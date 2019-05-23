Названы лучшие двигатели 2019 года

Подведены итоги 21-го международного конкурса International Engine + Powertrain of The Year, определяющего лучшие силовые агрегаты в 12 номинациях. Победители выбираются жюри, в которое входят 69 журналистов из 32 стран.

С этого года моторы-номинанты классифицируются не по рабочему объёму, а по мощности – такое решение было принято, чтобы уравнять электрические силовые установки и традиционные ДВС. Вот как выглядит список победителей.

