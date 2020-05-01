Семилетнюю электрическую Ладу с пробегом продают дороже миллиона рублей
Николай Андреев
На Авто.ру выставили на продажу электромобиль EL Lada 2013 года выпуска, построенный на базе универсала Lada Kalina. Машина находится в подмосковном Одинцово. За электромобиль просят 1 100 000 рублей.
Всего АвтоВАЗ выпустил ровно 100 электромобилей EL Lada в период с 2012 по 2013 год. Выставленный на продажу экземпляр стал одним из последних и не имеет фирменных наклеек на кузове. Универсал простоял на складе в Тольятти до 2018 года, пока его не купил нынешний владелец.
После покупки хозяин машины обработал электромобиль антикоррозийной защитой и установил на него задние дисковые тормоза, дополнительные распорки кузова, облегчённые колёсные диски и планшет для дистанционного контроля батареи. Для зимних поездок он поставил отопитель, работающий на солярке.
Универсал EL Lada оснащён 82-сильным электродвигателем и тяговым аккумулятором ёмкостью 22 кВт·ч. Максимальная скорость электромобиля составляет
130 км/ч,а на подзарядку от бытовой сети уходит 8 часов. По словам владельца, запас хода на одном заряде равен 140–150 километрам.