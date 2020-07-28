Элитные жеребцы: 13 уникальных Ferrari для самых дорогих клиентов марки

Когда итальянская «конюшня» только зарождалась, постройка штучных авто­мобилей для самых придир­чивых клиентов была обычным явлением. Свои творческие порывы богачи направляли в сторонние кузовные ателье, именуемые «карроцце­риями», а Энцо Феррари поставлял им шасси и двигатели. Желающих придумать новую оболочку для породистых спорткаров находилось немало, и их лучшие творения до сих пор гуляют по рукам коллекционеров.

В 2008 году в Маранелло решили возродить эту традицию. Изначально марка хотела сотрудничать с известными домами моды, но впослед­ствии решила создавать новые кузова само­стоятельно. С этого и началась история программы Ferrari Special Projects, которая уже тринадцать лет строит эксклю­зивные авто­мобили для «самых-самых» клиентов. Вспоминаем самые-самые.

