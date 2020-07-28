Элитные жеребцы: 13 уникальных Ferrari для самых дорогих клиентов марки
Борис Закиров
Когда итальянская «конюшня» только зарождалась, постройка штучных автомобилей для самых придирчивых клиентов была обычным явлением. Свои творческие порывы богачи направляли в сторонние кузовные ателье, именуемые «карроццериями», а Энцо Феррари поставлял им шасси и двигатели. Желающих придумать новую оболочку для породистых спорткаров находилось немало, и их лучшие творения до сих пор гуляют по рукам коллекционеров.
В 2008 году в Маранелло решили возродить эту традицию. Изначально марка хотела сотрудничать с известными домами моды, но впоследствии решила создавать новые кузова самостоятельно. С этого и началась история программы Ferrari Special Projects, которая уже тринадцать лет строит эксклюзивные автомобили для «самых-самых» клиентов. Вспоминаем самые-самые.
F430 SP1, 2008
В этой подборке всего 13 автомобилей, но в Ferrari говорят, что всего создали около 40 эксклюзивных проектов. Часть из них сразу презентуют публике, некоторые всплывают в новостях только после перепродажи новым хозяевам, а многие до сих пор остаются секретом.
Самой первой была F430 SP1. Её внешность разработал дизайнер Леонардо Фиораванти, который четверть века творил в Pininfarina, но в середине девяностых открыл собственную студию в городке Монкальери.
Одним из фанатов работ ателье Fioravanti оказался японский коллекционер Дзюнъитиро Хирамацу, который одно время был президентом японского Клуба Ferrari.
Техническую часть F430 трогать не стали, но это не помешало Хирамацу заплатить несколько миллионов евро за SP1. Правда, сама Ferrari старалась об этом не распространяться — официальной информации о купе очень немного, а все имеющиеся брошюры с описанием единственного в своём роде суперкара лежат где-то в столе японского бизнесмена.
P540 Superfast Aperta, 2009
Второй проект подразделения, P540 Superfast Aperta, родился в совершенно иных условиях. Заказчиком был не японец, а американец, над дизайном вместо Fioravanti работало ателье Pininfarina, а объектом вдохновения стал золотистый Ferrari 250GT NART Spyder, сыгравший в итальянской драме «Тоби Даммит», вышедшей в конце шестидесятых.
Возрождение спайдера-кинозвезды длилось 14 месяцев. За основу взяли купе 599 GTB Fiorano, которое «снимало шляпу» только по особым случаям… Впрочем, об этом позже. Как и в случае с F430 SP1, родстер получил новый кузов с многочисленными «жабрами» и увесистой дугой безопасности за головой водителя. Которым, кстати, оказался миллионер Эдвард Уолсон, сын создателя кабельного телевидения.
Эдвард контролировал каждый шаг разработки автомобиля, который, благодаря обширному использованию карбона, был всего на 20 килограммов тяжелее 599 GTB Fiorano при прочих равных характеристиках. Значительную часть обзора пилота занимал капот, под которым скрывался шестилитровый 620-сильный V12. И, помимо того, что это первая из трёх вариаций Ferrari 599 со съёмной крышей, это, по словам самого Уолсона, ещё и «самый особенный рождественский подарок».
Superamerica 45, 2011
Видимо, Эдвард Уолсон любил похвастать своим золотым детищем на вечеринках миллионеров. Потому что спустя два года Ferrari взялась за новый проект. Снова 599 в основе, снова без крыши и снова для коллекционера из Америки. На этот раз оплачивал банкет Питер Каликов, который решил сделать себе особый подарок в честь 45 лет со дня, когда суперкары из Маранелло появились в его гараже. На это недвусмысленно намекает и название.
В этот раз переднемоторному купе не стали кардинально менять кузов: большинство внешних отличий Superamerica 45 от прообраза начинаются выше подоконной линии. Тарга получила дополнительные вентиляционные прорези на капоте, передних крыльях и заднем бампере, а также съёмную жёсткую крышу и новую крышку багажного отсека. Нежно-голубой цвет кузова Blu Antille выбран не просто так — в него была окрашена Ferrari 400 Superamerica 1961 года выпуска, с которой и началось увлечение Питера.
Кстати, третья открытая версия Ferrari 599 оказалась более массовой, если это понятие применимо к штучным Ferrari.
SA Aperta, показанная в 2010 году, была произведена в количестве 80 экземпляров. И купили их 80 других миллионеров, которым Уолсон и Каликов утёрли нос.
SP12 EC, 2012
Следующий заказ поступил из Великобритании, от музыканта Эрика Клэптона. Трёхкратный член Зала славы рок-н-ролла ещё в девяностых годах начал собирать обширную коллекцию суперкаров, в которой «жеребцы» всегда были фаворитами. В 2012 году он заплатил марке 4,75 миллиона долларов, чтобы она реинкарнировала одну из его любимых моделей – 512 Berlinetta Boxer.
