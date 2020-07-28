Две педали, три «мешалки»: самые странные конструкции механических коробок передач

Элитные жеребцы: 13 уникальных Ferrari для самых дорогих клиентов марки

Подборки

Борис Закиров

Когда итальянская «конюшня» только зарождалась, постройка штучных авто­мобилей для самых придир­чивых клиентов была обычным явлением. Свои творческие порывы богачи направляли в сторонние кузовные ателье, именуемые «карроцце­риями», а Энцо Феррари поставлял им шасси и двигатели. Желающих придумать новую оболочку для породистых спорткаров находилось немало, и их лучшие творения до сих пор гуляют по рукам коллекционеров.

В 2008 году в Маранелло решили возродить эту традицию. Изначально марка хотела сотрудничать с известными домами моды, но впослед­ствии решила создавать новые кузова само­стоятельно. С этого и началась история программы Ferrari Special Projects, которая уже тринадцать лет строит эксклю­зивные авто­мобили для «самых-самых» клиентов. Вспоминаем самые-самые.

F430 SP1, 2008

В этой подборке всего 13 автомобилей, но в Ferrari говорят, что всего создали около 40 эксклю­зивных проектов. Часть из них сразу презентуют публике, некоторые всплывают в новостях только после пере­продажи новым хозяевам, а многие до сих пор остаются секретом. 

Самой первой была F430 SP1. Её внешность разработал дизайнер Леонардо Фиораванти, который четверть века творил в Pininfarina, но в середине девяностых открыл собственную студию в городке Монкальери.

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Одним из фанатов работ ателье Fioravanti оказался японский коллекци­онер Дзюнъитиро Хирамацу, который одно время был президентом японского Клуба Ferrari. Он-то и обратился в Ferrari за помощью в постройке уникального суперкара. Те взяли купе F430, «раздели» его до самого монокока и изготовили полностью новый кузов из редкого в то время углепластика. Чтобы сделать на этом акцент, итальянцы оставили неокрашен­ными юбки, крышу и задний бампер. Заднюю оптику позаим­ствовали у 599 GTB, а передняя получила глянцево-чёрное обрамление.

Техническую часть F430 трогать не стали, но это не помешало Хирамацу заплатить несколько миллионов евро за SP1. Правда, сама Ferrari старалась об этом не распро­страняться — официальной информации о купе очень немного, а все имеющиеся брошюры с описанием един­ственного в своём роде суперкара лежат где-то в столе японского бизнесмена.

P540 Superfast Aperta, 2009

Второй проект подразделения, P540 Superfast Aperta, родился в совер­шенно иных условиях. Заказчиком был не японец, а американец, над дизайном вместо Fioravanti работало ателье Pininfarina, а объектом вдохно­вения стал золоти­стый Ferrari 250GT NART Spyder, сыгравший в итальянской драме «Тоби Даммит», вышедшей в конце шестидесятых.

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Возрождение спайдера-кинозвезды длилось 14 месяцев. За основу взяли купе 599 GTB Fiorano, которое «снимало шляпу» только по особым случаям… Впрочем, об этом позже. Как и в случае с F430 SP1, родстер получил новый кузов с много­численными «жабрами» и увесистой дугой безопас­ности за головой водителя. Которым, кстати, оказался миллионер Эдвард Уолсон, сын создателя кабельного телевидения.

Эдвард контролировал каждый шаг разработки авто­мобиля, который, благодаря обширному использо­ванию карбона, был всего на 20 кило­граммов тяжелее 599 GTB Fiorano при прочих равных характери­стиках. Значительную часть обзора пилота занимал капот, под которым скрывался шести­литровый 620-сильный V12. И, помимо того, что это первая из трёх вариаций Ferrari 599 со съёмной крышей, это, по словам самого Уолсона, ещё и «самый особенный рожде­ственский подарок».

Superamerica 45, 2011

Видимо, Эдвард Уолсон любил похвастать своим золотым детищем на вечеринках милли­онеров. Потому что спустя два года Ferrari взялась за новый проект. Снова 599 в основе, снова без крыши и снова для коллекци­онера из Америки. На этот раз оплачивал банкет Питер Каликов, который решил сделать себе особый подарок в честь 45 лет со дня, когда суперкары из Маранелло появились в его гараже. На это недву­смысленно намекает и название.

