Замена двигателя: какой можно поставить и как всё оформить
Команда Авто.ру
Одно дело — поставить новые сайлентблоки, свечи, подшипники или даже целые узлы автомобиля. Каждый автовладелец знает, что для этого нужно просто купить новую, реже подержанную деталь и отправиться с ней на сервис. Ну или справиться собственными силами в гараже. Но замена двигателя целиком — это чаще всего исключительная мера, на которую идут далеко не все. Рассказываем, как правильно заменить мотор и какие инстанции при этом придётся пройти.
Зачем нужно менять двигатель
Если говорить коротко, то объективных причин всего две: либо прошлый мотор настолько плох, что спасать его уже бесполезно, либо так хочется новый, что трудно устоять.
Взамен сломавшегося, который дорого ремонтировать. Бывает, что мотор настолько изношен или настолько сильно повреждён, что каждый новый ремонт становится лишь временной отсрочкой перед неизбежным списанием агрегата в утиль. И лучше сменить двигатель одним махом, чем пытаться продлить жизнь умирающему.
Тюнинг-проект. Владелец хочет сделать свой автомобиль мощнее и быстрее, а потенциал увеличения отдачи агрегата за счёт перепрограммирования блока управления (чип-тюнинга) или установки в мотор усиленных деталей ему кажется недостаточным. Тогда и приходится выбирать новый силовой агрегат вместо штатного.
Можно ли вообще поменять двигатель в машине
Этот вопрос возникает потому, что двигатель — это номерная деталь, как и кузов. Каждый двигатель имеет уникальный идентификатор, который наносится на его самую главную часть – блок цилиндров. В случае с кузовом выбитый на нём VIN накладывает серьёзные ограничения на действия по ремонту и заменам — об этом мы уже писали.
Однако ни в одном документе, регламентирующем жизнь автовладельца, нет запрета на замену мотора. Как и любой другой механизм, в процессе работы двигатель изнашивается и рано или поздно приходит в негодность. И отремонтировать его удаётся не всегда — так что необходимость в новом вполне может возникнуть раньше, чем «умрёт» весь автомобиль.
Как и в случае с более простыми деталями, всегда есть выбор: поставить оригинальный агрегат, менее дорогой «аналог» или, наоборот, более продвинутый вариант. В зависимости от того, что выберет автовладелец, будет зависеть и длина пути, который ему придётся проделать, чтобы начать передвигаться на машине с новым мотором легально.
Сейчас двигатель в России уже не является так называемым «учётным реквизитом», однако в ряде случаев его замену всё-таки придётся переоформлять. Согласно п. 2 статьи 11 закона «О регистрации транспортных средств», мощность мотора и его экологический класс, а также снаряжённая и полная масса машины являются регистрационными данными. Поэтому если двигатель автомобиля заменён на идентичный, того же производителя и той же модели, то перерегистрация может и не понадобиться. Неважно, новый он или б/у (бывший в употреблении) — ведь эти данные останутся прежними.
Но во всех остальных случаях нужно будет менять документы на машину. Например, у нового мотора со старым совпадут экологический класс и даже мощность, но будет отличаться рабочий объём. В этом случае скорее всего будет и разной масса обоих агрегатов, а значит, замена повлияет и на снаряжённую массу машины.
Какой двигатель можно поставить на автомобиль
Если владелец решил заменить мотор, у него будет четыре разумных сценария покупки, каждый со своими минусами и плюсами.
Купить такой же двигатель, но новый. Это несложно сделать, если модель автомобиля относительно свежая и популярная. Новые моторы в сборе, например, для моделей ВАЗ, ГАЗ, Renault или даже Mercеdes-Benz можно купить сразу или под заказ — например, прямо на Авто.ру в разделе Запчасти.
Их совместимость, характеристики, а также заводские коды указаны в сопроводительных документах. У этого сценария главный и едва ли не единственный минус — цена. Стоимость такого агрегата может доходить до многих сотен тысяч рублей и часто сравнима с ценой самого автомобиля на вторичном рынке.
