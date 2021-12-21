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Уникальный «Элеонор»-рестомод выставят на аукцион, чтобы помочь больным раком детям

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Кирилл Малышев

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По заказу компании Kendall Motor Oil был построен уникальный рестомод в стиле купе Shelby GT500 1967 года. В середине января его продадут с аукциона Mecum, а все вырученные средства получит фонд помощи больным раком детям.

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  • Римейк фильма «Угнать за 60 секунд», вышедший в 2000 году, многократно увеличил популяр­ность модели Shalby GT500 из середины 1960‑х. Среди коллекци­онеров востребованы как точные копии машины из экшена, так и разно­образные вариации на её тему. Рестомод Kendall Custom относится к последним.
  • Машина выкрашена в ярко-красный эксклюзивный оттенок. По спецзаказу выполнены и литые диски, практически полностью занимающие колёсные арки. За ними скрываются дисковые тормоза на всех колёсах.
  • Современные рестомоды чаще становятся электро­мобилями. Однако Kendall Customs получил двигатель Ford Coyote V8. Пятилитровый агрегат с помощью двух турбин Garrett форси­ровали до 1080 лошадиных сил. Тягу на задние колёса передаёт 6‑ступенчатый «автомат».
  • Интерьер стилизован под оригинальную машину. В отделке использовали чёрную кожу и замшу. Строчка выполнена контрастной красной нитью. В салоне много вставок из полиро­ванного алюминия. В верхней части приборной панели красуется дисплей современной медиасистемы.
  • Стоимость (даже примерная) машины не сообщается. Представи­тели фонда борьбы с раком рассказали, что на лечение одного ребёнка требуется около 25 000 долларов.

Год назад на продажу выставляли один из трёх уцелевших после съёмок картины «Угнать за 60 секунд» Мустангов. Всего для исполнения роли «Элеонор» построили 11 машин. Отдельно идёт 12‑й экземпляр, созданный специ­ально для продюсера и режис­сёра Джери Брук­хаймера.

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