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В этот раз переднемоторному купе не стали кардинально менять кузов: большин­ство внешних отличий Superamerica 45 от про­образа начинаются выше подоконной линии. Тарга получила дополни­тельные вентиляци­онные прорези на капоте, передних крыльях и заднем бампере, а также съёмную жёсткую крышу и новую крышку багажного отсека. Нежно-голубой цвет кузова Blu Antille выбран не просто так — в него была окрашена Ferrari 400 Superamerica 1961 года выпуска, с которой и началось увлечение Питера.

Кстати, третья открытая версия Ferrari 599 оказалась более массовой, если это понятие применимо к штучным Ferrari.

Ferrari SA Aperta

SA Aperta, показанная в 2010 году, была произведена в количестве 80 экзем­пляров. И купили их 80 других милли­онеров, которым Уолсон и Каликов утёрли нос.

SP12 EC, 2012

Следующий заказ поступил из Великобритании, от музыканта Эрика Клэптона. Трёх­кратный член Зала славы рок-н-ролла ещё в девяно­стых годах начал собирать обширную коллекцию супер­каров, в которой «жеребцы» всегда были фаворитами. В 2012 году он заплатил марке 4,75 миллиона долларов, чтобы она реинкарни­ровала одну из его любимых моделей – 512 Berlinetta Boxer.

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Для постройки взяли среднемоторную 458 Italia, оснащённую 570-сильным V8. Это отличает новичка от ориги­нальной 512, у которой был 12-цилин­дровый «оппозитник», но на сходство в данном случае работает внешность. Собственно, един­ственное, что связывает кузова 458 Italia и SP12 EC, – передние стойки, три патрубка выхлопной системы и круглые фонари. Хотя дизайнеры Pininfarina могли оказаться ещё смелее и подарить суперкару поднима­ющиеся фары. Так или иначе Эрик был доволен резуль­татом и даже похвастался приобрете­нием на Фестивале скорости в Гудвуде.

SP30, 2012

Редкие суперкары, много­миллионные ценники, знаменитые хозяева… Чего здесь не хватает? Правильно, арабских шейхов! Как раз один из них, нефте­химиче­ский магнат Чираг Ария, заказал себе купе, названное SP30.

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Пусть его внешность вас не обманывает. Базой для проекта послужил не F12 Berlinetta, а более старый 599 GTO (который тоже не назовёшь массовой моделью). Однако фары суперкар позаим­ствовал у 458 Italia, а такой же рисунок колёсных дисков спустя пять лет примерил 812 Superfast. Создаётся ощущение, что шасси «пять-девять-девять» намазали клеем, положили в коробку с комп­лектующими разных моделей Ferrari, хорошенько потрясли и использо­вали всё, что прилипло… Но нет, индивиду­альности SP30 не занимать — почти все кузовные панели у него полностью оригинальные.

Интересен этот экземпляр не только внешностью. В 2019 году он стал первым из линейки Ferrari Special Projects, выстав­ленным на аукцион! RM / Sotheby’s не раскрывает цифр, но, по слухам, в 2019 году автомобиль ушёл с молотка за сумму между 4,5 и 5,7 миллиона долларов.

SP FFX, 2013

А этот автомобиль — самый таинственный в подборке. Информации о нём в Сети не больше, чем о Бермудском треуголь­нике, а до полу­офици­альной премьеры его считали преемником Ferrari California! Но нет, это неорди­нарное купе оказалось очередным эксклю­зивным проектом, о внеш­ности которого мы можем судить по един­ственной фото­графии и короткому видео­ролику.

Заказчиком на этот раз стал японский бизнес­мен Син Окамото. В основе лежит полно­приводный шутинг-брейк Ferrari FF. По обыкно­вению, техническую часть трёх­дверки менять не стали, а вот снаружи нетронутыми остались только двери и оптика.

Попробуйте вспомнить хоть одно купе Ferrari страннее, чем SP FFX: полный привод, передне­моторная компоновка и броский красно-белый окрас! К сожалению, цена машины неизвестна – остаётся надеяться, что однажды Окамото поделится с миром хоть крупицей информации.

SP America, 2014

Новый год — новый проект. Если раньше марка делала оммажи на не слишком популярные модели вроде 512 Berlinetta Boxer и 400 Superamerica, то теперь они замахнулись на святое – 250 GTO! Пойти на такой шаг решил Дэнни Вегман, один из владельцев американской сети супер­маркетов Wegmans Food Markets. Цена возрож­дения легенды нешуточная: по различным оценкам, от полутора до двух миллионов фунтов стерлингов.