Купить такой же двигатель, но с пробегом. Этот вариант будет дешевле покупки нового мотора, но его происхождение может быть тёмным. Большинство так называемых «контрактных» моторов — это агрегаты, которые сняли с разбитого или списанного автомобиля в Европе, США или Японии и Корее, после чего отправили на продажу. Проследить историю такого мотора совсем нелегко, и в ней могут быть не слишком оптимистичные страницы, связанные с серьёзными ДТП или угоном автомобиля-донора.
Чтобы избежать таких вариантов, б/у мотор не нужно покупать «у знакомых» или в мелких неизвестных компаниях. Если приобретаете его в интернете на маркетплейсе, изучите, какая компания выступает конечным поставщиком.
Признаки добропорядочного продавца — копия контракта и таможенная декларация на мотор, договор купли-продажи с покупателем, кассовый чек и гарантия на покупку. Такой продавец обычно не ленится частично разобрать мотор, заменить в нём расходники, сделать диагностику — проверить компрессию и заглянуть в цилиндры эндоскопом.
Покупать контрактный мотор лучше только в комплекте с родным блоком управления и жгутом проводов, чтобы потом без проблем «поженить» его с остальным автомобилем. Совместимость — больное место многих «контрактников». У некоторых японских и европейских производителей может быть множество версий одного и того же двигателя, и нужно знать их особенности в мелочах. Иначе возникнет ситуация, когда купленный мотор «вроде тот», но установить его всё-таки не получается. Например, не совпадают посадочные места или на нём не оказывается датчика, который нужен оригинальному блоку управления.
Но даже если мотор тот самый, а продавец надёжный, всегда есть риск получить бракованный товар. Вы же покупаете б/у мотор от автомобиля, который мог серьёзно пострадать или сам до этого пробежать очень много километров. А значит, и двигатель может иметь малозаметные повреждения, вроде микротрещин в блоке, картере, клапанных крышках. Которые дадут о себе знать, как это обычно бывает, в самый неподходящий момент. Или какие-то его компоненты очень скоро потребуют ремонта.
Купить новый или контрактный — того же производителя, но с другими характеристиками. Предположим, что ваш Solaris с завода был оснащён мотором 1.4, но вы хотите поставить на него двигатель 1.6 – той же модели, что ставит (или ставил в прошлом) на Solaris и сам Hyundai. Такая замена возможна как с технической, так и с правовой точки зрения. Хотя многие инспектора ГИБДД всё-таки считают такую процедуру изменением заводской конструкции и требуют предварительной технической экспертизы.
Купить более (или менее) мощный мотор от другой модели. Выбор, на который вряд ли решится человек без инженерного образования и опыта преодоления бюрократических препон. Во-первых, этот сценарий предполагает серьёзное вмешательство в конструкцию машины. В ней заложен определённый баланс, чтобы серийный автомобиль оставался безопасным и надёжным. Мотор непредусмотренных мощности, массы и геометрии этот баланс может нарушить.
Кроме того, необходимо будет получить одобрение сертифицирующих органов на эксплуатацию автомобиля с изменённой конструкцией. И лишь с таким одобрением машину можно будет поставить на учёт.
Где можно установить новый двигатель
Кажется, что заменить двигатель можно в любом сервисном центре или мастерской, где есть подходящее для этого оборудование и мастер, который умеет это делать. Но идти по этому пути не стоит — особенно если вы хотите поставить мотор, отличающийся по каким-либо характеристикам от штатного.
Подобную операцию должен производить только сервис, у которого есть сертификат соответствия, подтверждающий право на переоборудование ТС. И при оформлении договора на замену обязательно попросите в сервисе копию этого сертификата.
При покупке контрактного мотора хорошим ходом будет сразу искать компанию, которая не только поставляет силовые агрегаты, но и занимается их установкой. В этом случае можно немного сэкономить на общей логистике, а главное — будет проще разбираться, если мотор окажется подобран неправильно, его не удастся установить или с ним возникнут проблемы вскоре после первого запуска. Солидные фирмы всегда дают от нескольких недель до нескольких месяцев на гарантийный ремонт выявленных неисправностей.
Как зарегистрировать машину с новым двигателем
Однако заменить мотор — это только половина дела. Вторая половина – его легализация. Раньше это было сделать сложно: при любой замене двигателя требовалось предоставлять все подтверждающие документы на силовой агрегат и пройти одобрение изменений в конструкцию, и лишь потом перерегистрировать автомобиль. Но сегодня процедура упростилась. Актуальные правила основаны на принятом в 2018 году федеральном законе «О регистрации транспортных средств».
