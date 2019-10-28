Электрическую Lada Kalina перевели на водород

Автомобиль получил новый электромотор без постоянных магнитов неназванной мощности вместо стандартного 82-сильного электродвигателя, тяговую батарею увеличенной ёмкости (24 кВт·ч против прежних 13) и топливные элементы с 48-литровым баллоном для водорода. Благодаря новой начинке запас хода увеличился со 150 до 300 километров.

По задумке создателей, для поездок по городу доработанный универсал EL Lada достаточно заряжать от розетки, а в путешествиях на дальние расстояния можно использовать водород. Уже запланирована установка на прототип новых водородных баллонов для увеличения запаса хода до 650–800 километров.