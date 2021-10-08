Энциклопедия МКАДа: главные цифры главной московской магистрали

Утверждается, что летом 1941-го на прокладку этой временной трассы вокруг Москвы ушло всего около месяца! За это время успели отремонтировать примерно 100 километров старых дорог и проложить ещё 30 километров новых. Можете представить качество выполненных работ… Даже несмотря на то, что речь, разумеется, шла о грунтовом, а не об асфальтированном покрытии. Эта военная трасса не совпадала с координатами нынешнего кольца, но всё равно её вполне можно считать прообразом МКАДа.