Сотрудник АвтоВАЗа почти две недели воровал ключи от новых Грант

В Крыму испытали грузовой электрокар за миллион рублей

Новости

Николай Андреев

Крымская компания «Эльтавр», которая занимается разработкой электрокаров, провела в аэропорту Симферополя испытания своей новой модели – грузовика «Эльтавр-Як». Об этом рассказало издание «Крыминформ».

1/3

  • «Эльтавр-Як» построен на стальной раме, а кузов сделан из стекло­пластика. Модель оснащается электро­двигателем мощностью 60 л.с. и батареей, обеспечи­вающей запас хода до 150 кило­метров. На полную зарядку от бытовой сети требуется 3,5 часа. Заявленная грузо­подъёмность — одна тонна в кузове и ещё пять тонн в прицепных тележках. Макси­мальная скорость — 49 км/ч.

  • В течение 10 дней электрокар тестиро­вался в аэропорту Симферо­поля в качестве тягача для перевозки грузов и багажа. О результатах опытной эксплу­атации пока информации нет. Однако в «Эльтавре» уже работают над беспилотной версией модели.

  • Начальная стоимость «Эльтавр-Як» составляет 1 059 000 рублей. Также предлага­ется его экскур­сионная 11-мест­ная версия «Эльтавр-Дилижанс» за 1 199 000 рублей. Для управ­ления ими, в том числе по обычным дорогам, требуются права тракториста-машиниста.

Нужна ли гражданская версия этой модели?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение