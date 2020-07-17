Рассекречены моторы нового Hyundai Tucson

Базовым двигателем для нового Tucson станет бензиновая «турбо­четвёрка» объёмом 1,6 литра из семей­ства SmartStream. Её отдача составляет 183 л.с. Версия Tucson N Line получит тот же мотор, что и Sonata N Line — 2,5 T-GDI мощностью 294 л.с., в паре с которым будет работать 8-ступенчатая роботизи­рованная коробка передач с двумя сцеплениями.

Для Tucson также предложат модерни­зированный 2,0-литровый дизель от модели текущего поколения с улучшен­ными характери­стиками топливной эконо­мичности и выбросов. Его мощность не уточняется. Отдача нынешнего агрегата — 185 л.с.

Наконец, новый кроссовер получит и гибридную силовую установку с бензиновым 1,6 T-GDI, который идёт в паре с 6-ступенчатым «автоматом» со встроенным 60-сильным электро­мотором — аналогичные силовые агрегаты есть у новых Santa Fe и Kia Sorento.

Новое поколение Hyundai Tucson станет четвёртым по счёту. Как он будет выглядеть — мы уже предпо­лагали. Ранее были опублико­ваны «шпионские» снимки салона Tucson.