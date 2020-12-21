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Замена двигателя: какой можно поставить и как всё оформить

Учебник

Команда Авто.ру

Одно дело — поставить новые сайлентблоки, свечи, подшип­ники или даже целые узлы авто­мобиля. Каждый авто­владелец знает, что для этого нужно просто купить новую, реже подер­жанную деталь и отправиться с ней на сервис. Ну или справиться собствен­ными силами в гараже. Но замена двигателя целиком — это чаще всего исключи­тельная мера, на которую идут далеко не все. Рассказы­ваем, как правильно заменить мотор и какие инстанции при этом придётся пройти.

Зачем нужно менять двигатель

Если говорить коротко, то объективных причин всего две: либо прошлый мотор настолько плох, что спасать его уже бесполезно, либо так хочется новый, что трудно устоять.

Взамен сломавшегося, который дорого ремонтировать. Бывает, что мотор настолько изношен или настолько сильно повреждён, что каждый новый ремонт становится лишь временной отсрочкой перед неизбежным списанием агрегата в утиль. И лучше сменить двигатель одним махом, чем пытаться продлить жизнь умирающему.

Тюнинг-проект. Владелец хочет сделать свой автомобиль мощнее и быстрее, а потенциал увеличения отдачи агрегата за счёт пере­программи­рования блока управления (чип-тюнинга) или установки в мотор усиленных деталей ему кажется недо­статочным. Тогда и приходится выбирать новый силовой агрегат вместо штатного.

Можно ли вообще поменять двигатель в машине

Этот вопрос возникает потому, что двигатель — это номерная деталь, как и кузов. Каждый двигатель имеет уникальный иденти­фикатор, который наносится на его самую главную часть – блок цилиндров. В случае с кузовом выбитый на нём VIN накладывает серьёзные ограни­чения на действия по ремонту и заменам — об этом мы уже писали.

Однако ни в одном документе, регламентирующем жизнь авто­владельца, нет запрета на замену мотора. Как и любой другой механизм, в процессе работы двигатель изнаши­вается и рано или поздно приходит в негодность. И отре­монтировать его удаётся не всегда — так что необхо­димость в новом вполне может возникнуть раньше, чем «умрёт» весь автомобиль.

Как и в случае с более простыми деталями, всегда есть выбор: поставить оригинальный агрегат, менее дорогой «аналог» или, наоборот, более продвинутый вариант. В зави­симости от того, что выберет авто­владелец, будет зависеть и длина пути, который ему придётся проделать, чтобы начать пере­двигаться на машине с новым мотором легально.

Сейчас двигатель в России уже не является так называемым «учётным реквизитом», однако в ряде случаев его замену всё-таки придётся пере­оформлять. Согласно п. 2 статьи 11 закона «О реги­страции транспортных средств», мощность мотора и его экологиче­ский класс, а также снаряжённая и полная масса машины являются регистраци­онными данными. Поэтому если двигатель авто­мобиля заменён на идентичный, того же произво­дителя и той же модели, то перереги­страция может и не понадобиться. Неважно, новый он или б/у (бывший в употреблении) — ведь эти данные останутся прежними.

Но во всех остальных случаях нужно будет менять документы на машину. Например, у нового мотора со старым совпадут экологиче­ский класс и даже мощность, но будет отличаться рабочий объём. В этом случае скорее всего будет и разной масса обоих агрегатов, а значит, замена повлияет и на снаряжённую массу машины.

Какой двигатель можно поставить на автомобиль

Если владелец решил заменить мотор, у него будет четыре разумных сценария покупки, каждый со своими минусами и плюсами.

Купить такой же двигатель, но новый. Это несложно сделать, если модель автомобиля относи­тельно свежая и популярная. Новые моторы в сборе, например, для моделей ВАЗ, ГАЗ, Renault или даже Mercеdes-Benz можно купить сразу или под заказ — например, прямо на Авто.ру в разделе Запчасти.

Их совместимость, характеристики, а также заводские коды указаны в сопро­водитель­ных документах. У этого сценария главный и едва ли не един­ственный минус — цена. Стоимость такого агрегата может доходить до многих сотен тысяч рублей и часто сравнима с ценой самого автомобиля на вторичном рынке.

Купить такой же двигатель, но с пробегом. Этот вариант будет дешевле покупки нового мотора, но его происхож­дение может быть тёмным. Большин­ство так называемых «контрактных» моторов — это агрегаты, которые сняли с разбитого или списанного авто­мобиля в Европе, США или Японии и Корее, после чего отправили на продажу. Проследить историю такого мотора совсем нелегко, и в ней могут быть не слишком оптими­стичные страницы, связанные с серьёзными ДТП или угоном автомобиля-донора.

