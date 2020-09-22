Тираж спидстера McLaren Elva за 140 миллионов рублей снова сокращён

Это уже второе по счёту сокращение предпо­лагаемого объёма выпуска суперкара. Перво­начально произво­дитель планировал собрать 399 экзем­пляров Elva, но в апреле нынешнего года стало известно об уменьшении тиража до 249 машин, а сейчас партию урезали ещё на сотню.

В McLaren объясняют это возникшими ограниче­ниями производ­ственных мощностей на фоне пандемии коронавируса и сниженными возмож­ностями выпуска комплектующих. В то же время издание Motor1 предполагает, что у компании могло не найтись покупателей на весь изначально заплани­рованный тираж: заявленная стоимость Elva старто­вала от 1 425 000 фунтов (почти 1,83 миллиона долларов или 140 миллионов рублей).

В связи с теми же ограничениями McLaren теперь пред­лагает покупателям работать над цветовыми решениями своих спидстеров удалённо, при помощи особого виртуаль­ного кон­фигуратора под названием McLaren Advanced Visualiser. Он разработан на базе софта, обычно использу­емого в компьютерных играх, и позволяет не только виртуально раскраши­вать автомобиль, но и применять к интерьеру различные материалы отделки или вблизи разгляды­вать отдельные элементы родстера — например, подвеску.