#читайдома: гид по современным компоновкам легковых автомобилей
Валерий Арутин
Что отличает легковой автомобиль от более экзотических средств передвижения? Ответ, вроде бы, прост. Четыре колеса, двигатель, который крутит их все или только половину, салон для пассажиров. Опционально – крыша над головами и хоть какой-то багажник. Но существует масса способов собрать всё это вместе. Говоря научным языком — скомпоновать. Рассказываем про самые распространённые на современных автомобилях. А те, что не прижились, мы оставим автомобильным историкам.
Почему одни варианты расположения силового агрегата, салона и багажника популярны, а другие нет? Потому что к компоновке автомобиля предъявляют много требований. Нужно, чтобы салон был просторным, для удобства пассажиров, и защищал их в случае аварий. Двигатель, багажник и оси должны размещаться так, чтобы вес автомобиля по возможности равномерно распределялся по колёсам машины — от этого зависит, насколько хорошо она будет разгоняться, тормозить и поворачивать. Есть ещё требования к аэродинамике, обзорности, проходимости — к дизайну, наконец. И да, салон и все агрегаты должны уместиться в заданные габариты. Ведь каждый лишний сантиметр длины это не только трудности с парковкой, но и дополнительная масса автомобиля и, в конечном счёте, более высокая цена.
Понятно, что идеальной компоновки, одинаково хорошо отвечающей всем критериям, просто не существует — инженерам приходится идти на компромиссы в зависимости от поставленной перед ними задачи. И теперь, вооружённые этим знанием, давайте посмотрим на варианты, которые они обычно выбирают.
Передний привод
Мотор и коробка — спереди поперечно
Идея сделать ведущими передние колёса родилась не намного позже самого автомобиля, но её было трудно осуществить. Нужны были надёжные шарниры, чтобы ведущее колесо могло и крутиться, и поворачивать. Когда они наконец появились, такая компоновка быстро стала наиболее популярной.
Ведь если поставить двигатель и коробку поперёк машины, то дорогая коническая передача уже не нужна, а ведущий мост — это просто два приводных вала с теми самыми шарнирами. И все они размещаются в моторном отсеке. В результате автомобиль получается просторным и с большим багажником (если он нужен). Так устроена наша «восьмёрка», Kia Rio, Toyota Camry, а ещё миллионы других хэтчбеков, седанов и переднеприводных кроссоверов. Кажется — мечта, а не компоновка!
Её минус в том, что большой двигатель с коробкой поперёк просто не помещаются. Максимум, что смогли так всунуть в моторный отсек, — это рядная «шестёрка» на Volvo S80. Да и смысла в мощном моторе нет: при разгоне автомобиль «приседает» на заднюю ось, передние колёса разгружаются и с мощным движком просто буксуют, заставляя инженеров решать новую проблему.
Мотор и коробка — спереди продольно
Другой вариант переднеприводной компоновки — с мотором, установленным продольно перед передней осью. Коробка тогда оказывается где-то под панелью приборов, а коническая главная передача находится между мотором и коробкой (точнее, внутри коробки передач, но ближе к двигателю). В отечественной истории есть такая конструкция — это Москвич-2141. А в мире наиболее известны автомобили Audi — те версии, что без полного привода.
В теории, ограничений на размер движка тут нет, но на практике у машин с большим мотором получается слишком длинным передний свес. А главное – передняя ось перегружается. Да, разгоняется такой автомобиль лучше. Но плохо поворачивает и хуже тормозит, потому что разгруженные задние колёса мало чем могут помочь.
Привод на задние колёса
Мотор и коробка — спереди продольно
Двигатель, стоящий продольно под капотом, коробка передач, уходящая в салон, кардан и задний мост с конической главной передачей — подобная компоновка доминировала в автомобильном мире до
Классика, которая хороша тем, что под длинный капот можно установить
Тенденцию с переносом двигателя в пределы колёсной базы ожидаемо довели до абсурда японцы. В 1990 году они представили машину, у которой мотор располагался… под сиденьем водителя! И это был не спорткар, а минивэн — Toyota Previa (на домашнем рынке – Toyota Estima). Он выпускался десять лет, имел ещё и полноприводную версию, но в следующем поколении ожидаемо «переехал» на более дешёвую переднеприводную платформу от Camry.