Там в пункте 52 сказано прямо: если замена мотора не связана с внесением изменений в конструкцию, то инспектор ГИБДД должен просто осмотреть машину, включая двигатель, и занести его данные в регистрационный реестр. Другими словами — если на машину установили новый или подержанный мотор, полностью идентичный заменяемому, это не считается изменением конструкции. Поэтому не надо проходить дополнительную сертификацию и предоставлять документы о ней в ГИБДД. И даже перерегистрация машины не нужна.
Более того, по современным правилам процедуру замены двигателя на идентичный вообще можно отложить до момента продажи машины и совместить её с оформлением смены владельца автомобиля в ГИБДД. Покупатель тоже не должен столкнуться с проблемами: при перерегистрации он подаст инспектору обычный для таких случаев комплект документов: заявление на регистрацию, ОСАГО, СТС, ПТС, договор купли-продажи, свой паспорт и ВУ.
Инспектор осмотрит автомобиль и просто внесёт номер нового мотора в электронный реестр, выдав новому владельцу новое СТС и ПТС с пометками о смене мотора и его новом номере. Впрочем, лучше всё-таки не рисковать и оформить всё заранее — потому что пока ещё случаются истории, когда в ГИБДД «на местах» относятся к таким машинам с излишней подозрительностью.
Пункт 6 статьи 15 закона «О регистрации транспортных средств» запрещает требовать что-то ещё, помимо перечисленных документов. Тем не менее, инспектор вполне может попросить у вас копию таможенной декларации на контрактный мотор, которая подтвердит, что он ввезён в страну легально. Как мы писали чуть выше, её вам должен выдать любой добросовестный продавец.
Также инспектор вправе проверить, не числится ли новый мотор на вашем автомобиле в розыске. И тут для защиты себя как добропорядочного приобретателя пригодятся полновесный договор купли-продажи на агрегат и кассовый чек.
Как зарегистрировать машину с нестандартным мотором
Если автовладелец заранее знает, что хотя бы одна характеристика нового двигателя не совпадёт с параметром штатного агрегата, он должен быть готов к длинной бюрократической процедуре, начать которую придётся задолго до того, как мотор будет установлен под капот.
Сначала нужно обратиться к экспертом за предварительной оценкой, чтобы выяснить: можно ли в принципе «поженить» вашу машину с выбранным мотором? Например, такие услуги предоставляет Центр технической экспертизы ФГУП «НАМИ». В каждом регионе есть свои организации, которые должны получить аккредитацию на проведение подобных экспертиз и соответствующее свидетельство. Их список висит на сайте Федеральной службы по аккредитации, а также на сайте Евразийского экономического союза.
Автовладелец должен будет предоставить заявление, свой паспорт, СТС и ПТС, подтверждение собственности на новый мотор, общее техническое описание автомобиля с указанием, какие изменения хочется внести. Если есть техническая документация (чертежи, расчёты), на основе которой планируется осуществлять работы по замене, её тоже можно предоставить, но это не обязательно.
На основе всех документов комиссия экспертов может выдать отказ, если посчитает, что желаемый мотор невозможно поставить. Второй вариант: специалисты признают, что переделка не является изменением конструкции, напишут соответствующее заключение и выдадут заявителю рекомендации, как поступать дальше.
Третий вариант: эксперты решат, что мотор поставить реально, но изначальная конструкция из-за этого изменится. Тогда вместе с заключением выдадут список требований, а также работ, выполнение которых сделает новую конструкцию машины безопасной. Кроме того, владельца могут обязать получить сертификат соответствия на двигатель. Его выдаст та же экспертная организация, если подать заявление на эту услугу.
В отдельном документе эксперты расскажут, сотрудники какой квалификации потребуются для перечисленных работ. Там же будут сформулированы доработки, которые разрешат сделать владельцу самостоятельно. Такое заключение с 1 декабря 2020 года попадает в единый реестр, где привязывается к VIN автомобиля.
