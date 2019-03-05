Концепт Engelberg Tourer намекнул на дизайн будущих Mitsubishi

Концепт призван дать представление о будущих серийных кроссоверах марки. У него тонкая светодиодная оптика, дополнительное освещение на крыше и багажник для перевозки различного инвентаря. Интерьер с тремя рядами сидений, отделанный белой кожей, выглядит готовым к производству.

Автомобиль способен анализировать данные, полученные через интернет. Например, узнав о погоде, рельефе местности и пробках, он выберет оптимальный режим движения для экономии топлива и максимального комфорта.