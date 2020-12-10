Мерседес Элвиса Пресли выставлен на аукцион
Дмитрий Елизаров
На онлайн-площадке Bring A Trailer на аукцион выставлен Mercedes-Benz 600 W100 образца 1969 года; его первым владельцем был «король рок-н-ролла» Элвис Пресли. Покупателю подарят ещё и несколько памятных вещиц, тоже когда-то принадлежавших артисту. Оценивается лимузин сейчас в 167 тысяч долларов, но до конца торгов ещё 8 дней.
Эта модель была флагманом компании вплоть до начала
80-хгодов, но предлагалась в основном в исполнении с удлинённой колёсной базой. Элвису же принадлежал укороченный вариант — таких, по данным аукциона, было собрано всего 2190. Серебристый кузов седана украшен монограммами TCB — take care of business, что одно время служило жизненным девизом артиста.
Седан доставили Элвису Пресли в 1970 году, он был поставлен на учёт в Мемфисе. Через несколько лет эксплуатации певец подарил купленную за 15 500 долларов машину своему давнему другу Джимми Вельвету, который владел ею вплоть до кончины Пресли, а после этого выставил в созданном им музее певца. Однако и он однажды расстался с Мерседесом, после чего тот сменил несколько владельцев, а к нынешнему продавцу попал в 2002 году.
Автомобиль оснащён пневмоподвеской, пережившей на рубеже веков серьёзный ремонт, и 6,3-литровым V8 в паре с
4-диапазонным «автоматом». В списке оснащения лимузина значатся также отдельная климатическая установка для заднего дивана, охлаждаемая консоль между сиденьями и набор бокалов.
Покупателю передадут копии регистрационных документов на имя Элвиса Пресли, сертификат подлинности автомобиля из музея, тематическую подборку газетных вырезок и набор виниловых пластинок.
В августе прошлого года на автосалоне Mecum выставлялся ещё один лимузин из гаража «короля рок-н-ролла» — редкий образец Lincoln Continental с кузовом от ателье Lehmann–Peterson. Машину подарили певцу на свадьбу в 1967 году. Несмотря на удручающее состояние, лимузин оценили в 300 тысяч долларов.