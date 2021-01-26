В Елабуге наладят производство дизельных двигателей для Ford Transit
Дмитрий Савостьянчик
«Соллерс Форд» выкупил завод по производству двигателей в Елабуге, который принадлежал Ford Motor Company, сообщает «Коммерсантъ». Для этого компании понадобился кредит больше чем на 1,1 миллиарда рублей. На этом заводе будут выпускать дизельные двигатели для Ford Transit.
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Перезапуск завода запланирован на 2023 год, до этого времени будет производиться модернизация производства.
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Основной упор сделают на производство 2,2-литрового турбодизеля, которым уже укомплектовывается модель.
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Этим же мотором могли оснащать «Русский Прадо», проект которого в настоящий момент заморозили.
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Параллельно с выпуском турбодизеля «Соллерс Форд» готов взяться за мехобработку и сборку моторов других производителей, так как мощности завода избыточны для выпуска только одного двигателя.
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«Соллерс Форд» станет первой российской компанией, которая займётся выпуском дизельных двигателей для лёгкого комтранса.
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Раньше на этом заводе делали бензиновые 1,6-литровые двигатели для легковых Ford.
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Ford Motor Company остаётся собственником этого завода через совместное предприятие Ford Sollers, но контролировать его будет непосредственно «Соллерс». Не исключено, что Форд получит компенсацию и за использование интеллектуальных прав на двигатель.
Итоговая сумма сделки не раскрывается. В активе Ford Motor Company по-прежнему ещё два недействующих завода — в Набережных Челнах и во Всеволожске. Завод двигателей в Елабуге занимает площадь почти 43 тысячи квадратных метров и находится вблизи завода по производству автомобилей Ford Transit.