Электровнедорожник Mercedes-Benz EQG показал танковый разворот

Mercedes-Benz

EQG

получит независимую переднюю подвеску и жёсткий мост сзади. Последний будет отличаться от бензиновой версии, он разработан специально для электромобилей. У модели сохранятся рама и понижающий ряд в трансмиссии. А за счёт индивидуальных моторов на каждом колесе проходимость должна быть не хуже, чем у обычного Гелендвагена с тремя блокировками дифференциалов.