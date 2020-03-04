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В России построят завод по выпуску китайских двигателей

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Дмитрий Савостьянчик

«Хавейл Мотор Мануфакчуринг Рус», дочернее предприятие китайского автоконцерна Great Wall, планирует построить в России завод по выпуску двигателей. Предприятие разместится в Тульской области. Размер инвестиций — 17,75 миллиарда рублей.

Проектирование завода начнётся в марте 2020 года. Планируемая мощность составит около 80 тысяч двигателей в год. Предприятие расположится в индустри­альном парке «Узловая» и займёт 10 тысяч квадратных метров. Здесь же находится и автосборочный завод Haval.

В компании утверждают, что новое предприятие повысит уровень локализации. Помимо этого, будет создано около 300 новых рабочих мест. В 2020 году Haval собирается увеличить объём выпуска автомобилей на тульском заводе почти в 7 раз — до 20 тысяч машин.

По данным Авто.ру, в 2019 году производитель нарастил продажи в 4 раза — до 12,3 тысячи автомобилей. Среди них 3,7 тысячи штук — российского производства. Это модель Haval F7 — 3,2 тысячи штук и Haval F7x — 500 штук.

Купили бы Haval с двигателем российской сборки?

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