Для постройки взяли среднемоторную 458 Italia, оснащённую 570-сильным V8. Это отличает новичка от оригинальной 512, у которой был 12-цилиндровый «оппозитник», но на сходство в данном случае работает внешность. Собственно, единственное, что связывает кузова 458 Italia и SP12 EC, – передние стойки, три патрубка выхлопной системы и круглые фонари. Хотя дизайнеры Pininfarina могли оказаться ещё смелее и подарить суперкару поднимающиеся фары. Так или иначе Эрик был доволен результатом и даже похвастался приобретением на Фестивале скорости в Гудвуде.
SP30, 2012
Редкие суперкары, многомиллионные ценники, знаменитые хозяева… Чего здесь не хватает? Правильно, арабских шейхов! Как раз один из них, нефтехимический магнат Чираг Ария, заказал себе купе, названное SP30.
Пусть его внешность вас не обманывает. Базой для проекта послужил не F12 Berlinetta, а более старый 599 GTO (который тоже не назовёшь массовой моделью). Однако фары суперкар позаимствовал у 458 Italia, а такой же рисунок колёсных дисков спустя пять лет примерил 812 Superfast. Создаётся ощущение, что шасси «пять-девять-девять» намазали клеем, положили в коробку с комплектующими разных моделей Ferrari, хорошенько потрясли и использовали всё, что прилипло… Но нет, индивидуальности SP30 не занимать — почти все кузовные панели у него полностью оригинальные.
Интересен этот экземпляр не только внешностью. В 2019 году он стал первым из линейки Ferrari Special Projects, выставленным на аукцион! RM / Sotheby’s не раскрывает цифр, но, по слухам, в 2019 году автомобиль ушёл с молотка за сумму между 4,5 и 5,7 миллиона долларов.
SP FFX, 2013
А этот автомобиль — самый таинственный в подборке. Информации о нём в Сети не больше, чем о Бермудском треугольнике, а до полуофициальной премьеры его считали преемником Ferrari California! Но нет, это неординарное купе оказалось очередным эксклюзивным проектом, о внешности которого мы можем судить по единственной фотографии и короткому видеоролику.
Заказчиком на этот раз стал японский бизнесмен Син Окамото. В основе лежит полноприводный шутинг-брейк Ferrari FF. По обыкновению, техническую часть трёхдверки менять не стали, а вот снаружи нетронутыми остались только двери и оптика.
Попробуйте вспомнить хоть одно купе Ferrari страннее, чем SP FFX: полный привод, переднемоторная компоновка и броский красно-белый окрас! К сожалению, цена машины неизвестна – остаётся надеяться, что однажды Окамото поделится с миром хоть крупицей информации.
SP America, 2014
Новый год — новый проект. Если раньше марка делала оммажи на не слишком популярные модели вроде 512 Berlinetta Boxer и 400 Superamerica, то теперь они замахнулись на святое – 250 GTO! Пойти на такой шаг решил Дэнни Вегман, один из владельцев американской сети супермаркетов Wegmans Food Markets. Цена возрождения легенды нешуточная: по различным оценкам, от полутора до двух миллионов фунтов стерлингов.
И результат оказался интересным! Взяв F12 Berlinetta, под капотом которой прячется 6,3-литровый V12 мощностью 730 лошадиных сил, мастера Special Projects начали придавать ей сходство с «прадедушкой». На капоте появились три вентиляционные прорези, ещё по две – на передних крыльях и заднем бампере, а задние фонари обрамили овальной выштамповкой, которая оканчивается небольшим антикрылом. Даже маленькие вентиляционные щели на задних стойках намекают на родство со знаменитым предком!
На этом в Ferrari решили остановиться. А богатый хозяин не стал прятать SP America в гараже: суперкар не раз замечали на обычной парковке у супермаркета Wegmans в Питтсфорде.
F12 TRS, 2014
Эта баркетта выделяется на фоне других проектов многим. Начиная от необычного типа кузова (баркетта – двухместный автомобиль без крыши и с обрезанным лобовым стеклом) и заканчивая тем фактом, что таких автомобилей было построено два!
F12 TRS – дань уважения редчайшей 250 Testa Rossa (в переводе с итальянского – «красная голова», в честь соответствующей окраски головок цилиндров). Прообраз называют одним из самых дорогих автомобилей в мире: в 2011 году один из них продали на аукционе за сумасшедшие 16,4 миллиона долларов. F12 TRS не отстаёт: на момент премьеры его именовали «одним из самых дорогих новых Ferrari в истории». По неофициальным данным, ценник перевалил за 4,2 миллиона долларов…
Расписывать внешность не будем — вы сами в состоянии ей насладиться. А мы добавим, что из двух официально показанных машин одну окрасили в привычный Rosso Corsa, а вторая получила сумасшедший хромированный кузов. Автомобили сели на жёсткую карбоновую диету, лишившись даже магнитолы и подстаканников. А на 12 «красных голов» от F12 berlinetta можно полюбоваться через прозрачное окошко в капоте. Увы, хозяева этих красивейших автомобилей пожелали остаться неизвестными.