Мотор — спереди продольно, коробка — сзади
Некоторые производители используют другой способ выравнивания развесовки, перенося назад только коробку передач. Такая компоновка называется Transaxle. Причём на её основе в разные годы строились не только спорткары (например, Chevrolet Corvette C7 и Maserati прошлых лет), но и вполне тривиальные машинки — вроде Volvo
Мотор и коробка — сзади продольно
Загрузить задние ведущие, на самом деле, просто — достаточно перенести в багажник... мотор. Очень большой там не поместится, зато ни тебе кардана, ни центрального тоннеля, который его прикрывает. Простота и компактность такой конструкции в своё время привлекала создателей маленьких «народных» автомобилей, будь то VW Beetle, Fiat 500 или наш «Запорожец».
Однако ездить на таких машинах оказалось непросто. Тяжёлая корма норовила по малейшему поводу уйти в занос, недогруженные передние колёса не всегда направляли автомобиль туда, куда хотел водитель. И грузовой отсек спереди не получается очень большим
Поэтому сейчас с мотором сзади выпускают только Porsche 911, владельцев которого мало волнует объём багажника. Зато с сильно нагруженной задней осью спорткар отлично разгоняется и тормозит. Ну или выставляется боком, если водитель недостаточно опытный.
Мотор и коробка — сзади поперечно
Кроме Porsche, двигатель сзади носит также коротенький Smart. Его моторчик такой компактный, что поместился между задними колёсами поперёк! И над ним ещё осталось немножко места для багажа – а вот перед салоном у машины нет ничего, кроме фар и радиатора.
Мотор и коробка — в середине поперечно
Как разделить массу двигателя поровну между осями? Очевидный ответ — поставить его по центру. Туда, где у большинства автомобилей салон. На удобство и простор при такой компоновке рассчитывать не приходится, но есть машины, которым они и не нужны. Мы про спорткары, рассчитанные на двоих пассажиров.
В реальности двигатели ставят не совсем уж посередине, а всё-таки ближе к корме — сразу за парой сидений. Те, что поменьше, умещаются поперёк, и моторный отсек выходит компактнее. По такой схеме построены небольшие Lotus Elise, Alpine A110, Toyota MR2...
Мотор и коробка — посредине продольно
Ну а если в пределах базы надо уместить огромный V8 или V12 — в Ferrari, McLaren и в других больших суперкарах — то мотор приходится ставить вдоль, ещё больше тесня пассажирский отсек. Зато такой мотор часто превращается в притягательный элемент дизайна, открытый взорам под стеклянной крышкой.
За счёт отличной развесовки среднемоторные машины классно управляются, не имеют проблем ни с торможением, ни с разгоном. Эти достоинства с лихвой компенсируют отсутствие места для любимой тёщи. Впрочем, давно придумано, как можно добиться хороших показателей разгона на любом покрытии, не запихивая мотор в салон. Для этого ведущими надо сделать все колёса.
Полный привод
Мотор и коробка — спереди продольно
Изначально привод на все колёса потребовался автомобилям повышенной проходимости — чтобы те не вязли в грязи или в снегу. За основу брали «классическую» переднемоторную компоновку, только после коробки передач ставили ещё одну коробку — раздаточную. Через неё двигатель может одновременно вращать и передние, и задние колёса, и даже на совсем скользком покрытии кто-то из них будет тянуть машину вперёд.
Ещё одно преимущество компоновки с «раздаткой» — относительная простота конструкции. А огромный минус в том, что жёстко соединять переднюю и заднюю ось можно только на скользком покрытии. При возвращении на асфальт переднюю ось приходится отключать (иначе машина хуже управляется) — и её главная передача, раздаточная коробка и соединяющий их вал становятся мёртвым грузом. Тем не менее, такой подключаемый полный привод до сих пор используют во многих настоящих джипах и пикапах, включая наш «Уазик».
