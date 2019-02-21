На австралийских автомобильных номерах появятся эмодзи

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Николай Андреев
С 1 марта 2019 года водителям австралийского штата Квинсленд позволят официально регистрировать автомобильные знаки с эмодзи. Об этом рассказало издание BBC.
Добавить к номеру можно будет не любой значок, а только один из пяти: «улыбающийся», «подмигивающий», «влюблённый», «в тёмных очках» и «плачущий от смеха».
Эмодзи разрешены как элемент дизайна и не будут использоваться для идентификации автомобиля – регистрационные номера в базе данных и в документах по-прежнему состоят только из сочетания цифр и букв.
Минимальная цена на номер с эмодзи составит 475 австралийских долларов (22 тысячи рублей).