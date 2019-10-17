О, нет: машины, уничтоженные японским тайфуном

8 настоящих английских машин на Авто.ру

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Константин Новацкий

Про них говорят — «автомобили с британским характером», часто имея в виду талант ломаться в любую погоду. Но британский характер перестаёт быть чем-то смешным и колким, когда мы произносим эти имена: Rolls-Royce, Jaguar, Bentley, Land Rover и Austin. Чувствуете, как повеяло дорогой кожей, лакированным деревом, большими моторами и влажным от дождя твидом? Мы отыскали на Авто.ру несколько английских машин, которые можно купить прямо здесь, не выезжая на Альбион. Все эти машины разные, но все они — с тем самым «The» британским характером.

Austin-Healey 3000

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Не столько автомобиль, сколько викторианская утварь. Взгляните на полированное ореховое дерево в салоне этого бирмингемского родстера из 50-х! Сейчас такого не делают. Austin-Healey, как британская автомо­бильная марка, прожил до 1971 года, после чего производ­ство класси­ческих спорткаров закончилось навсегда. Индекс 3000 в названии — это намёк на объём мотора: округлённо рядная карбюраторная «шестёрка» была трёхлитровой. И да, говоря «спорткар», мы не шутим: в 1960 году такие «Остины-Хили» могли развивать 185 км/ч и ускоряться до «сотни» за 11 секунд.

Этот родстер на Авто.ру 
Ещё больше «Остинов» в продаже

Bentley Arnage Red Label

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Прелесть классического на вид Arnage — в его относительной молодости. Лимузин продолжали выпускать вплоть до 2009 года, а конкретно этот дорестайлинговый Red Label — родом из Милленниума. Под капотом «Красной Бирки» скрывается фирменный 6,75-литровый 405-сильный V8, в салоне — кремовая кожа, дерево и электроприводы, а на заднем диване — тишина, покой и шторки. Цена? Как у новой Toyota Camry.

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Еще несколько седанов на Авто.ру

Bentley Eight

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Bentley с таким же 6,75-литровым мотором можно купить ещё дешевле. И это будет лимузин так называемой дофолькс­вагеновской эпохи (то есть до 1998 года). Перед нами — ископаемый 5,3-метровый Eight 1987-го в идеальном техническом состоянии. Несмотря на большой рабочий объём, V-образная «восьмёрка» развивает всего 208 лошадиных сил. Но их достаточно для того, чтобы перемещать в простран­стве массивное двухтонное тело. Кстати, в «Табели о рангах» Bentley модель Eight считалась базовой, уступая в отделке и оснащении пафосной версии Mulsanne. А та в свою очередь была на ступеньку ниже родственного Rolls-Royce Silver Spirit.

И сколько же она стоит? Ответ тут
Другие доступные седаны Bentley на Авто.ру 

Jaguar XKR

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Как насчёт купе? Стильного спортивного английского купе. Стоимость этого 375-сильного XKR сопоставима с новым Hyundai Solaris, но у «Соляриса» не будет массивного четырёхлитрового мотора, кожано-деревянного салона, стремительного «кошачьего» силуэта и киношно-супергеройского флёра. Если вспомнить, на таком XKR гонял злодей из «Умри, но не сейчас». Со слов нынешнего владельца, Jaguar всегда готов к прыжку и не нуждается в ремонте. Славно!

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Ещё больше двухдверных Jaguar на Авто.ру 

Land Rover Series III

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Пытаетесь вспомнить, так ли выглядел оригинальный предок Defender? Это — версия Lightweight со своей передней частью и иными боковинами кузова. Упрощённая модель для армейских частей предлагалась до 1984 года, а конкретно этот внедорожник третьей серии увидел свет на пять лет раньше. Он полностью отреставрирован, и владелец готов рассказать о сложном процессе восстановления и поделиться фотографиями. Кстати, присмотритесь: Land Rover — леворульный, а значит, трудился как минимум в одной из 20 стран, куда британцы поставляли машины.

Эта машина — в продаже на Авто.ру
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Range Rover

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Альтернативой простому, как армейский сапог, Land Rover может стать этот Range Rover первого поколения (1970–1996 годы). Трёхдверный внедорожник выглядит аутентично и совершенно сногсшиба­тельно: пару лет назад он прошёл основательную реставрацию: рама, кузов, интерьер. Да, в салоне не встретить атрибутов премиальных «Рэнджей», зато подлинный британский дух — вот он, в каждой детали.

Здесь больше классических Range Rover 

Range Rover

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Впрочем, с именем Range Rover ассоциируется не аскетичное нутро внедорожников первой волны, а вполне себе роскошные интерьеры моделей помоложе. В данном случае всё — как из песни про идеальный «Рендж Ровер»: чёрный, не сломан, укомплектован, стоит недорого. Красота! 3,6-литровый дизельный V8 под капотом развивает 272 силы и 640 ньютон-метров тяги, салон чист и ухожен, а электрика, со слов продавца, не вызывает нареканий.

Хочется поверить на слово и изучить объявление, да?
Больше Range Rover этого поколения на Авто.ру 

MG TF

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Как насчёт чего-то менее ординарного, но вместе с тем английского? Этот MG TF может стать бюджетной альтернативой Porsche Boxster и Lotus Evora и даже похвастать собственным стилем. Интересно, что родстер — представитель ограниченной серии в честь 80-летия MG (год основания оксфордской марки — 1924-й), о чём говорит установ­ленная между креслами круглая номерная плашка с порядковым номером 68. Вместо съёмного жёсткого верха можно натянуть тканевый тент или вовсе ездить без крыши. А от 1,8-литрового мотора (он тут в центре!) реально получить отличную динамику: 160 атмосферных сил позволяют ускоряться до сотни за 6,9 секунды и развивать 220 км/ч.

У этого MG есть приятели на Авто.ру. Вот они!

Ду ю спик Инглиш? Ду ю лайк карз?

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