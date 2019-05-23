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Названы лучшие двигатели 2019 года

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Николай Андреев

Подведены итоги 21-го международного конкурса International Engine + Powertrain of The Year, определяющего лучшие силовые агрегаты в 12 номинациях. Победители выбираются жюри, в которое входят 69 журналистов из 32 стран.  

С этого года моторы-номинанты классифицируются не по рабочему объёму, а по мощности – такое решение было принято, чтобы уравнять электрические силовые установки и традиционные ДВС. Вот как выглядит список победителей.

В абсолютном зачёте четвёртый год подряд победителем становится 3,9-литровый мотор Ferrari V8 с двумя турбинами, развивающий до 720 лошадиных сил. Он устанавливается на модели Ferrari 488 Pista, 488 Spider, Portofino, GTC4 Lusso T и F8 Tributo.
Лучшим в категории до 150 л.с. признан 999-кубовый трёхцилиндровый турбомотор Ford, известный по моделям Ford Fiesta, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo и EcoSport. 
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В абсолютном зачёте четвёртый год подряд победителем становится 3,9-литровый мотор Ferrari V8 с двумя турбинами, развивающий до 720 лошадиных сил. Он устанавливается на модели Ferrari 488 Pista, 488 Spider, Portofino, GTC4 Lusso T и F8 Tributo.

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