойки и укороченная крыша, придающие модели более спортивный вид. Спереди новинка полностью повторяет «классического» собрата. Задняя оптика тоже останется без изменений. Таким образом, единственное, что будет полностью новым, — крышка багажника и задний бампер. Один из вариантов названия будущей модели — Enyaq iV GT.

Ожидается, что технически кросс-купе повторит обычный Enyaq iV. Он предлагается с тремя версиями аккумуляторов ёмкостью 55, 62 и 82 кВт·ч. Первые две батареи сочетаются с задним приводом и моторами мощностью от 148 до 204 л.с., а третья — с полным приводом и отдачей, повышенной до 265 или 306 сил.

Возможно, что за счёт иной формы кузова Enyaq iV GT будет иметь чуть больший запас хода. Autocar приводит в пример кроссоверы Audi e-tron и e-tron Sportback: версия с покатой крышей проходит в среднем на 10 километров больше на одном заряде. Всё благодаря более низкому коэффициенту лобового сопротивления. Запас хода обычного Enyaq iV составляет от 340 до 510 километров.

Глава отдела продаж и маркетинга Skoda рассказал изданию, что модельный ряд Enyaq iV со временем будет расширяться. Цена Enyaq iV GT может подняться на 1000 фунтов стерлингов относительно стандартной пятидверки. Цена обычного электрокроссовера пока не известна.

Премьера Enyaq iV GT ожидается в 2021 году.