В современных мощных машинах, которым помощь передних колёс нужна и при разгоне на асфальте, в раздаточную коробку встраивают дифференциал, с которым полный привод может быть постоянным. Или устанавливают вместо него муфту, автоматически подключающую переднюю ось, когда та нужна. Так устроены полноприводные версии «классических» седанов или купе. А заодно и созданных на их платформе кроссоверов. При современном развитии электроники почувствовать на ходу разницу между этими схемами сможет только очень опытный водитель.
Если заготовка для автомобиля со всеми ведущими изначально была с передним приводом — тоже не беда. Машины с продольно стоящим мотором переделываются в 4WD ещё проще. В коробку передач встраивается межосевой дифференциал, добавляется карданный вал и главная передача сзади, как у заднеприводных автомобилей — и вот готова модель Audi с шильдиком quattro. Или Subaru с его знаменитым симметричным полным приводом.
Мотор и коробка — спереди поперечно
Ещё популярнее сегодня кроссоверы и полноприводные седаны с поперечным расположением мотора и базовым передним приводом. Момент на задние колёса у них передаётся дополнительным коническим редуктором в коробке, карданом и многодисковой муфтой. На асфальте такие машины, по сути, переднеприводные, но когда передние колёса начинают пробуксовывать, муфта блокируется (раньше блокировалась механически, а теперь — по команде электроники) и задняя ось приходит на помощь. Впрочем, застрять кроссовер порой успевает ещё быстрее. Кроме того, муфты имеют свойство перегреваться на бездорожье — и автомобиль на время превращается в переднеприводный. Однако для поездок по заснеженной дороге на дачу такая конструкция подходит как нельзя лучше — потому что дёшево и практично.
Мотор и коробка — сзади продольно
У заднемоторного Porsche 911 ведущие колёса всегда отлично загружены. Но даже широченных катков на задней оси не хватает, чтобы реализовать всю мощь его мотора. Поэтому инженеры сделали и полноприводную версию спорткара. Хотя фанаты марки всё равно считают настоящим Porsche только автомобиль с двумя ведущими.
В компоновке полноприводного «девятьсот одиннадцатого» к канонической конструкции добавлен кардан от коробки передач к передней оси и, соответственно, вторая коническая главная передача (первая прячется в коробке). В итоге автомобиль похож на повёрнутый задом-наперёд Audi quattro. Только в Porsche нет межосевого дифференциала — вторая ось подключается муфтой. Потому что от передних колёс не ждут сверхспособностей — загрузка у них по-прежнему слабая, а им ещё и машину поворачивать…
Мотор и коробка — посредине продольно
Понятно, что четыре ведущих колеса не помешают и суперкарам. Однако большинство этих мощных и даже сверхмощных машин обходятся без него. Ведь подцепить полный привод к среднемоторному автомобилю сложнее — ведущие оси оказываются по обе стороны от двигателя.
Охотнее других на использование этой компоновки идёт Lamborghini — большинство выпускаемых ею сейчас машин полноприводные. При такой компоновке приводной вал от коробки передач к передней оси пропускают сбоку от мотора, а иногда и сквозь него. Отдельного упоминания заслуживает Bugatti Veyron, у которого коробка передач установлена перед двигателем, а проходящий мимо движка вал передаёт вращение уже задним колёсам.
Бонус
Нельзя не упомянуть и ещё одну компоновку, когда привод полный, а моторов… два! Эту схему используют для гибридных версий своих моделей, например марки Peugeot и Lexus. В их автомобилях ДВС вращает передние колёса, а электромотор — задние. И понятно, что полноприводные они не всегда, а только когда электроника даст команду подключить заднюю ось. Причём электромоторчики сзади здесь обычно маломощные и нужны лишь для того, чтобы помочь машине тронуться на скользком покрытии.
А ещё двухмоторную компоновку с лёгкой руки Илона Маска взяли на вооружение производители электромобилей. И, возможно, спустя десяток лет именно она уже будет называться «классикой»…