Электрокары «Москвич» получат российские моторы, а сам завод станет технологически независимым

Электрический Гелендваген, умеющий делать «танковый разворот», впервые дали протестировать журналистам
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Кирилл Малышев

Портал Edmunds опубликовал первые впечатления от поездки на Mercedes-Benz EQG. Электрический Гелендваген проверили настоящим бездорожьем, хотя модель ещё официально не рассекречена и поступит в продажу только в 2024 году.

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  • Как и классический G-класс, электрический EQG построен на раме. Установленная на ней батарея увеличила жёсткость конструкции на кручение и одновременно немного снизила центр тяжести. Аккумулятор должным образом защищён от влаги, пыли и ударов: EQG тоже позиционируется как серьёзный внедорожник.
  • Журналист отметил, что на маршруте в караване с Mercedes-AMG G 63 на портальных мостах и G 550 Professional электромобиль не спасовал. По проходимости он не уступает бензиновым версиям. Mercedes-Benz EQG сохранил раздатку с понижающим рядом и несколько режимов движения. Мощность пока не раскрывается, но ожидается около 600 л.с. при четырёх электромоторах.
  • Электрический внедорожник скомпонован так, что привычного по большинству электрокаров переднего багажника (под капотом) у него нет. Зато и обычный багажник в объёме не уменьшился. Таким образом, с точки зрения вместительности EQG ничем не хуже традиционного Гелендвагена.
  • Стартовая цена ожидается на уровне 200 000 долларов. EQG окажется дороже, чем заряженный Mercedes-AMG G 63.

Интерьер пока не раскрыли. Не исключено, что он будет в деталях отличаться от модификаций с ДВС. В частности, медиасистема получит специфические для электромобиля пункты меню, а в числе фишек появится «танковый разворот» на месте. Однако корреспондент отметил, что даже на предсерийной машине не было никаких скрипов салонных панелей даже на серьёзных перегибах рельефа.

Какой бы Гелик взяли?

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