458 MM Speciale, 2016
В отличие от всех предыдущих проектов, 458 MM Speciale не смотрит в прошлое. Вместо этого он обратился к будущему, вооружившись самыми свежими итальянскими разработками.
Базой послужил, как нетрудно догадаться, лимитированный 458 Speciale: последний вздох атмосферных Ferrari V8 перед турбореволюцией 488 GTB. К последнему, кстати, 458 MM Speciale сделала отсылку в виде боковых воздухозаборников, которых у 458 отродясь не было. А белый окрас Bianco Italia с итальянским триколором настолько понравился коллегам из Italdesign Giugiaro, что год спустя они использовали подобную схему на купе Zerouno… Не зря говорят: подражание – лучший комплимент.
О владельце машины известно лишь, что он из Великобритании. И он не из стеснительных: далеко не каждый хозяин машины Special Projects согласится показать её фанатам во всех подробностях.
SP 275 RW Competizione, 2016
Обычно в Ferrari Special Projects обращаются коллекционеры, нефтяные магнаты, музыканты… Но очередным клиентом мануфактуры стал дантист!
Собственно, буквы «RW» в названии — инициалы доктора Рика Уоркмана, который решил сделать себе необычный подарок стоимостью от трёх до четырёх миллионов долларов. А цифра 275 отсылает к модели 275 GTB Competizione середины шестидесятых годов. Переднемоторная компоновка, задний привод, V12 во главе… Самым подходящей для переделки Ferrari вновь стала F12 berlinetta.
В этот раз дизайнеры из Маранелло подобрались к внешности оригинала как нельзя близко. Тут и продолговатые вертикальные фары, и «жабры» на боковинах кузова, и характерный горб на капоте. Не забыли и про ярко-жёлтый цвет, взятый с ливреи гоночной команды Ecurie Francorchamps. Итальянцы не поленились заменить мотор и коробку передач обычной F12 berlinetta на аналоги от F12 tdf и даже расширили заднюю колею!
SP38, 2018
За десять лет работы ателье Ferrari Special Projects вспомнило про множество знаковых автомобилей
На место донора агрегатов напрашивался 488 GTB. У него и F40 действительно немало общего: продольно расположенный битурбо-V8 за головами седоков, максимальная скорость выше
Как рассказала сама Ferrari, хозяин SP38 лично прилетел в Маранелло за ключами от машины, а из главного офиса марки тут же направился на трассу Фьорано, чтобы задать своему приобретению хорошую трёпку. Вот что значит «страстный поклонник марки»!
SP3JC, 2018
Снова родстер, снова F12 berlinetta в основе, снова прозрачные окошки над двигателем… Может показаться, что итальянская марка начала лениться, работая с эксклюзивными клиентами. Однако факты говорят сами за себя: на доведение SP3JC до ума в соответствии с желаниями заказчика у Ferrari ушло два года!
Двухдверка, «одетая» в ливрею в поп-арт стиле, принадлежит Джону Коллинзу, владельцу Talacrest – британского дилера по продажам автоэкзотики. По его словам, за годы работы через автосалон прошло 1750 классических Ferrari! Поэтому, обращаясь в Special Projects, Джон захотел чего-то особенного. Отсюда и необычный окрас (синий Azuro Met, белый Bianco Italia и жёлтый Giallo Modena), и оригинальный кузов, вдохновлённый спайдерами
К тому же SP3JC позаимствовала заднюю оптику и колёсные диски у новой 812 Superfast, а салон обит синей кожей с белыми вставками. И это второй случай, когда Ferrari Special Projects строит две одинаковые машины: где-то существует ещё один такой автомобиль тёмно-серого цвета с красным «носом». Достался он Коллинзу или кому-то другому — история умалчивает.
P80/C, 2019
Итак, мы подобрались к последнему известному автомобилю, созданному в Ferrari Special Projects. Последнему по порядку, но не по значению – ведь описывая его, придётся повторить слово «самый» минимум трижды.
Он — самый первый автомобиль из числа спецпроектов, созданный на основе гоночного прототипа. Под футуристичным кузовом трудно узнать 488 GT3, но это он и есть. А значит —
И, наконец, это самый долгий проект элитной «конюшни»: на его разработку ушло целых четыре года! Инженерам и дизайнерам было необходимо уместить во внешность