Чтобы избежать таких вариантов, б/у мотор не нужно покупать «у знакомых» или в мелких неизвестных компаниях. Если приобретаете его в интернете на маркет­плейсе, изучите, какая компания выступает конечным поставщиком.

Признаки добропорядочного продавца — копия контракта и таможенная декларация на мотор, договор купли-продажи с покупателем, кассовый чек и гарантия на покупку. Такой продавец обычно не ленится частично разобрать мотор, заменить в нём расходники, сделать диагно­стику — проверить компрессию и заглянуть в цилиндры эндоскопом.

Покупать контрактный мотор лучше только в комплекте с родным блоком управления и жгутом проводов, чтобы потом без проблем «поженить» его с остальным автомобилем. Совместимость — больное место многих «контрактников». У некоторых японских и европейских производи­телей может быть множество версий одного и того же двигателя, и нужно знать их особен­ности в мелочах. Иначе возникнет ситуация, когда купленный мотор «вроде тот», но установить его всё-таки не получается. Например, не совпадают посадочные места или на нём не оказы­вается датчика, который нужен оригинальному блоку управления.

Но даже если мотор тот самый, а продавец надёжный, всегда есть риск получить бракованный товар. Вы же покупаете б/у мотор от автомобиля, который мог серьёзно пострадать или сам до этого пробежать очень много километров. А значит, и двигатель может иметь малозаметные повреждения, вроде микротрещин в блоке, картере, клапанных крышках. Которые дадут о себе знать, как это обычно бывает, в самый неподходящий момент. Или какие-то его компоненты очень скоро потребуют ремонта.

Купить новый или контрактный — того же производителя, но с другими характеристиками. Предположим, что ваш Solaris с завода был оснащён мотором 1.4, но вы хотите поставить на него двигатель 1.6 – той же модели, что ставит (или ставил в прошлом) на Solaris и сам Hyundai. Такая замена возможна как с технической, так и с правовой точки зрения. Хотя многие инспектора ГИБДД всё-таки считают такую процедуру изменением заводской конструкции и требуют предваритель­ной технической экспертизы.

Купить более (или менее) мощный мотор от другой модели. Выбор, на который вряд ли решится человек без инженерного образования и опыта преодоления бюрократи­ческих препон. Во-первых, этот сценарий предполагает серьёзное вмеша­тельство в конструкцию машины. В ней заложен определённый баланс, чтобы серийный авто­мобиль оставался безопасным и надёжным. Мотор непредусмотренных мощности, массы и геометрии этот баланс может нарушить.

Кроме того, необходимо будет получить одобрение сертифи­цирующих органов на эксплуатацию автомобиля с изменённой конструкцией. И лишь с таким одобрением машину можно будет поставить на учёт.

Где можно установить новый двигатель

Кажется, что заменить двигатель можно в любом сервисном центре или мастерской, где есть подходящее для этого оборудо­вание и мастер, который умеет это делать. Но идти по этому пути не стоит — особенно если вы хотите поставить мотор, отличающийся по каким-либо характеристикам от штатного.

Подобную операцию должен производить только сервис, у которого есть серти­фикат соответ­ствия, подтверж­дающий право на пере­оборудование ТС. И при оформ­лении договора на замену обязательно попросите в сервисе копию этого сертификата.

При покупке контрактного мотора хорошим ходом будет сразу искать компанию, которая не только постав­ляет силовые агрегаты, но и занимается их установкой. В этом случае можно немного сэкономить на общей логистике, а главное — будет проще разбираться, если мотор окажется подобран неправильно, его не удастся установить или с ним возникнут проблемы вскоре после первого запуска. Солидные фирмы всегда дают от нескольких недель до нескольких месяцев на гарантийный ремонт выявленных неисправностей.

Как зарегистрировать машину с новым двигателем

Однако заменить мотор — это только половина дела. Вторая половина – его легали­зация. Раньше это было сделать сложно: при любой замене двигателя требовалось предоставлять все подтверж­дающие документы на силовой агрегат и пройти одобрение изменений в конструкцию, и лишь потом перереги­стрировать автомобиль. Но сегодня процедура упростилась. Актуальные правила основаны на принятом в 2018 году федеральном законе «О реги­страции транспортных средств».

