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Энциклопедия МКАДа: главные цифры главной московской магистрали
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Михаил Медведев

Московская кольцевая автодорога стала такой же неотделимой частью столицы, как Спасская башня или Царь-пушка, хотя главная дорожная артерия Москвы в разы моложе других исторических досто­примеча­тель­ностей. Но что мы знаем о МКАДе? Почти все в курсе, что его протяжённость составляет 109 километров. Но в истории Московской кольцевой гораздо больше занимательных цифр и фактов. Например...

~1937~

Вопрос о строительстве окружной дороги вокруг столицы впервые был поднят в страшном для страны 1937 году. Правда, планы дорожников перечеркнула Великая Отечественная война. Вместо полноценной трассы вокруг Москвы пришлось в авральном порядке строить времянку.

~1~

Утверждается, что летом 1941-го на прокладку этой временной трассы вокруг Москвы ушло всего около месяца! За это время успели отремонтировать примерно 100 километров старых дорог и проложить ещё 30 километров новых. Можете представить качество выполненных работ… Даже несмотря на то, что речь, разумеется, шла о грунтовом, а не об асфальтированном покрытии. Эта военная трасса не совпадала с координатами нынешнего кольца, но всё равно её вполне можно считать прообразом МКАДа.

~15~

С 1941 года и до 1956-го — долгих 15 лет — Московская кольцевая оставалась двухполосной грунтовкой. Лишь после этого началась масштабная реконструкция трассы.

~48~

Движение на первом участке новой дороги — 48-километровом отрезке настоящего МКАДа между Ярославкой и Симферополькой — открыли 22 ноября 1960 года.

~05.11.1962~

Первая кольцевая дорога вокруг Москвы была полностью сдана в эксплуатацию 5 ноября 1962 года. На тот момент МКАД охватывал не только территорию Москвы, но и много­численные подмосковные деревни, например, Черёмушки, Крылатское, Марьино и даже целый город Бабушкин (бывший Лосино­островск). Сегодня и не верится, что эти привычные московские районы когда-то были отдельными поселениями.

~24~

Ровно 24 года — с 17 августа 1960 по 10 мая 1984 года — МКАД официально считался админи­стративной границей Москвы.

~33~

На протяжении оригинального МКАДа было построено 33 двухуровневых развязки. Любопытно, что сама дорога представляла собой бетонное покрытие без асфальта и без разделитель­ного ограждения. Функцию последнего выполнял широкий четырёх­метровый газон. По бокам трассу обложили рифлёными бетонными плитами — свое­образный аналог обочины.

~2~

Уже во время разработки первого МКАДа проектировщики предлагали сделать дорогу четырёх­полосной в каждом направлении. Но первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв посчитал это расточитель­ством. Автомобилей в стране было так мало, что вплоть до 1980‑х и двух полос МКАДу хватало за глаза.

~1980~

Первая трёхуровневая развязка на МКАДе появилась на пересечении с Симферопольским шоссе в 1980-м.

~0~

Ровно столько мачт освещения и пешеходных переходов было предусмотрено в первом плане МКАД.

~7~

В состав первого МКАДа вошли 7 мостов (два построены специально для трассы) и 54 путепровода.

~35~

К началу 1990-х, благодаря стремитель­ному росту автопарка страны, МКАД из образцово-показательной трассы превратился в головную боль столичных властей и автолюбителей. Скорость потока на кольце упала до 35 км﻿/﻿ч.

~200~

По статистике 1990-х годов, ежегодно жертвами ДТП на МКАДе становились свыше 200 человек. Именно тогда Московскую кольцевую прозвали «Дорогой смерти».

~2~

Реконструкцию МКАД, стартовавшую в самом начале 1990-х, разделили на два этапа. Первый — это освещение трассы и установка разделительного барьера на всей протяжённости дороги (завершено в 1993–1994 годах). Только затем строители приступили ко второму этапу — расширению дорожного полотна до пяти полос в каждом направлении.

~50~

Ширина обновлённого МКАДа составила 50 метров. На всём протяжении 109-кило­метровой трассы в общей сложности уложено 1,3 миллиона кубометров асфальтового покрытия.

~24 000 000 000~

В ценах середины 1990-х реконструкция МКАДа обошлась в 24 миллиарда рублей.

~05.09.1998~

После реконструкции движение по обновлённому МКАДу 5 сентября 1998 года запустил мэр Москвы Юрий Лужков.

~100~

Максимально разрешённая скорость на МКАД составляет 100 км﻿/﻿ч. Расчётная – 150 км﻿/﻿ч.

~17~

Кольцевая дорога в среднем удалена от географического центра Москвы на 17,3 километра.

~9000~

Пропускная способность отреставрированного МКАДа составляет 9000 автомобилей в час.

~25~

Современный МКАД состоит из пяти полос движения в каждую сторону. Причём две крайние левые полосы на 25 см у́же трёх правых — их ширина составляет 3,5 и 3,75 м соответственно.

~68~

Самая большая пробка на МКАДе вытянулась на 68 км! Это случилось 15 мая 2008 года. На участке от Дмитровского шоссе до Профсоюзной улицы внутренняя сторона кольца стояла с 11 утра до полуночи. Причина гигантского затора — перекрытие ряда дорог сотрудниками ДПС.

~20~

Согласно популярной городской легенде, при реконструкции МКАДа в 1990‑х обочины с каждой стороны были сделаны на 10 сантиметров у́же, чем первоначально планировалось. Сколько с этого удалось (если удалось) прикарман… то есть сэкономить — загадка.

~108,9~

Напоследок — самое важное. Действительная протяжённость МКАДа не 109 км, а 108,9 км. У нас всё точно!

Часто ездите по МКАДу?

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