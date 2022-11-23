Электрический Гелендваген, умеющий делать «танковый разворот», впервые дали протестировать журналистам

Электрический внедорожник скомпонован так, что привычного по большинству электрокаров переднего багажника (под капотом) у него нет. Зато и обычный багажник в объёме не уменьшился. Таким образом, с точки зрения вместительности EQG ничем не хуже традиционного Гелендвагена.

Стартовая цена ожидается на уровне 200 000 долларов. EQG окажется дороже, чем заряженный Mercedes - AMG G 63.

Интерьер пока не раскрыли. Не исключено, что он будет в деталях отличаться от модификаций с ДВС. В частности, медиасистема получит специфические для электромобиля пункты меню, а в числе фишек появится «танковый разворот» на месте. Однако корреспондент отметил, что даже на предсерийной машине не было никаких скрипов салонных панелей даже на серьёзных перегибах рельефа.