Новые проблемы для праворульных машин, «космический» Hyundai для России и другие события дня

Трёхмесячное восстановление старого мотора Cadillac уложили в шесть минут

Новости

Дмитрий Елизаров

На YouTube-канале Hagerty появилось снятое в жанре timelapse видео, фиксирующее процесс реставрации восьми­цилин­дрового двигателя Cadillac образца 1957 года. В итоге 64-летний V8 даже удалось запустить, хоть и не без пламени из карбюратора.

  • В видео подробно продемонстрирован весь ход реставрации — полная разборка двигателя, очистка всех ещё пригодных к использо­ванию деталей, шлифовка блока цилиндров, окраска и сборка.

  • В видео представлен V8 серии 365, эволюция мотора, впервые выве­денного компанией на рынок почти сразу после Второй мировой войны: на тот момент он считался двигателем одной из самых современных кон­струкций. Изначально двигатель при рабочем объёме в 5,4 литра развивал 160 л.с., однако у этого экзем­пляра объём уже увеличен до 6,0 литра, а отдача составляла до 335 л.с.

  • К концу 70-х, когда от двигателей этой серии всё же было решено отказаться, двигатель вырос до 8,2 литра, развивая при этом до 400 л.с. и 745 Нм крутящего момента. Устанав­ливали этот огромный мотор на модели Eldorado, Fleetwood и De Ville.

  • Главный механик проекта после пробного запуска мотора заявил, что он «мурчит, как котёнок», хотя и нуждается в тонкой настройке. При этом, на какой именно авто­мобиль реставраторы планируют установить возрождённый двигатель, не уточняется.

  • В декабре на YouTube было опубликовано другое видео, посвящённое процессу реставрации, — в нём во всех деталях было показано восстановление мотоцикла «Урал М63» выпуска 1969 года.

Рискнули бы взяться за восстановление старого мотора?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение