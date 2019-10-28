Электрическую Lada Kalina перевели на водород
Николай Андреев
Российская инжиниринговая компания «Электротранспортные технологии» оснастила электрический универсал EL Lada водородной силовой установкой. Об этом рассказал портал «Лада Калина клуб».
Автомобиль получил новый электромотор без постоянных магнитов неназванной мощности вместо стандартного 82-сильного электродвигателя, тяговую батарею увеличенной ёмкости (24 кВт·ч против прежних 13) и топливные элементы с 48-литровым баллоном для водорода. Благодаря новой начинке запас хода увеличился со 150 до 300 километров.
По задумке создателей, для поездок по городу доработанный универсал EL Lada достаточно заряжать от розетки, а в путешествиях на дальние расстояния можно использовать водород. Уже запланирована установка на прототип новых водородных баллонов для увеличения запаса хода до 650–800 километров.
Сейчас в компании «Электротранспортные технологии» собираются провести испытания прототипа EL Lada для отладки технологий. При появлении интереса со стороны клиентов разработчики готовы в течение года наладить выпуск коммерческого транспорта с водородно-электрической силовой установкой.
Производство оригинального универсала EL Lada началось в 2012 году. За год АвтоВАЗ выпустил 100 электромобилей, которые использовались в опытной эксплуатации и для тест-драйвов в дилерских центрах марки.