Дальше счастливому владельцу необходимо получить формальное разрешение на изменение конструкции, это бесплатно. Запрос на него можно подать через Госуслуги в любое территориальное подразделение ГИБДД. В дополнение к заявлению понадобятся паспорт, ПТС, СТС и предварительное заключение экспертов.
ГИБДД выносит решение по такому заявлению в течение трёх дней, а возможный отказ должен быть мотивирован. В случае положительного ответа нужно будет ехать в сервис. Важно помнить, что сервис должен иметь сертификат, который подтвердит, что мотор меняли специалисты с той квалификацией, которую рекомендовали технические эксперты.
Завершив работу, сертифицированный сервис должен выдать, помимо акта выполненных работ, заявление-декларацию. В нём будут указаны изменения, внесённые в конструкцию машины. Они должны совпадать с тем, что предписывало предварительное заключение экспертов. На те работы, которые владельцу разрешили выполнить самостоятельно, он сам составляет аналогичную декларацию. Форма декларации есть в приложении к межгосударственному стандарту о порядке оценки изменений в конструкции ТС.
Затем с заявлениями-декларациями владелец возвращается в ту же организацию, что проводила предварительную экспертизу, или выбирает другую. Доставить туда машину можно только на эвакуаторе – эксплуатация автомобиля, чьё реальное техническое состояние не соответствует прежним регистрационным данным, ещё запрещена. И так будет до получения новых регистрационных документов.
Теперь эксперты проведут техническую идентификацию автомобиля и экспертизу его конструкции, сделают заключение о безопасности. По итогам всех исследований владелец получит протокол технической экспертизы. Если все работы выполнены правильно, эксперты укажут, что внесенные изменения соответствуют действующему техрегламенту. Если нет, предложат список доработок, после которых нужна будет повторная проверка.
С протоколом и декларациями о внесенных изменениях владелец отправляется на пункт технического осмотра, где после проведения этой процедуры ему выдадут диагностическую карту. При этом оператор обязан принять во внимание все внесённые в конструкцию изменения, если они подтверждены документами.
Дальше остаётся последний шаг — перерегистрация в ГИБДД. Для этого обязательно понадобится машина, поскольку инспектору будет необходимо её осмотреть. К ПТС и СТС, паспорту и квитанции об оплате госпошлины так же нужно приложить ещё несколько бумаг:
предварительное заключение техэкспертизы,
протокол финальной техэкспертизы,
сертификат соответствия на мотор, если он есть,
заявление-декларацию сервисного центра и копию его сертификации,
новую диагностическую карту.
После изучения всех документов инспектор проверит, насколько соответствуют реальные изменения предписанным. И наконец-то выдаст новые ПТС и СТС.
Как ездить и обслуживать автомобиль с новым мотором
Никаких отличий с обычным автомобилем тут нет. Как и в случае со штатным мотором, при обслуживании нужно придерживаться рекомендаций производителя двигателя в отношении топлива, используемого класса качества моторного масла и частоты технического обслуживания. Если установленный двигатель мощнее прежнего, стоит внимательно следить за его температурным режимом — под капотом вашего автомобиля ему может быть жарко.
А в случае с совершенно новым мотором не лишним будет соблюсти правила обкатки, хотя многие авто производители сегодня пишут, что она не требуется. Первые 2000–3000 км лучше ездить так, чтобы стрелка тахометра не поднималась выше 3000
Итак, совсем коротко
– Если замените старый мотор на точно такой же — неважно, новый или б/у — не нужно даже проходить перерегистрацию в ГИБДД. Замену разрешает закон «О регистрации транспортных средств».
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– Когда мотор хотя бы по какому-то параметру отличается от штатного, потребуется получить предварительный вердикт технических экспертов — о том, что такая замена технически выполнима и безопасна.
– С этим разрешением запрашивается формальное разрешение ГИБДД на изменение конструкции.
– Затем с вердиктом экспертов и их предписаниями о необходимых работах можно отправляться в сертифицированный сервисный центр. Там поставят мотор, сделают сопутствующие работы и выдадут на них декларацию.
– С этой декларацией владелец проходит техосмотр и получает окончательное заключение экспертов о том, что машина безопасна, а все работы выполнены в соответствии с предписанием.
– С документами всех экспертиз и выполненных работ можно отправляться в ГИБДД на перерегистрацию.