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Тираж спидстера McLaren Elva за 140 миллионов рублей снова сокращён

Новости

Дмитрий Елизаров

Британский бренд McLaren урезал объём выпуска суперкара Elva всего до 149 экзем­пляров. Компания также запустила для спидстера онлайн-конфи­гуратор, позволяющий визуали­зировать клиентские предпочтения.

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  • Это уже второе по счёту сокращение предпо­лагаемого объёма выпуска суперкара. Перво­начально произво­дитель планировал собрать 399 экзем­пляров Elva, но в апреле нынешнего года стало известно об уменьшении тиража до 249 машин, а сейчас партию урезали ещё на сотню.

  • В McLaren объясняют это возникшими ограниче­ниями производ­ственных мощностей на фоне пандемии коронавируса и сниженными возмож­ностями выпуска комплектующих. В то же время издание Motor1 предполагает, что у компании могло не найтись покупателей на весь изначально заплани­рованный тираж: заявленная стоимость Elva старто­вала от 1 425 000 фунтов (почти 1,83 миллиона долларов или 140 миллионов рублей).

  • В связи с теми же ограничениями McLaren теперь пред­лагает покупателям работать над цветовыми решениями своих спидстеров удалённо, при помощи особого виртуаль­ного кон­фигуратора под названием McLaren Advanced Visualiser. Он разработан на базе софта, обычно использу­емого в компьютерных играх, и позволяет не только виртуально раскраши­вать автомобиль, но и применять к интерьеру различные материалы отделки или вблизи разгляды­вать отдельные элементы родстера — например, подвеску.

  • Суперкар без крыши и лобового стекла построен на базе карбонового монокока и оснащён 815-сильным V8 объёмом 4,0 литра. До 100 км/ч McLaren Elva способен ускориться меньше чем за 3 секунды, а 200 км/ч наберёт за 6,7 секунды.

140 миллионов за суперкар без крыши — это норма?

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