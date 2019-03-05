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Концепт Engelberg Tourer намекнул на дизайн будущих Mitsubishi

Новости

Николай Андреев

Компания Mitsubishi Motors представила концепт-кар Engelberg Tourer. Почему кроссовер назвали в честь швейцарского зимнего курорта Энгельберг? Всё просто – его премьера состоялась в Женеве.

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Концепт призван дать представление о будущих серийных кроссоверах марки. У него тонкая светодиодная оптика, дополнительное освещение на крыше и багажник для перевозки различного инвентаря. Интерьер с тремя рядами сидений, отделанный белой кожей, выглядит готовым к производству.

Автомобиль способен анализировать данные, полученные через интернет. Например, узнав о погоде, рельефе местности и пробках, он выберет оптимальный режим движения для экономии топлива и максимального комфорта.

  • Engelberg Tourer оснащён гибридной силовой установкой неназванной мощности, включающей 2,4-литровый атмосферный бензиновый двигатель, два электромотора на передней и задней оси, и батарею с возможностью зарядки от сети. 

  • Полный привод получил систему динамического распределения крутящего момента между колёсами Active Yaw Control.

  • Блок аккумуляторов ёмкостью 20 кВт·ч интегрирован в днище машины. Запас хода в гибридном режиме составляет 700 километров по циклу WLTP, а на электротяге – 70 километров.

Довольны выбранным направлением дизайна Mitsubishi?

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