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И результат оказался интересным! Взяв F12 Berlinetta, под капотом которой прячется 6,3-литровый V12 мощностью 730 лошадиных сил, мастера Special Projects начали придавать ей сходство с «пра­дедушкой». На капоте появились три вентиляци­онные прорези, ещё по две – на передних крыльях и заднем бампере, а задние фонари обрамили овальной выштамповкой, которая оканчи­вается небольшим антикрылом. Даже маленькие вентиляци­онные щели на задних стойках намекают на родство со знаменитым предком!

На этом в Ferrari решили остановиться. А богатый хозяин не стал прятать SP America в гараже: суперкар не раз замечали на обычной парковке у супер­маркета Wegmans в Питтсфорде.

F12 TRS, 2014

Эта баркетта выделяется на фоне других проектов многим. Начиная от необычного типа кузова (баркетта – двух­местный авто­мобиль без крыши и с обрезанным лобовым стеклом) и закан­чивая тем фактом, что таких авто­мобилей было построено два!

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F12 TRS – дань уважения редчайшей 250 Testa Rossa (в переводе с итальянского – «красная голова», в честь соответ­ствующей окраски головок цилиндров). Прообраз называют одним из самых дорогих авто­мобилей в мире: в 2011 году один из них продали на аукционе за сумас­шедшие 16,4 миллиона долларов. F12 TRS не отстаёт: на момент премьеры его именовали «одним из самых дорогих новых Ferrari в истории». По неофици­альным данным, ценник перевалил за 4,2 миллиона долларов…

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Расписывать внешность не будем — вы сами в состоянии ей насладиться. А мы добавим, что из двух официально показанных машин одну окрасили в привычный Rosso Corsa, а вторая получила сумас­шедший хромиро­ванный кузов. Авто­мобили сели на жёсткую карбоновую диету, лишив­шись даже магнитолы и подстакан­ников. А на 12 «красных голов» от F12 berlinetta можно полюбо­ваться через прозрачное окошко в капоте. Увы, хозяева этих красивейших авто­мобилей пожелали остаться неизвестными.

458 MM Speciale, 2016

В отличие от всех предыдущих проектов, 458 MM Speciale не смотрит в прошлое. Вместо этого он обратился к будущему, вооружив­шись самыми свежими итальян­скими разработками.

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Базой послужил, как нетрудно догадаться, лимитиро­ванный 458 Speciale: последний вздох атмо­сферных Ferrari V8 перед турбо­революцией 488 GTB. К последнему, кстати, 458 MM Speciale сделала отсылку в виде боковых воздухо­заборников, которых у 458 отродясь не было. А белый окрас Bianco Italia с итальянским триколором настолько понравился коллегам из Italdesign Giugiaro, что год спустя они использо­вали подобную схему на купе Zerouno… Не зря говорят: подражание – лучший комплимент.

Italdesign Zerouno

О владельце машины известно лишь, что он из Велико­британии. И он не из стесни­тельных: далеко не каждый хозяин машины Special Projects согласится показать её фанатам во всех подроб­ностях.

SP 275 RW Competizione, 2016

Обычно в Ferrari Special Projects обращаются коллекци­онеры, нефтяные магнаты, музыканты… Но очередным клиентом мануфактуры стал дантист!

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Собственно, буквы «RW» в названии — инициалы доктора Рика Уоркмана, который решил сделать себе необычный подарок стоимостью от трёх до четырёх миллионов долларов. А цифра 275 отсылает к модели 275 GTB Competizione середины шести­десятых годов. Передне­моторная компоновка, задний привод, V12 во главе… Самым подходящей для переделки Ferrari вновь стала F12 berlinetta.

В этот раз дизайнеры из Маранелло подо­брались к внешности оригинала как нельзя близко. Тут и продолго­ватые вертикальные фары, и «жабры» на боковинах кузова, и характерный горб на капоте. Не забыли и про ярко-жёлтый цвет, взятый с ливреи гоночной команды Ecurie Francorchamps. Итальянцы не поленились заменить мотор и коробку передач обычной F12 berlinetta на аналоги от F12 tdf и даже расширили заднюю колею!

