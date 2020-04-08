Квиз: угадай машину по моторному отсеку

Когда наши интеллектуальные «угадайки» с ключами, часами и фигурками стали слишком сложны, снизу постучали. Постучали из-под капота. Открываем — и видим моторные отсеки со всем их содержимым. А теперь вопрос: сможете ли вы определить, каким машинам принадлежат эти красивые моторы и всё остальное? Нам кажется, что не сможете — и этот квиз будет самым сложным в вашей жизни. Рискнёте разубедить нас и добраться до последнего вопроса без единой ошибки?