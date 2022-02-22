Электровэн VW ID.Buzz: раскрыты некоторые характеристики

Габариты Volkswagen ID.Buzz составят 4712х1937х1985 миллиметров при колёсной базе 2988 миллиметров. В Volkswagen подчеркнули, что тем самым электро­мобиль практически идентичен вэну VW T6.1 по расстоянию между осями (и, соответ­ственно, по внутреннему простору), но примерно на 200 миллиметров короче по длине. При этом ID.Buzz незначительно ниже, но на 81 миллиметр шире. Комплектовать новинку будут более крупными колёсами от 18 до 21 дюйма.