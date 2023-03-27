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Электровнедорожник Rivian R1S сломался через два дня после покупки

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Дмитрий Елизаров

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Владелец электровнедорожника Rivian R1S Чейз Меррилл смог проездить на своём электрокаре только два дня, хотя ждал его поставки три года. Как пишет Business Insider со ссылкой на рассказ самого Чейза, внедорожник оказался обездвижен во время попытки преодолеть сугроб. Меррилл раскритиковал отношение компании к клиентам, но уверяет, что самим электрокаром полностью доволен.

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Фото: Rivian

  • Через два дня после того, как Чейзу доставили заказанный ещё в 2020 году электрокар, он отправился на нём в горы. По его словам, по дороге он наткнулся на переметённый снегом участок, который Rivian R1S преодолеть не смог. Меррилл пытался высвободить застрявший электрокар «враскачку», но в итоге ездовая электроника просто заблокировалась.
  • Владельцу электромобиля пришлось доставить его в сервис на эвакуаторе, что обошлось Мерриллу в 2100 долларов. Через некоторое время внедорожник вернули, однако на приборной панели появилось сообщение о критической ошибке. По этой причине электрокар снова пришлось отправить на сервисную станцию, и дальнейшая его судьба пока неизвестна.
  • Чейз утверждает, что решить проблему обездвиженного внедорожника можно было простой перезагрузкой, но он слишком поздно об этом узнал — служба техподдержки Rivian не сообщила ему об этом во время первого разговора.
  • Позже в компании заявили, что к сложившейся ситуации привела череда неприятных совпадений, и согласились компенсировать Мерриллу расходы на ремонт. Однако Чейз уже всерьёз подумывает отказаться от идеи владения R1S в пользу более традиционного внедорожника, хотя самой машиной, по его словам, он очень доволен. Как заявил сам Меррилл, он просто не хочет быть подопытным кроликом.

Летом прошлого года был зафиксирован похожий случай: в «кирпич» превратился электромобиль Lucid Air. Произошло это после установки планового обновления бортового программного обеспечения.

А для вас важнее сам автомобиль или отношение компании?

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