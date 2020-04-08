Квиз: угадай машину по дверной ручке

Квиз: угадай машину по моторному отсеку

Игры

Константин Новацкий

Когда наши интеллектуальные «угадайки» с ключами, часами и фигурками стали слишком сложны, снизу постучали. Постучали из-под капота. Открываем — и видим моторные отсеки со всем их содержимым. А теперь вопрос: сможете ли вы определить, каким машинам принадлежат эти красивые моторы и всё остальное? Нам кажется, что не сможете — и этот квиз будет самым сложным в вашей жизни. Рискнёте разубедить нас и добраться до последнего вопроса без единой ошибки? 

  • Ладно, сложно будет попозже, а пока — традиционная разминка. Чьё подкапотное пространство на картинке?

  • Было сложно? Хорошо, упростим: чьё это?

  • Дальше. Стильная крышка, а под ней — большой-большой мотор. Чей?

  • Даём подсказку — это внедорожник. Но какой?

  • Ок, теперь поиграем с центральномоторными машинами. Что это, например?

  • Ещё один «центральномоторник». Чья это скромная красота?

  • Ну, с мотором всё понятно — это V12, шесть литров. А что за машина?

  • А здесь — вообще мотор-легенда. Чей капот мы открыли?

  • Что-то определённо спортивное. Реально угадать?

  • Ещё попытку? Чья это «подкапотка»?

  • Как насчёт компрессора? Он может быть подсказкой?

  • Ну, и бонусный «Porsche-вопрос»: что это за машина?

Не забудь поделиться результатом в комментариях!

А вот ещё пара интересных квизов

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