8 настоящих английских машин на Авто.ру
Константин Новацкий
Про них говорят — «автомобили с британским характером», часто имея в виду талант ломаться в любую погоду. Но британский характер перестаёт быть чем-то смешным и колким, когда мы произносим эти имена: Rolls-Royce, Jaguar, Bentley, Land Rover и Austin. Чувствуете, как повеяло дорогой кожей, лакированным деревом, большими моторами и влажным от дождя твидом? Мы отыскали на Авто.ру несколько английских машин, которые можно купить прямо здесь, не выезжая на Альбион. Все эти машины разные, но все они — с тем самым «The» британским характером.
Austin-Healey 3000
Не столько автомобиль, сколько викторианская утварь. Взгляните на полированное ореховое дерево в салоне этого бирмингемского родстера из
Этот родстер на Авто.ру
Ещё больше «Остинов» в продаже
Bentley Arnage Red Label
Прелесть классического на вид Arnage — в его относительной молодости. Лимузин продолжали выпускать вплоть до 2009 года, а конкретно этот дорестайлинговый Red Label — родом из Милленниума. Под капотом «Красной Бирки» скрывается фирменный 6,75-литровый 405-сильный V8, в салоне — кремовая кожа, дерево и электроприводы, а на заднем диване — тишина, покой и шторки. Цена? Как у новой Toyota Camry.
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Еще несколько седанов на Авто.ру
Bentley Eight
Bentley с таким же 6,75-литровым мотором можно купить ещё дешевле. И это будет лимузин так называемой дофольксвагеновской эпохи (то есть до 1998 года). Перед нами — ископаемый 5,3-метровый Eight
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Другие доступные седаны Bentley на Авто.ру
Jaguar XKR
Как насчёт купе? Стильного спортивного английского купе. Стоимость этого 375-сильного XKR сопоставима с новым Hyundai Solaris, но у «Соляриса» не будет массивного четырёхлитрового мотора, кожано-деревянного салона, стремительного «кошачьего» силуэта и киношно-супергеройского флёра. Если вспомнить, на таком XKR гонял злодей из «Умри, но не сейчас». Со слов нынешнего владельца, Jaguar всегда готов к прыжку и не нуждается в ремонте. Славно!
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Ещё больше двухдверных Jaguar на Авто.ру
Land Rover Series III
Пытаетесь вспомнить, так ли выглядел оригинальный предок Defender? Это — версия Lightweight со своей передней частью и иными боковинами кузова. Упрощённая модель для армейских частей предлагалась до 1984 года, а конкретно этот внедорожник третьей серии увидел свет на пять лет раньше. Он полностью отреставрирован, и владелец готов рассказать о сложном процессе восстановления и поделиться фотографиями. Кстати, присмотритесь: Land Rover — леворульный, а значит, трудился как минимум в одной из 20 стран, куда британцы поставляли машины.
Эта машина — в продаже на Авто.ру
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Range Rover
Альтернативой простому, как армейский сапог, Land Rover может стать этот Range Rover первого поколения (1970–1996 годы). Трёхдверный внедорожник выглядит аутентично и совершенно сногсшибательно: пару лет назад он прошёл основательную реставрацию: рама, кузов, интерьер. Да, в салоне не встретить атрибутов премиальных «Рэнджей», зато подлинный британский дух — вот он, в каждой детали.
Здесь больше классических Range Rover
Range Rover
Впрочем, с именем Range Rover ассоциируется не аскетичное нутро внедорожников первой волны, а вполне себе роскошные интерьеры моделей помоложе. В данном случае всё — как из песни про идеальный «Рендж Ровер»: чёрный, не сломан, укомплектован, стоит недорого. Красота! 3,6-литровый дизельный V8 под капотом развивает 272 силы и 640 ньютон-метров тяги, салон чист и ухожен, а электрика, со слов продавца, не вызывает нареканий.
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Больше Range Rover этого поколения на Авто.ру
MG TF
Как насчёт чего-то менее ординарного, но вместе с тем английского? Этот MG TF может стать бюджетной альтернативой Porsche Boxster и Lotus Evora и даже похвастать собственным стилем. Интересно, что родстер — представитель ограниченной серии в честь