SP38, 2018

За десять лет работы ателье Ferrari Special Projects вспомнило про множество знаковых авто­мобилей 60-х и 70-х. Но главную турбо­икону восьми­десятых годов, Ferrari F40, неспра­ведливо обделили вниманием. Пока не появился SP38…

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На место донора агрегатов напраши­вался 488 GTB. У него и F40 действи­тельно немало общего: продольно располо­женный битурбо-V8 за головами седоков, максимальная скорость выше 320 км/ч и почётные места в «клубе четырёх секунд». И достаточно одного взгляда на корму SP38, чтобы понять, насколько щепетильно дизайнеры старались воссоздать формы почти сорока­летней давности. Зачем вам обзор назад, если на месте стекла такие красивые карбоновые «жабры»? А четвёрка прямо­угольных фонарей чуть позже появится на 1000-сильном SF90 Stradale.

Как рассказала сама Ferrari, хозяин SP38 лично прилетел в Маранелло за ключами от машины, а из главного офиса марки тут же направился на трассу Фьорано, чтобы задать своему приобре­тению хорошую трёпку. Вот что значит «страстный поклонник марки»!

SP3JC, 2018

Снова родстер, снова F12 berlinetta в основе, снова прозрачные окошки над двигателем… Может показаться, что итальянская марка начала лениться, работая с эксклю­зивными клиентами. Однако факты говорят сами за себя: на доведение SP3JC до ума в соответ­ствии с желаниями заказчика у Ferrari ушло два года!

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Двухдверка, «одетая» в ливрею в поп-арт стиле, принад­лежит Джону Коллинзу, владельцу Talacrest – британского дилера по продажам авто­экзотики. По его словам, за годы работы через автосалон прошло 1750 классических Ferrari! Поэтому, обращаясь в Special Projects, Джон захотел чего-то особенного. Отсюда и необычный окрас (синий Azuro Met, белый Bianco Italia и жёлтый Giallo Modena), и оригинальный кузов, вдохнов­лённый спайдерами 50-х и 60-х годов. Если для SP 275 RW Competizione в агрегаты «обычной» F12 импланти­ровали мотор и трансмиссию от версии F12 tdf, то для Джона был взят именно один из 799 экземпляров tdf. А это означает мощность в 780 л.с., разгон до первой «сотни» за 2,9 секунды и максимальную скорость 340 км/ч.

К тому же SP3JC позаимство­вала заднюю оптику и колёсные диски у новой 812 Superfast, а салон обит синей кожей с белыми вставками. И это второй случай, когда Ferrari Special Projects строит две одинаковые машины: где-то существует ещё один такой автомобиль тёмно-серого цвета с красным «носом». Достался он Коллинзу или кому-то другому — история умалчивает.

P80/C, 2019

Итак, мы подобрались к последнему известному автомобилю, созданному в Ferrari Special Projects. Последнему по порядку, но не по значению – ведь описывая его, придётся повторить слово «самый» минимум трижды.

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Он — самый первый автомобиль из числа спецпроектов, созданный на основе гоночного прототипа. Под футури­стичным кузовом трудно узнать 488 GT3, но это он и есть. А значит — P80/C ещё и самый быстрый в списке. Это — самое первое творение ману­фактуры, не имеющее доступа на дороги общего пользо­вания. Поэтому конструкторы могли наплевать на любые ограни­чения и пуститься во все тяжкие. Аэродинами­ческое оперение суперкара под стать изучать орнито­логам и авиакон­структорам, а на заднем антикрыле можно уместить маленький городок.

И, наконец, это самый долгий проект элитной «конюшни»: на его разработку ушло целых четыре года! Инженерам и дизайнерам было необходимо уместить во внешность P80/C гоночный функционал и не забыть сделать отсылки к болидам прошлого: 330 P3/P4 и Dino 206 S. Для окраски кузова создали новый оттенок красного, названный Rosso Vero, а вдобавок к трековой моди­фикации автомобиль можно «переодеть», сняв антикрыло и заменив 18-дюймовые колёса на 21-дюймовые. Но даже в таком виде дальше выставок суперкару выезжать запрещено.

Представьте: у вас есть доступ к работе с Ferrari Special Projects и свободные пять миллионов фунтов. Какую модель Ferrari из прошлого века вы захотите возродить?

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