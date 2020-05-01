Семилетнюю электрическую Ладу с пробегом продают дороже миллиона рублей

Всего АвтоВАЗ выпустил ровно 100 электро­мобилей EL Lada в период с 2012 по 2013 год. Выставленный на продажу экземпляр стал одним из последних и не имеет фирменных наклеек на кузове. Универсал простоял на складе в Тольятти до 2018 года, пока его не купил нынешний владелец.