На австралийских автомобильных номерах появятся эмодзи

Добавить к номеру можно будет не любой значок, а только один из пяти : «улыбающийся», «подмигивающий», «влюблённый», «в тёмных очках» и «плачущий от смеха».

Эмодзи разрешены как элемент дизайна и не будут использоваться для идентификации автомобиля – регистрационные номера в базе данных и в документах по-прежнему состоят только из сочетания цифр и букв.