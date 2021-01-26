В Елабуге наладят производство дизельных двигателей для Ford Transit

«Соллерс Форд» выкупил завод по производству двигателей в Елабуге, который принад­лежал Ford Motor Company, сообщает «Коммерсантъ». Для этого компании понадобился кредит больше чем на 1,1 милли­арда рублей. На этом заводе будут выпускать дизель­ные двигатели для Ford Transit.

Перезапуск завода запланирован на 2023 год, до этого времени будет произ­водиться модерни­зация производства.

Основной упор сделают на производство 2,2-литро­вого турбо­дизеля, которым уже укомплекто­вывается модель.

Этим же мотором могли оснащать «Русский Прадо», проект которого в настоящий момент заморозили.

Параллельно с выпуском турбодизеля «Соллерс Форд» готов взяться за мех­обработку и сборку моторов других произво­дителей, так как мощности завода избыточны для выпуска только одного двигателя.

«Соллерс Форд» станет первой российской компанией, которая займётся выпуском дизель­ных двигателей для лёгкого комтранса.

Раньше на этом заводе делали бензиновые 1,6-литровые двигатели для легковых Ford.

Ford Motor Company остаётся собственником этого завода через совместное пред­приятие Ford Sollers, но контроли­ровать его будет непосред­ственно «Соллерс». Не исключено, что Форд получит компен­сацию и за использо­вание интел­лектуаль­ных прав на двигатель.

Итоговая сумма сделки не раскрывается. В активе Ford Motor Company по-прежнему ещё два недей­ствующих завода — в Набережных Челнах и во Всево­ложске. Завод двигателей в Елабуге занимает площадь почти 43 тысячи квадратных метров и находится вблизи завода по произ­водству автомо­билей Ford Transit.