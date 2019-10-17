8 настоящих английских машин на Авто.ру

Bentley с таким же 6,75-литровым мотором можно купить ещё дешевле. И это будет лимузин так называемой дофолькс­вагеновской эпохи (то есть до 1998 года). Перед нами — ископаемый 5,3-метровый Eight 1987-го в идеальном техническом состоянии. Несмотря на большой рабочий объём, V-образная «восьмёрка» развивает всего 208 лошадиных сил. Но их достаточно для того, чтобы перемещать в простран­стве массивное двухтонное тело. Кстати, в «Табели о рангах» Bentley модель Eight считалась базовой, уступая в отделке и оснащении пафосной версии Mulsanne. А та в свою очередь была на ступеньку ниже родственного Rolls-Royce Silver Spirit.

И сколько же она стоит? Ответ тут

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