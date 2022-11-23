Электрический Гелендваген, умеющий делать «танковый разворот», впервые дали протестировать журналистам

Материал по теме
Mercedes-Benz G-класса стал электрическим: рама, четыре мотора и почти серийный вид
Электрокары «Москвич» получат российские моторы, а сам завод станет технологически независимым
Кирилл Малышев
Портал Edmunds опубликовал первые впечатления от поездки на Mercedes-Benz EQG. Электрический Гелендваген проверили настоящим бездорожьем, хотя модель ещё официально не рассекречена и поступит в продажу только в 2024 году.
Интерьер пока не раскрыли. Не исключено, что он будет в деталях отличаться от модификаций с ДВС. В частности, медиасистема получит специфические для электромобиля пункты меню, а в числе фишек появится «танковый разворот» на месте. Однако корреспондент отметил, что даже на предсерийной машине не было никаких скрипов салонных панелей даже на серьёзных перегибах рельефа.