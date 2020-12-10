Мерседес Элвиса Пресли выставлен на аукцион

Эта модель была флагманом компании вплоть до начала 80-х годов, но предлагалась в основном в исполнении с удлинённой колёсной базой. Элвису же принад­лежал укороченный вариант — таких, по данным аукциона, было собрано всего 2190. Серебристый кузов седана украшен моно­граммами TCB — take care of business, что одно время служило жизненным девизом артиста.

Седан доставили Элвису Пресли в 1970 году, он был поставлен на учёт в Мемфисе. Через несколько лет эксплуатации певец подарил купленную за 15 500 долларов машину своему давнему другу Джимми Вельвету, который владел ею вплоть до кончины Пресли, а после этого выставил в созданном им музее певца. Однако и он однажды расстался с Мерседесом, после чего тот сменил несколько владельцев, а к нынешнему продавцу попал в 2002 году.

Автомобиль оснащён пневмоподвеской, пережившей на рубеже веков серьёзный ремонт, и 6,3-литровым V8 в паре с 4-диа ­пазонным «автоматом». В списке оснащения лимузина значатся также отдельная климатическая установка для заднего дивана, охлаждаемая консоль между сиденьями и набор бокалов.

Покупателю передадут копии регистраци­онных документов на имя Элвиса Пресли, сертификат подлин­ности автомобиля из музея, тематическую подборку газетных вырезок и набор виниловых пластинок.