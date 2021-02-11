Как настроена сквозная аналитика в «Авилоне» и зачем она нужна
Дмитрий Савостьянчик
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Сквозная аналитика — это инструмент, который позволяет детально изучать множество показателей маркетинговой активности дилерского центра. Одна из наиболее актуальных задач дилера — оценить, сколько трафика и сделок приносит каждый отдельно взятый канал привлечения или их совокупность.
Екатерина Купцова, руководитель маркетинга Jaguar Land Rover, Cadillac и Chevrolet «Авилон», и Артур Саркисян, директор по развитию Calltouch, рассказали о том, как настраивали сквозную аналитику в «Авилоне», и поделились рекомендациями, которые помогут сделать работу с ней эффективнее.
Отчёты, которые помогают анализировать входящий трафик
В период самоизоляции в «Авилоне» перестроили привычные рабочие процессы и сфокусировались на онлайн-продажах — это позволило получить новые лиды. Сквозная аналитика, в свою очередь, дала понять, какие активности и каналы продвижения приносят больший результат и на что необходимо тратить больше сил и денег.
Один из основных трафикообразующих каналов — классифайды. При работе с Авто.ру «Авилон» уделяет внимание созданию качественного контента в объявлениях: фотографии, описание, видеообзоры, которые снимают вместе с менеджерами автосалона. По словам Екатерины, важно дополнять каждое описание комментариями продавца. Здесь можно добавить информацию, например, об уникальных особенностях автомобиля или указать, что модель — дефицитная, что сегодня может стать одним из фактором для принятия решения о покупке. Кроме того, дилер добавил возможность видеопоказа машины.
Всё это позволило компании стать лидером по количеству лидов с Авто.ру среди столичных дилеров тех же автомобильных брендов.
Для оценки лидов и эффективности рекламных кампаний в «Авилоне» используют специально разработанные отчёты, куда с помощью сервиса сквозной аналитики Calltouch автоматически выгружается информация по каждому каналу трафика. Нужный срез данных можно легко получить в том виде, в котором это нужно маркетологу или другому заинтересованному специалисту. Вот некоторые виды отчётов, которые использует в работе «Авилон».
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«Яндекс.Директ» — подробный отчёт по контекстной рекламе. В нём видны все данные, начиная с конкретной рекламной кампании и заканчивая ключевой фразой, которая заинтересовала клиента, а также долей показов рекламы в десктопной или мобильной версии. Этот отчёт помогает детально изучить любую рекламную кампанию и найти «отклонения» от целевых показателей. Например, одна из запущенных кампаний «Авилона» дала большое количество просмотров и кликов (около 2 тысяч просмотров и полтысячи кликов), но принесла всего одну сделку. Стоимость такого лида оказалась слишком высокой — равной общему бюджету на продвижение. Для дилера это стало поводом оптимизировать рекламную кампанию.
В отчёте «Журнал лидов» видна информация о том, в какой отдел попадает каждое обращение — продажи, сервис, запчасти, кредитный отдел. В этом же отчёте хранятся аудиозаписи звонков клиентов. Их можно прослушать, выгрузить и перенаправить коллегам в соответствующее подразделение.
Отчёт «Журнал сделок» помогает отследить весь путь клиента — от посещения сайта до подписания контракта и выдачи автомобиля. Здесь собрана информация о том, через сколько времени после посещения сайта клиент позвонил дилеру, когда звонок перешёл в посещение дилерского центра и встречу с менеджером, через сколько лид стал подписанным контрактом.
«Все источники» — большой отчёт, в котором показана статистика, начиная от показов, заканчивая ROI. Тут можно детально изучить лиды: например, количество, их стоимость и стоимость контракта. Легко отфильтровываются данные, например, по разным каналам продаж или отдельным классифайдам. Любой лид из классифайдов можно посмотреть детально, тегировать, прослушать аудиозапись разговора с клиентом, отследить всю его историю.
Отчёты позволяют вовремя оценить эффективность каждой из рекламных кампаний и, при необходимости, скорректировать их. Система сквозной аналитики помогает «Авилону» собирать подробную статистику привлечения клиентов через разные каналы трафика, показывает количество лидов и сделок с конкретного канала и их стоимость, а также позволяет проводить аналитику полученных данных.
Чтобы отчёты были актуальны и информативны, важно соблюдать одно условие — корректно и своевременно вносить данные в CRM. Эти правила должны соблюдать все сотрудники соответствующих отделов. И, скорее всего, придётся дополнительно настроить CRM-систему — для корректного обмена данными с системой аналитики.
Помимо отчётов, в системе сквозной аналитики Calltouch предусмотрен инструмент Callback, в рамках которого доступна функция прозвона пропущенных звонков. Callback помогает не упустить клиента, который по какой-то причине не дозвонился до дилера. Его в «Авилоне» тоже используют.
Что важно при настройке сквозной аналитики: рекомендации Calltouch
Артур Саркисян, директор по развитию Calltouch, выделил 4 основных момента, на которые стоит обратить внимание, если дилер планирует настраивать сквозную аналитику — они помогают сделать правильные выводы о рекламных источниках ритейлера, из которых дилер получает клиентов. Это позволяет эффективно интегрировать сервисы сквозной аналитики и собирать более полную информацию о источниках трафика компании.
Настроить интеграцию, которая сможет фиксировать все лиды дилера. Это можно делать при помощи динамического или статического колл-трекинга. Нужно учитывать все активности на сайте, классифайдах или других площадках, где дилер размещает рекламу. Так можно оценить эффективность и конверсионность того или иного источника лидов. Не стоит забывать про исходящие активности от операторов колл-центра, менеджеров отдела продаж и т.д. — их анализ не менее важен.
Настроить интеграцию с рекламными площадками — это позволит учитывать и анализировать эффективность всех рекламных кампаний в одном месте, например, в личном кабинете. А также автоматизировать процесс сбора данных и минимизировать ручную работу, что существенно экономит время. Кроме того, в личном кабинете дилер будет видеть все расходы, целевые и нецелевые звонки, конверсионность и многое другое.
Следить за плановыми метриками. У Calltouch есть возможность вести учёт и импортировать в личный кабинет любой показатель плановой метрики — это помогает контролировать выполнение плановых показателей по заданным параметрам и условиям в течение выбранного периода.
Тегировать звонки. Это демонстрирует, в какой отдел поступает то или иное обращение — отдел продаж, сервис, кредитный отдел и т.д. Для тегирования рекомендуется использовать специальный сервис, который распределяет звонки автоматически, а также способен транскрибировать диалог клиента с менеджером. Не менее важно интегрировать обращения в CRM — это нужно, чтобы наглядно оценивать релевантность каждого рекламного канала.
Итак, зачем нужна сквозная аналитика
– Сквозная аналитика помогает получить детальную информацию о входящем трафике и упрощает аналитику результатов рекламных кампаний — всё это позволяет оперативно внести изменения в кампании и увеличить их эффективность.
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– Сквозная аналитика облегчает автоматизацию процесса сбора данных и способствует экономии времени.
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– Сервисы сквозной аналитики помогают следить, в том числе, и за плановыми метриками.
– Сквозная аналитика даёт возможность оценить работу сall-центра и других отделов дилерского центра: отдел продаж, отдел сервиса и запчастей и так далее.
– Важно не забывать, что для эффективного построения сквозной аналитики, скорее всего, придётся перестроить некоторые процессы внутри компании и работу CRM-системы.