Там в пункте 52 сказано прямо: если замена мотора не связана с внесением изменений в конструкцию, то инспектор ГИБДД должен просто осмотреть машину, включая двигатель, и занести его данные в регистраци­онный реестр. Другими словами — если на машину установили новый или подер­жанный мотор, полностью идентичный заменя­емому, это не считается измене­нием конструкции. Поэтому не надо проходить допол­нитель­ную серти­фикацию и предо­ставлять документы о ней в ГИБДД. И даже пере­регистрация машины не нужна.

Более того, по современным правилам процедуру замены двигателя на идентичный вообще можно отложить до момента продажи машины и совместить её с оформле­нием смены владельца автомобиля в ГИБДД. Покупатель тоже не должен столкнуться с проблемами: при пере­регистрации он подаст инспектору обычный для таких случаев комплект документов: заявление на регистрацию, ОСАГО, СТС, ПТС, договор купли-продажи, свой паспорт и ВУ.

Инспектор осмотрит автомобиль и просто внесёт номер нового мотора в электронный реестр, выдав новому владельцу новое СТС и ПТС с пометками о смене мотора и его новом номере. Впрочем, лучше всё-таки не рисковать и оформить всё заранее — потому что пока ещё случаются истории, когда в ГИБДД «на местах» относятся к таким машинам с излишней подозрительностью.

Пункт 6 статьи 15 закона «О регистрации транспортных средств» запрещает требовать что-то ещё, помимо пере­численных документов. Тем не менее, инспектор вполне может попросить у вас копию таможенной декларации на контрактный мотор, которая подтвердит, что он ввезён в страну легально. Как мы писали чуть выше, её вам должен выдать любой добро­совестный продавец.

Также инспектор вправе проверить, не числится ли новый мотор на вашем автомобиле в розыске. И тут для защиты себя как добро­порядочного приобрета­теля пригодятся полно­весный договор купли-продажи на агрегат и кассовый чек.

Как зарегистрировать машину с нестандартным мотором

Если автовладелец заранее знает, что хотя бы одна характери­стика нового двигателя не совпадёт с параметром штатного агрегата, он должен быть готов к длинной бюрократи­ческой процедуре, начать которую придётся задолго до того, как мотор будет установлен под капот.

Сначала нужно обратиться к экспертом за предвари­тельной оценкой, чтобы выяснить: можно ли в принципе «поженить» вашу машину с выбранным мотором? Например, такие услуги предо­ставляет Центр технической экспертизы ФГУП «НАМИ». В каждом регионе есть свои организации, которые должны получить аккреди­тацию на проведение подобных экспертиз и соответствующее свидетельство. Их список висит на сайте Федеральной службы по аккредитации, а также на сайте Евразийского экономического союза.

Автовладелец должен будет предоставить заявление, свой паспорт, СТС и ПТС, подтверждение собствен­ности на новый мотор, общее техническое описание авто­мобиля с указанием, какие изменения хочется внести. Если есть техническая документация (чертежи, расчёты), на основе которой планируется осуще­ствлять работы по замене, её тоже можно предоставить, но это не обязательно.

На основе всех документов комиссия экспертов может выдать отказ, если посчитает, что желаемый мотор невозможно поставить. Второй вариант: специ­алисты признают, что переделка не является измене­нием конструкции, напишут соответ­ствующее заключение и выдадут заявителю рекомендации, как поступать дальше.

Третий вариант: эксперты решат, что мотор поставить реально, но изначальная конструкция из-за этого изменится. Тогда вместе с заключе­нием выдадут список требований, а также работ, выпол­нение которых сделает новую конструкцию машины безопасной. Кроме того, владельца могут обязать получить серти­фикат соответ­ствия на двигатель. Его выдаст та же экспертная организация, если подать заявление на эту услугу.

В отдельном документе эксперты расскажут, сотрудники какой квали­фикации потребуются для пере­численных работ. Там же будут сформули­рованы доработки, которые разрешат сделать владельцу само­стоятельно. Такое заключение с 1 декабря 2020 года попадает в единый реестр, где привязы­вается к VIN автомобиля.

Дальше счастливому владельцу необходимо получить формальное разрешение на изменение конструкции, это бесплатно. Запрос на него можно подать через Госуслуги в любое терри­ториаль­ное подраз­деление ГИБДД. В допол­нение к заявлению понадобятся паспорт, ПТС, СТС и предвари­тельное заключение экспертов.

