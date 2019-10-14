В Крыму испытали грузовой электрокар за миллион рублей

«Эльтавр-Як» построен на стальной раме, а кузов сделан из стекло­пластика. Модель оснащается электро­двигателем мощностью 60 л.с. и батареей, обеспечи­вающей запас хода до 150 кило­метров. На полную зарядку от бытовой сети требуется 3,5 часа. Заявленная грузо­подъёмность — одна тонна в кузове и ещё пять тонн в прицепных тележках. Макси­мальная скорость — 49 км/ч.

В течение 10 дней электрокар тестиро­вался в аэропорту Симферо­поля в качестве тягача для перевозки грузов и багажа. О результатах опытной эксплу­атации пока информации нет. Однако в «Эльтавре» уже работают над беспилотной версией модели.