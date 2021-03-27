Трёхмесячное восстановление старого мотора Cadillac уложили в шесть минут
Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале Hagerty появилось снятое в жанре timelapse видео, фиксирующее процесс реставрации восьмицилиндрового двигателя Cadillac образца 1957 года. В итоге 64-летний V8 даже удалось запустить, хоть и не без пламени из карбюратора.
В видео подробно продемонстрирован весь ход реставрации — полная разборка двигателя, очистка всех ещё пригодных к использованию деталей, шлифовка блока цилиндров, окраска и сборка.
В видео представлен V8 серии 365, эволюция мотора, впервые выведенного компанией на рынок почти сразу после Второй мировой войны: на тот момент он считался двигателем одной из самых современных конструкций. Изначально двигатель при рабочем объёме в 5,4 литра развивал 160 л.с., однако у этого экземпляра объём уже увеличен до 6,0 литра, а отдача составляла до 335 л.с.
К концу 70-х, когда от двигателей этой серии всё же было решено отказаться, двигатель вырос до 8,2 литра, развивая при этом до 400 л.с. и 745 Нм крутящего момента. Устанавливали этот огромный мотор на модели Eldorado, Fleetwood и De Ville.
Главный механик проекта после пробного запуска мотора заявил, что он «мурчит, как котёнок», хотя и нуждается в тонкой настройке. При этом, на какой именно автомобиль реставраторы планируют установить возрождённый двигатель, не уточняется.
В декабре на YouTube было опубликовано другое видео, посвящённое процессу реставрации, — в нём во всех деталях было показано восстановление мотоцикла «Урал М63» выпуска 1969 года.