Тираж спидстера McLaren Elva за 140 миллионов рублей снова сокращён
Дмитрий Елизаров
Британский бренд McLaren урезал объём выпуска суперкара Elva всего до 149 экземпляров. Компания также запустила для спидстера онлайн-конфигуратор, позволяющий визуализировать клиентские предпочтения.
Это уже второе по счёту сокращение предполагаемого объёма выпуска суперкара. Первоначально производитель планировал собрать 399 экземпляров Elva, но в апреле нынешнего года стало известно об уменьшении тиража до 249 машин, а сейчас партию урезали ещё на сотню.
В McLaren объясняют это возникшими ограничениями производственных мощностей на фоне пандемии коронавируса и сниженными возможностями выпуска комплектующих. В то же время издание Motor1 предполагает, что у компании могло не найтись покупателей на весь изначально запланированный тираж: заявленная стоимость Elva стартовала от
1 425 000фунтов (почти 1,83 миллиона долларов или 140 миллионов рублей).
В связи с теми же ограничениями McLaren теперь предлагает покупателям работать над цветовыми решениями своих спидстеров удалённо, при помощи особого виртуального конфигуратора под названием McLaren Advanced Visualiser. Он разработан на базе софта, обычно используемого в компьютерных играх, и позволяет не только виртуально раскрашивать автомобиль, но и применять к интерьеру различные материалы отделки или вблизи разглядывать отдельные элементы родстера — например, подвеску.
Суперкар без крыши и лобового стекла построен на базе карбонового монокока и оснащён 815-сильным V8 объёмом 4,0 литра. До
100 км/чMcLaren Elva способен ускориться меньше чем за 3 секунды, а 200 км/чнаберёт за 6,7 секунды.