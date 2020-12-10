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Мерседес Элвиса Пресли выставлен на аукцион

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Дмитрий Елизаров

На онлайн-площадке Bring A Trailer на аукцион выставлен Mercedes-Benz 600 W100 образца 1969 года; его первым владельцем был «король рок-н-ролла» Элвис Пресли. Покупателю подарят ещё и несколько памятных вещиц, тоже когда-то принад­лежавших артисту. Оценивается лимузин сейчас в 167 тысяч долларов, но до конца торгов ещё 8 дней.

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  • Эта модель была флагманом компании вплоть до начала 80-х годов, но предлагалась в основном в исполнении с удлинённой колёсной базой. Элвису же принад­лежал укороченный вариант — таких, по данным аукциона, было собрано всего 2190. Серебристый кузов седана украшен моно­граммами TCB — take care of business, что одно время служило жизненным девизом артиста.

  • Седан доставили Элвису Пресли в 1970 году, он был поставлен на учёт в Мемфисе. Через несколько лет эксплуатации певец подарил купленную за 15 500 долларов машину своему давнему другу Джимми Вельвету, который владел ею вплоть до кончины Пресли, а после этого выставил в созданном им музее певца. Однако и он однажды расстался с Мерседесом, после чего тот сменил несколько владельцев, а к нынешнему продавцу попал в 2002 году.

  • Автомобиль оснащён пневмоподвеской, пережившей на рубеже веков серьёзный ремонт, и 6,3-литровым V8 в паре с 4-диа­пазонным «автоматом». В списке оснащения лимузина значатся также отдельная климатическая установка для заднего дивана, охлаждаемая консоль между сиденьями и набор бокалов.

  • Покупателю передадут копии регистраци­онных документов на имя Элвиса Пресли, сертификат подлин­ности автомобиля из музея, тематическую подборку газетных вырезок и набор виниловых пластинок.

  • В августе прошлого года на автосалоне Mecum выставлялся ещё один лимузин из гаража «короля рок-н-ролла» — редкий образец Lincoln Continental с кузовом от ателье Lehmann–Peterson. Машину подарили певцу на свадьбу в 1967 году. Несмотря на удручающее состояние, лимузин оценили в 300 тысяч долларов.

А ваше детство обошлось без Элвиса?

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