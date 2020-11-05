Электромотоциклы Voxan установили 11 мировых рекордов скорости

Установлен он был на взлётной полосе аэродрома Шаторуа во Франции, пилоти­ровал 367-сильный мотоцикл шести­кратный чемпион мира Масси­милиано Бьяджи. По данным издания RideApart, предыдущее дости­жение составляло 329 км/ч и принад­лежит мотоциклу Mobitec EV-02A.

Согласно правилам Международной мото­циклетной федерации, для установ­ления рекорда требуется два заезда. Проводятся они в разных направ­лениях в течение двух часов, рекордом же считается среднее значение. Утвержда­ется, что макси­мальная скорость, которую показал Voxan Wattman, cоставила 408 км/ч, но могла бы быть и больше: организато­ров сдер­живала длина трассы.

Эта же версия электробайка (с обтекате­лем, установ­ленным только в районе ветрового стекла) побила и ещё несколько рекордов скорости — с разными типами старта (с места и с ходу) и на разных дистанциях (четверть мили, кило­метр и миля). К примеру, скорость Voxan Wattman на финише 402 м при старте с места составила 127,3 км/ч, тогда как ранее рекордной отметкой считались 87,16 км/ч. При старте с хода на четверти мили тот же мотоцикл достиг 394,45 км/ч — и это тоже считается мировым рекордом.

Новые рекорды компания Voxan установила в классах, где ранее подобные заезды не проводились. Это, к примеру, заезд на четверть мили электро­байка без обтекате­лей (126,2 км/ч с места, 357,19 км/ч с ходу), а также заезд на милю при старте с места: «частично обтекаемый» Wattman разогнался до 225 км/ч, мотоцикл без обтекателей набрал 222,8 км/ч.

Теперь в Voxan планируют новые заезды на более длинных трассах, чтобы опытным путём проявить весь потенциал своей разработки.