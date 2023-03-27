Электровнедорожник Rivian R1S сломался через два дня после покупки

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Огонь, ненависть и «синий экран смерти»: какие проблемы поджидают владельцев электрокаров
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Владелец электровнедорожника Rivian R1S Чейз Меррилл смог проездить на своём электрокаре только два дня, хотя ждал его поставки три года. Как пишет Business Insider со ссылкой на рассказ самого Чейза, внедорожник оказался обездвижен во время попытки преодолеть сугроб. Меррилл раскритиковал отношение компании к клиентам, но уверяет, что самим электрокаром полностью доволен.
Летом прошлого года был зафиксирован похожий случай: в «кирпич» превратился электромобиль Lucid Air. Произошло это после установки планового обновления бортового программного обеспечения.