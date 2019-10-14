В Крыму испытали грузовой электрокар за миллион рублей
Николай Андреев
Крымская компания «Эльтавр», которая занимается разработкой электрокаров, провела в аэропорту Симферополя испытания своей новой модели – грузовика «Эльтавр-Як». Об этом рассказало издание «Крыминформ».
«Эльтавр-Як» построен на стальной раме, а кузов сделан из стеклопластика. Модель оснащается электродвигателем мощностью 60 л.с. и батареей, обеспечивающей запас хода до 150 километров. На полную зарядку от бытовой сети требуется 3,5 часа. Заявленная грузоподъёмность — одна тонна в кузове и ещё пять тонн в прицепных тележках. Максимальная скорость —
49 км/ч.
В течение 10 дней электрокар тестировался в аэропорту Симферополя в качестве тягача для перевозки грузов и багажа. О результатах опытной эксплуатации пока информации нет. Однако в «Эльтавре» уже работают над беспилотной версией модели.
Начальная стоимость «Эльтавр-Як» составляет 1 059 000 рублей. Также предлагается его экскурсионная
11-местная версия «Эльтавр-Дилижанс» за 1 199 000 рублей. Для управления ими, в том числе по обычным дорогам, требуются права тракториста-машиниста.