Мечта байкера: трицикл-гигант на базе магистрального тягача

Электромотоциклы Voxan установили 11 мировых рекордов скорости

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Voxan отчиталась о сессии заездов, в ходе которых было установлено шесть новых и побито пять суще­ствующих мировых рекордов скорости для электро­мото­циклов разных классов. Абсолютный рекорд среди электро­байков весом более 300 кило­граммов с частично обтекаемым кузовом теперь составляет 366,94 км/ч.

1/5

  • Установлен он был на взлётной полосе аэродрома Шаторуа во Франции, пилоти­ровал 367-сильный мотоцикл шести­кратный чемпион мира Масси­милиано Бьяджи. По данным издания RideApart, предыдущее дости­жение составляло 329 км/ч и принад­лежит мотоциклу Mobitec EV-02A.

  • Согласно правилам Международной мото­циклетной федерации, для установ­ления рекорда требуется два заезда. Проводятся они в разных направ­лениях в течение двух часов, рекордом же считается среднее значение. Утвержда­ется, что макси­мальная скорость, которую показал Voxan Wattman, cоставила 408 км/ч, но могла бы быть и больше: организато­ров сдер­живала длина трассы.

  • Эта же версия электробайка (с обтекате­лем, установ­ленным только в районе ветрового стекла) побила и ещё несколько рекордов скорости — с разными типами старта (с места и с ходу) и на разных дистанциях (четверть мили, кило­метр и миля). К примеру, скорость Voxan Wattman на финише 402 м при старте с места составила 127,3 км/ч, тогда как ранее рекордной отметкой считались 87,16 км/ч. При старте с хода на четверти мили тот же мотоцикл достиг 394,45 км/ч — и это тоже считается мировым рекордом.

  • Новые рекорды компания Voxan установила в классах, где ранее подобные заезды не проводились. Это, к примеру, заезд на четверть мили электро­байка без обтекате­лей (126,2 км/ч с места, 357,19 км/ч с ходу), а также заезд на милю при старте с места: «частично обтекаемый» Wattman разогнался до 225 км/ч, мотоцикл без обтекателей набрал 222,8 км/ч.

  • Теперь в Voxan планируют новые заезды на более длинных трассах, чтобы опытным путём проявить весь потенциал своей разработки.

  • Серийные электромотоциклы могут появиться и в России. В августе концерн «Калаш­ников» пред­ставил винтажный байк ИЖ-49, оснащённый 10-кило­ваттным мотором, который способен разогнаться до 90 км/ч.

Ну как, впечатляют цифры?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение