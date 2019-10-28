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Электрическую Lada Kalina перевели на водород

Новости

Николай Андреев

Российская инжиниринговая компания «Электротранспортные технологии» оснастила электрический универсал EL Lada водородной силовой установкой. Об этом рассказал портал «Лада Калина клуб».

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  • Автомобиль получил новый электромотор без постоянных магнитов неназванной мощности вместо стандартного 82-сильного электродвигателя, тяговую батарею увеличенной ёмкости (24 кВт·ч против прежних 13) и топливные элементы с 48-литровым баллоном для водорода. Благодаря новой начинке запас хода увеличился со 150 до 300 километров.

  • По задумке создателей, для поездок по городу доработанный универсал EL Lada достаточно заряжать от розетки, а в путешествиях на дальние расстояния можно использовать водород. Уже запланирована установка на прототип новых водородных баллонов для увеличения запаса хода до 650–800 километров.

  • Сейчас в компании «Электро­транспортные технологии» собираются провести испытания прототипа EL Lada для отладки технологий. При появлении интереса со стороны клиентов разработчики готовы в течение года наладить выпуск коммерческого транспорта с водородно-электрической силовой установкой.

Производство оригинального универсала EL Lada началось в 2012 году. За год АвтоВАЗ выпустил 100 электро­мобилей, которые использовались в опытной эксплуатации и для тест-драйвов в дилерских центрах марки.

Заинтересовала водородно-электрическая EL Lada?

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