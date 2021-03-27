Трёхмесячное восстановление старого мотора Cadillac уложили в шесть минут

В видео подробно продемонстрирован весь ход реставрации — полная разборка двигателя, очистка всех ещё пригодных к использо­ванию деталей, шлифовка блока цилиндров, окраска и сборка.

В видео представлен V8 серии 365, эволюция мотора, впервые выве­денного компанией на рынок почти сразу после Второй мировой войны: на тот момент он считался двигателем одной из самых современных кон­струкций. Изначально двигатель при рабочем объёме в 5,4 литра развивал 160 л.с., однако у этого экзем­пляра объём уже увеличен до 6,0 литра, а отдача составляла до 335 л.с.

К концу 70-х, когда от двигателей этой серии всё же было решено отказаться, двигатель вырос до 8,2 литра, развивая при этом до 400 л.с. и 745 Нм крутящего момента. Устанав­ливали этот огромный мотор на модели Eldorado, Fleetwood и De Ville.

Главный механик проекта после пробного запуска мотора заявил, что он «мурчит, как котёнок», хотя и нуждается в тонкой настройке. При этом, на какой именно авто­мобиль реставраторы планируют установить возрождённый двигатель, не уточняется.