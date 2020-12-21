Замена двигателя: какой можно поставить и как всё оформить

Какой двигатель можно поставить на автомобиль

Если владелец решил заменить мотор, у него будет четыре разумных сценария покупки, каждый со своими минусами и плюсами.

Купить такой же двигатель, но новый. Это несложно сделать, если модель автомобиля относи­тельно свежая и популярная. Новые моторы в сборе, например, для моделей ВАЗ, ГАЗ, Renault или даже Mercеdes-Benz можно купить сразу или под заказ — например, прямо на Авто.ру в разделе Запчасти.

Их совместимость, характеристики, а также заводские коды указаны в сопро­водитель­ных документах. У этого сценария главный и едва ли не един­ственный минус — цена. Стоимость такого агрегата может доходить до многих сотен тысяч рублей и часто сравнима с ценой самого автомобиля на вторичном рынке.

Купить такой же двигатель, но с пробегом. Этот вариант будет дешевле покупки нового мотора, но его происхож­дение может быть тёмным. Большин­ство так называемых «контрактных» моторов — это агрегаты, которые сняли с разбитого или списанного авто­мобиля в Европе, США или Японии и Корее, после чего отправили на продажу. Проследить историю такого мотора совсем нелегко, и в ней могут быть не слишком оптими­стичные страницы, связанные с серьёзными ДТП или угоном автомобиля-донора.

Чтобы избежать таких вариантов, б/у мотор не нужно покупать «у знакомых» или в мелких неизвестных компаниях. Если приобретаете его в интернете на маркет­плейсе, изучите, какая компания выступает конечным поставщиком.

Признаки добропорядочного продавца — копия контракта и таможенная декларация на мотор, договор купли-продажи с покупателем, кассовый чек и гарантия на покупку. Такой продавец обычно не ленится частично разобрать мотор, заменить в нём расходники, сделать диагно­стику — проверить компрессию и заглянуть в цилиндры эндоскопом.

Покупать контрактный мотор лучше только в комплекте с родным блоком управления и жгутом проводов, чтобы потом без проблем «поженить» его с остальным автомобилем. Совместимость — больное место многих «контрактников». У некоторых японских и европейских производи­телей может быть множество версий одного и того же двигателя, и нужно знать их особен­ности в мелочах. Иначе возникнет ситуация, когда купленный мотор «вроде тот», но установить его всё-таки не получается. Например, не совпадают посадочные места или на нём не оказы­вается датчика, который нужен оригинальному блоку управления.

Но даже если мотор тот самый, а продавец надёжный, всегда есть риск получить бракованный товар. Вы же покупаете б/у мотор от автомобиля, который мог серьёзно пострадать или сам до этого пробежать очень много километров. А значит, и двигатель может иметь малозаметные повреждения, вроде микротрещин в блоке, картере, клапанных крышках. Которые дадут о себе знать, как это обычно бывает, в самый неподходящий момент. Или какие-то его компоненты очень скоро потребуют ремонта.

Купить новый или контрактный — того же производителя, но с другими характеристиками. Предположим, что ваш Solaris с завода был оснащён мотором 1.4, но вы хотите поставить на него двигатель 1.6 – той же модели, что ставит (или ставил в прошлом) на Solaris и сам Hyundai. Такая замена возможна как с технической, так и с правовой точки зрения. Хотя многие инспектора ГИБДД всё-таки считают такую процедуру изменением заводской конструкции и требуют предваритель­ной технической экспертизы.

Купить более (или менее) мощный мотор от другой модели. Выбор, на который вряд ли решится человек без инженерного образования и опыта преодоления бюрократи­ческих препон. Во-первых, этот сценарий предполагает серьёзное вмеша­тельство в конструкцию машины. В ней заложен определённый баланс, чтобы серийный авто­мобиль оставался безопасным и надёжным. Мотор непредусмотренных мощности, массы и геометрии этот баланс может нарушить.

Кроме того, необходимо будет получить одобрение сертифи­цирующих органов на эксплуатацию автомобиля с изменённой конструкцией. И лишь с таким одобрением машину можно будет поставить на учёт.