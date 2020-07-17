Создатели внедорожников Great Wall представили продвинутый электромобиль

Рассекречены моторы нового Hyundai Tucson

Новости

Евгений Костин

Портал The Korean Car Blog опубликовал информацию о моторной гамме Hyundai Tucson нового поколения. Мировая премьера кроссовера может состояться уже в августе 2020 года.

Шпионское фото Hyundai Tucson нового поколения
1/3
Шпионское фото Hyundai Tucson нового поколения

  • Базовым двигателем для нового Tucson станет бензиновая «турбо­четвёрка» объёмом 1,6 литра из семей­ства SmartStream. Её отдача составляет 183 л.с. Версия Tucson N Line получит тот же мотор, что и Sonata N Line — 2,5 T-GDI мощностью 294 л.с., в паре с которым будет работать 8-ступенчатая роботизи­рованная коробка передач с двумя сцеплениями.

  • Для Tucson также предложат модерни­зированный 2,0-литровый дизель от модели текущего поколения с улучшен­ными характери­стиками топливной эконо­мичности и выбросов. Его мощность не уточняется. Отдача нынешнего агрегата — 185 л.с.

  • Наконец, новый кроссовер получит и гибридную силовую установку с бензиновым 1,6 T-GDI, который идёт в паре с 6-ступенчатым «автоматом» со встроенным 60-сильным электро­мотором — аналогичные силовые агрегаты есть у новых Santa Fe и Kia Sorento

  • Новое поколение Hyundai Tucson станет четвёртым по счёту. Как он будет выглядеть — мы уже предпо­лагали. Ранее были опублико­ваны «шпионские» снимки салона Tucson.

  • В России нынешний Hyundai Tucson представ­лен с бензиновыми двигателями мощностью 150 и 184 л.с. и двухлитровым дизелем CRDi мощностью 185 л.с. «Механика» пред­лагается только для 150-сильного мотора, остальным положен «автомат». Цена — от 1 584 000 рублей за версию с передним приводом, Tucson 4WD стоит минимум 1 739 900 рублей.

Ждёте новый Hyundai Tucson?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение