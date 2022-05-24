Электровнедорожник Mercedes-Benz EQG показал танковый разворот

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Кирилл Малышев
Электрическая версия Гелендвагена сможет разворачиваться на месте. Работу этой функции компания Mercedes-Benz показала в коротком видеоролике.
Первым функцию танкового разворота в автомобильном мире получил электрический пикап Rivian. Он продемонстрировал её ещё в 2019 году. У модели R1T тоже четыре электромотора, и по своим внедорожным возможностям она в теории не уступает электрическому Гелендвагену.