ГИБДД выносит решение по такому заявлению в течение трёх дней, а возможный отказ должен быть мотивирован. В случае положитель­ного ответа нужно будет ехать в сервис. Важно помнить, что сервис должен иметь серти­фикат, который подтвердит, что мотор меняли специ­алисты с той квалификацией, которую рекомендовали технические эксперты.

Завершив работу, сертифициро­ванный сервис должен выдать, помимо акта выпол­ненных работ, заявление-декларацию. В нём будут указаны изменения, внесённые в конструкцию машины. Они должны совпадать с тем, что пред­писывало предваритель­ное заключение экспертов. На те работы, которые владельцу разрешили выполнить само­стоятельно, он сам составляет аналогичную декларацию. Форма декларации есть в приложении к межгосудар­ственному стандарту о порядке оценки изменений в конструкции ТС.

Затем с заявлениями-декларациями владелец возвраща­ется в ту же организацию, что проводила предвари­тельную экспертизу, или выбирает другую. Доставить туда машину можно только на эвакуаторе – эксплуатация автомо­биля, чьё реальное техническое состояние не соответ­ствует прежним регистраци­онным данным, ещё запрещена. И так будет до получения новых регистраци­онных документов.

Теперь эксперты проведут техническую иденти­фикацию автомобиля и экспертизу его конструкции, сделают заключение о безопас­ности. По итогам всех исследо­ваний владелец получит протокол технической экспертизы. Если все работы выполнены правильно, эксперты укажут, что внесенные изменения соответ­ствуют действу­ющему техрег­ламенту. Если нет, предложат список доработок, после которых нужна будет повторная проверка.

С протоколом и декларациями о внесенных измене­ниях владелец отправ­ляется на пункт технического осмотра, где после проведения этой процедуры ему выдадут диагно­стиче­скую карту. При этом оператор обязан принять во внимание все внесённые в конструкцию изменения, если они подтверждены документами.

Дальше остаётся последний шаг — перереги­страция в ГИБДД. Для этого обязательно понадобится машина, поскольку инспектору будет необходимо её осмотреть. К ПТС и СТС, паспорту и квитанции об оплате госпошлины так же нужно приложить ещё несколько бумаг:

  • предварительное заключение техэкспертизы,

  • протокол финальной техэкспертизы,

  • сертификат соответствия на мотор, если он есть,

  • заявление-декларацию сервисного центра и копию его сертификации,

  • новую диагностическую карту.

После изучения всех документов инспектор проверит, насколько соответствуют реальные изменения предписанным. И наконец-то выдаст новые ПТС и СТС.

Как ездить и обслуживать автомобиль с новым мотором

Никаких отличий с обычным автомобилем тут нет. Как и в случае со штатным мотором, при обслуживании нужно придер­живаться реко­мендаций произво­дителя двигателя в отношении топлива, использу­емого класса качества моторного масла и частоты техниче­ского обслужи­вания. Если установ­ленный двигатель мощнее прежнего, стоит внимательно следить за его темпера­турным режимом — под капотом вашего автомобиля ему может быть жарко.

А в случае с совершенно новым мотором не лишним будет соблюсти правила обкатки, хотя многие авто произво­дители сегодня пишут, что она не требуется. Первые 2000–3000 км лучше ездить так, чтобы стрелка тахометра не поднималась выше 3000 об./мин, а скорость не достигала близких к макси­мальным значений. Разгоняться нужно плавно — никаких кикдаунов или резких пере­ключений ступеней в «механике». И первое время нужно забыть о буксировках и форсиро­вании бездорожья. Тогда ваш новый двигатель проездит долго.

Итак, совсем коротко

  • – Если замените старый мотор на точно такой же — неважно, новый или б/у — не нужно даже проходить перерегистрацию в ГИБДД. Замену разрешает закон «О регистрации транспортных средств».

  • – Когда мотор хотя бы по какому-то параметру отличается от штатного, потребуется получить предварительный вердикт технических экспертов — о том, что такая замена технически выполнима и безопасна.

  • – С этим разрешением запрашивается формальное разрешение ГИБДД на изменение конструкции.

  • – Затем с вердиктом экспертов и их предписаниями о необходимых работах можно отправляться в сертифицированный сервисный центр. Там поставят мотор, сделают сопутствующие работы и выдадут на них декларацию.

  • – С этой декларацией владелец проходит техосмотр и получает окончательное заключение экспертов о том, что машина безопасна, а все работы выполнены в соответствии с предписанием.

  • – С документами всех экспертиз и выполненных работ можно отправляться в ГИБДД на перерегистрацию.

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