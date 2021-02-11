Как настроена сквозная аналитика в «Авилоне» и зачем она нужна

Весной 2020 года в России резко упали продажи автомо­билей — это случилось из-за ограни­чений, введённых с началом пандемии коронавируса. Падение спроса привело к снижению количе­ства лидов и прибыли, а дилеры стали урезать рекламные бюджеты или вовсе отказы­ваться от рекламы. В таких условиях каждый клиент был на вес золота, и детальный анализ входящего трафика стал одной из перво­очередных задач для многих дилеров.

Сквозная аналитика — это инструмент, который позволяет детально изучать множество показателей маркетинговой активности дилерского центра. Одна из наиболее актуальных задач дилера — оценить, сколько трафика и сделок приносит каждый отдельно взятый канал привле­чения или их сово­купность.

Екатерина Купцова, руководитель маркетинга Jaguar Land Rover, Cadillac и Chevrolet «Авилон», и Артур Саркисян, директор по развитию Calltouch, рассказали о том, как настраивали сквозную аналитику в «Авилоне», и подели­лись рекомен­дациями, которые помогут сделать работу с ней эффективнее.

Отчёты, которые помогают анализировать входящий трафик

В период самоизоляции в «Авилоне» перестроили привычные рабочие процессы и сфокусиро­вались на онлайн-продажах — это позволило получить новые лиды. Сквозная аналитика, в свою очередь, дала понять, какие актив­ности и каналы продвижения приносят больший резуль­тат и на что необходимо тратить больше сил и денег.

Один из основных трафикообразующих каналов — класси­файды. При работе с Авто.ру «Авилон» уделяет внимание созданию качественного контента в объяв­лениях: фото­графии, описание, видео­обзоры, которые снимают вместе с менеджерами автосалона. По словам Екатерины, важно дополнять каждое описание коммен­тариями продавца. Здесь можно добавить информацию, например, об уникаль­ных особен­ностях автомобиля или указать, что модель — дефицитная, что сегодня может стать одним из фактором для принятия решения о покупке. Кроме того, дилер добавил возмож­ность видео­показа машины.