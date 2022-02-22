Электровэн VW ID.Buzz: раскрыты некоторые характеристики

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Премьера нового серийного электрокара Volkswagen намечена на 9 марта, а прототипы ID.Buzz ещё проходят испытания. Однако производитель в преддверии дебюта уже озвучил некоторые технические характеристики будущей новинки. ID.Buzz появится на рынке в двух версиях — пассажирской и коммерческой, но на старте продаж получит только один вариант силовой установки.
Одной из таких может оказаться «дом на колёсах»: в Volkswagen ранее подтверждали намерение пополнить фирменную линейку кемперов вариантом без ДВС. Однако в продаже модификация ID.Buzz California появится лишь ближе к середине десятилетия, то есть одной из последних.