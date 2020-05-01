Ничего необычного, просто настоящий дрэгстер приехал за покупками

Семилетнюю электрическую Ладу с пробегом продают дороже миллиона рублей

Новости

Николай Андреев

На Авто.ру выставили на продажу электромобиль EL Lada 2013 года выпуска, построенный на базе универсала Lada Kalina. Машина находится в подмосковном Одинцово. За электромобиль просят 1 100 000 рублей.

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  • Всего АвтоВАЗ выпустил ровно 100 электро­мобилей EL Lada в период с 2012 по 2013 год. Выставленный на продажу экземпляр стал одним из последних и не имеет фирменных наклеек на кузове. Универсал простоял на складе в Тольятти до 2018 года, пока его не купил нынешний владелец.

  • После покупки хозяин машины обработал электромобиль антикоррозийной защитой и установил на него задние дисковые тормоза, дополни­тельные распорки кузова, облег­чённые колёсные диски и планшет для дистанци­онного контроля батареи. Для зимних поездок он поставил отопитель, работающий на солярке. 

  • Универсал EL Lada оснащён 82-сильным электро­двигателем и тяговым аккумулятором ёмкостью 22 кВт·ч. Максимальная скорость электро­мобиля составляет 130 км/ч, а на подзарядку от бытовой сети уходит 8 часов. По словам владельца, запас хода на одном заряде равен 140–150 километрам.

Готовы взять электрическую Ладу за 1,1 миллиона рублей?

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