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Электровнедорожник Mercedes-Benz EQG показал танковый разворот

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Кирилл Малышев

Электрическая версия Гелендвагена сможет разворачиваться на месте. Работу этой функции компания Mercedes-Benz показала в коротком видеоролике.

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  • Так называемый танковый разворот невозможно реализовать на машине с ДВС. Зато реально на электромобиле с четырьмя моторами  по одному на каждом колесе. Им даётся команда вращать колёса в разные стороны, и автомобилю требуется на разворот минимум пространства.
  • Mercedes-Benz EQG получит независимую переднюю подвеску и жёсткий мост сзади. Последний будет отличаться от бензиновой версии, он разработан специально для электромобилей. У модели сохранятся рама и понижающий ряд в трансмиссии. А за счёт индивидуальных моторов на каждом колесе проходимость должна быть не хуже, чем у обычного Гелендвагена с тремя блокировками дифференциалов.
  • Ещё одной особенностью модели станет инновационный аккумулятор. В нём используют кремниевые аноды вместо графитовых. Это позволит повысить плотность батареи на 40%.

Первым функцию танкового разворота в автомобильном мире получил электрический пикап Rivian. Он продемонстрировал её ещё в 2019 году. У модели R1T тоже четыре электромотора, и по своим внедорожным возможностям она в теории не уступает электрическому Гелендвагену.

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