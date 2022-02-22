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Электровэн VW ID.Buzz: раскрыты некоторые характеристики

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Дмитрий Елизаров

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Премьера нового серийного электрокара Volkswagen намечена на 9 марта, а прототипы ID.Buzz ещё проходят испытания. Однако производитель в преддверии дебюта уже озвучил некоторые технические характеристики будущей новинки. ID.Buzz появится на рынке в двух версиях — пассажирской и коммерческой, но на старте продаж получит только один вариант силовой установки.

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  • Габариты Volkswagen ID.Buzz составят 4712х1937х1985 миллиметров при колёсной базе 2988 миллиметров. В Volkswagen подчеркнули, что тем самым электро­мобиль практически идентичен вэну VW T6.1 по расстоянию между осями (и, соответ­ственно, по внутреннему простору), но примерно на 200 миллиметров короче по длине. При этом ID.Buzz незначительно ниже, но на 81 миллиметр шире. Комплектовать новинку будут более крупными колёсами от 18 до 21 дюйма.
  • Пассажирский электровэн с пятью посадочными местами получит 1121 литр грузового пространства, а коммерческая версия с одним рядом сидений — более 3,9 кубометра.
  • Безальтернативная силовая установка для всех модификаций ID.Buzz будет состоять из одного электромотора в приводе задней оси, развивающего 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента, и 82-киловаттной батареи, интегрированной в пол. Энергию аккумуляторов можно будет использовать для питания сторонних устройств. Максимальную скорость новинки ограничили отметкой 145 км﻿/﻿ч, данные о запасе хода пока не обнародованы.
  • Производство электрокара для европейского рынка стартует в первой половине нынешнего года, продажи начнутся осенью. Спустя какое-то время семейство ID.Buzz пополнится новыми версиями, включая модификации с удлинённой колёсной базой и расширенными возможностями интерьера.

Одной из таких может оказаться «дом на колёсах»: в Volkswagen ранее подтверждали намерение пополнить фирменную линейку кемперов вариантом без ДВС. Однако в продаже модификация ID.Buzz California появится лишь ближе к середине десятилетия, то есть одной из последних.

200 л.с. достаточно для большого вэна?

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