Рассекречены моторы нового Hyundai Tucson
Евгений Костин
Портал The Korean Car Blog опубликовал информацию о моторной гамме Hyundai Tucson нового поколения. Мировая премьера кроссовера может состояться уже в августе 2020 года.
Базовым двигателем для нового Tucson станет бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 1,6 литра из семейства SmartStream. Её отдача составляет 183 л.с. Версия Tucson N Line получит тот же мотор, что и Sonata N Line — 2,5
T-GDIмощностью 294 л.с., в паре с которым будет работать 8-ступенчатаяроботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.
Для Tucson также предложат модернизированный 2,0-литровый дизель от модели текущего поколения с улучшенными характеристиками топливной экономичности и выбросов. Его мощность не уточняется. Отдача нынешнего агрегата — 185 л.с.
Наконец, новый кроссовер получит и гибридную силовую установку с бензиновым 1,6
T-GDI,который идёт в паре с 6-ступенчатым«автоматом» со встроенным 60-сильнымэлектромотором — аналогичные силовые агрегаты есть у новых Santa Fe и Kia Sorento.
Новое поколение Hyundai Tucson станет четвёртым по счёту. Как он будет выглядеть — мы уже предполагали. Ранее были опубликованы «шпионские» снимки салона Tucson.
В России нынешний Hyundai Tucson представлен с бензиновыми двигателями мощностью 150 и 184 л.с. и двухлитровым дизелем CRDi мощностью 185 л.с. «Механика» предлагается только для 150-сильного мотора, остальным положен «автомат». Цена — от
1 584 000рублей за версию с передним приводом, Tucson 4WD стоит минимум 1 739 900рублей.