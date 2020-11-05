Электромотоциклы Voxan установили 11 мировых рекордов скорости
Дмитрий Елизаров
Компания Voxan отчиталась о сессии заездов, в ходе которых было установлено шесть новых и побито пять существующих мировых рекордов скорости для электромотоциклов разных классов. Абсолютный рекорд среди электробайков весом более 300 килограммов с частично обтекаемым кузовом теперь составляет
Установлен он был на взлётной полосе аэродрома Шаторуа во Франции, пилотировал 367-сильный мотоцикл шестикратный чемпион мира Массимилиано Бьяджи. По данным издания RideApart, предыдущее достижение составляло
329 км/чи принадлежит мотоциклу Mobitec EV-02A.
Согласно правилам Международной мотоциклетной федерации, для установления рекорда требуется два заезда. Проводятся они в разных направлениях в течение двух часов, рекордом же считается среднее значение. Утверждается, что максимальная скорость, которую показал Voxan Wattman, cоставила
408 км/ч,но могла бы быть и больше: организаторов сдерживала длина трассы.
Эта же версия электробайка (с обтекателем, установленным только в районе ветрового стекла) побила и ещё несколько рекордов скорости — с разными типами старта (с места и с ходу) и на разных дистанциях (четверть мили, километр и миля). К примеру, скорость Voxan Wattman на финише 402 м при старте с места составила
127,3 км/ч,тогда как ранее рекордной отметкой считались 87,16 км/ч.При старте с хода на четверти мили тот же мотоцикл достиг 394,45 км/ч— и это тоже считается мировым рекордом.
Новые рекорды компания Voxan установила в классах, где ранее подобные заезды не проводились. Это, к примеру, заезд на четверть мили электробайка без обтекателей
(126,2 км/чс места, 357,19 км/чс ходу), а также заезд на милю при старте с места: «частично обтекаемый» Wattman разогнался до 225 км/ч,мотоцикл без обтекателей набрал 222,8 км/ч.
Теперь в Voxan планируют новые заезды на более длинных трассах, чтобы опытным путём проявить весь потенциал своей разработки.
Серийные электромотоциклы могут появиться и в России. В августе концерн «Калашников» представил винтажный байк
ИЖ-49, оснащённый 10-киловаттным мотором, который способен разогнаться до 90 км/ч.