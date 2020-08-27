Двигатели для «русского Прадо» от УАЗ рассекречены на фото. Один из них с турбонаддувом

Заявленная мощность атмосферника объёмом 2,5 литра — 145 л.с., что на 5 сил меньше, чем у нынешнего 2,7-литрового ZMZ Pro, который устанав­ливается на современные Патриоты. Доработка двигателя по сравнению с нынешним позволила уменьшить не только рабочий объём, но и количество вредных выбросов.

Турбированный двигатель имеет меньший рабочий объём — 2,3 литра, с которых планируется снять 150 или 170 л.с. При этом компоновка мотора в целом совпадает с атмосферным агрегатом.

Ждать применения новых агрегатов на серийных внедорожниках УАЗ в ближайшее время не стоит. По данным Drom, доводка двигателей пока идёт полным ходом, поэтому дебютируют они только в 2021 году — вероятнее всего, вместе с «русским Прадо», который, как ожидается, будет представлять собой серьёзно перера­ботанный УАЗ Патриот. В процессе доводки рабочий объём обоих двигателей может быть унифицирован.

Новый внедорожник УАЗ построят на базе заново созданной рамы с независимой подвеской спереди и неразрезным мостом на пружинах сзади. «Русский Prado» получит систему полного привода типа парт-тайм с электронной имитацией блокировки заднего дифференциала, оригинальную внешность в стиле нынешних Патриотов и полностью переработанный интерьер с новыми центральной консолью, рулём и сиденьями.