Электровнедорожник Rivian R1S сломался через два дня после покупки

Через два дня после того, как Чейзу доставили заказанный ещё в 2020 году электрокар, он отправился на нём в горы. По его словам, по дороге он наткнулся на переметённый снегом участок, который Rivian

R1S преодолеть не смог.

Меррилл пытался высвободить застрявший электрокар «враскачку», но в итоге ездовая электроника просто заблокировалась.