Энциклопедия МКАДа: главные цифры главной московской магистрали

Михаил Медведев
Московская кольцевая автодорога стала такой же неотделимой частью столицы, как Спасская башня или Царь-пушка, хотя главная дорожная артерия Москвы в разы моложе других исторических достопримечательностей. Но что мы знаем о МКАДе? Почти все в курсе, что его протяжённость составляет 109 километров. Но в истории Московской кольцевой гораздо больше занимательных цифр и фактов. Например...
Вопрос о строительстве окружной дороги вокруг столицы впервые был поднят в страшном для страны 1937 году. Правда, планы дорожников перечеркнула Великая Отечественная война. Вместо полноценной трассы вокруг Москвы пришлось в авральном порядке строить времянку.
Утверждается, что летом 1941-го на прокладку этой временной трассы вокруг Москвы ушло всего около месяца! За это время успели отремонтировать примерно 100 километров старых дорог и проложить ещё 30 километров новых. Можете представить качество выполненных работ… Даже несмотря на то, что речь, разумеется, шла о грунтовом, а не об асфальтированном покрытии. Эта военная трасса не совпадала с координатами нынешнего кольца, но всё равно её вполне можно считать прообразом МКАДа.
С 1941 года и до 1956-го — долгих 15 лет — Московская кольцевая оставалась двухполосной грунтовкой. Лишь после этого началась масштабная реконструкция трассы.
Движение на первом участке новой дороги — 48-километровом отрезке настоящего МКАДа между Ярославкой и Симферополькой — открыли 22 ноября 1960 года.
Первая кольцевая дорога вокруг Москвы была полностью сдана в эксплуатацию 5 ноября 1962 года. На тот момент МКАД охватывал не только территорию Москвы, но и многочисленные подмосковные деревни, например, Черёмушки, Крылатское, Марьино и даже целый город Бабушкин (бывший Лосиноостровск). Сегодня и не верится, что эти привычные московские районы когда-то были отдельными поселениями.
Ровно 24 года — с 17 августа 1960 по 10 мая 1984 года — МКАД официально считался административной границей Москвы.
На протяжении оригинального МКАДа было построено 33 двухуровневых развязки. Любопытно, что сама дорога представляла собой бетонное покрытие без асфальта и без разделительного ограждения. Функцию последнего выполнял широкий четырёхметровый газон. По бокам трассу обложили рифлёными бетонными плитами — своеобразный аналог обочины.
Уже во время разработки первого МКАДа проектировщики предлагали сделать дорогу четырёхполосной в каждом направлении. Но первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв посчитал это расточительством. Автомобилей в стране было так мало, что вплоть до 1980‑х и двух полос МКАДу хватало за глаза.
Первая трёхуровневая развязка на МКАДе появилась на пересечении с Симферопольским шоссе в 1980-м.
Ровно столько мачт освещения и пешеходных переходов было предусмотрено в первом плане МКАД.
В состав первого МКАДа вошли 7 мостов (два построены специально для трассы) и 54 путепровода.
К началу 1990-х, благодаря стремительному росту автопарка страны, МКАД из образцово-показательной трассы превратился в головную боль столичных властей и автолюбителей. Скорость потока на кольце упала до 35 км/ч.
По статистике 1990-х годов, ежегодно жертвами ДТП на МКАДе становились свыше 200 человек. Именно тогда Московскую кольцевую прозвали «Дорогой смерти».
Реконструкцию МКАД, стартовавшую в самом начале 1990-х, разделили на два этапа. Первый — это освещение трассы и установка разделительного барьера на всей протяжённости дороги (завершено в 1993–1994 годах). Только затем строители приступили ко второму этапу — расширению дорожного полотна до пяти полос в каждом направлении.
Ширина обновлённого МКАДа составила 50 метров. На всём протяжении 109-километровой трассы в общей сложности уложено 1,3 миллиона кубометров асфальтового покрытия.
В ценах середины 1990-х реконструкция МКАДа обошлась в 24 миллиарда рублей.
После реконструкции движение по обновлённому МКАДу 5 сентября 1998 года запустил мэр Москвы Юрий Лужков.
Максимально разрешённая скорость на МКАД составляет 100 км/ч. Расчётная – 150 км/ч.
Кольцевая дорога в среднем удалена от географического центра Москвы на 17,3 километра.
Пропускная способность отреставрированного МКАДа составляет 9000 автомобилей в час.
Современный МКАД состоит из пяти полос движения в каждую сторону. Причём две крайние левые полосы на 25 см у́же трёх правых — их ширина составляет 3,5 и 3,75 м соответственно.
Самая большая пробка на МКАДе вытянулась на 68 км! Это случилось 15 мая 2008 года. На участке от Дмитровского шоссе до Профсоюзной улицы внутренняя сторона кольца стояла с 11 утра до полуночи. Причина гигантского затора — перекрытие ряда дорог сотрудниками ДПС.
Согласно популярной городской легенде, при реконструкции МКАДа в 1990‑х обочины с каждой стороны были сделаны на 10 сантиметров у́же, чем первоначально планировалось. Сколько с этого удалось (если удалось) прикарман… то есть сэкономить — загадка.
Напоследок — самое важное. Действительная протяжённость МКАДа не 109 км, а 108,9 км. У нас всё точно!