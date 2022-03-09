Пятиместный салон электроминивэна Volkswagen ID.Buzz показали на фотографиях

Материал по теме
Интерьер электрического ретроминивэна VW ID.Buzz рассекретили до премьеры. В нём есть спальное место
ГИБДД назвала самые распространённые нарушения ПДД, выявляемые скрытыми патрулями
Марка Volkswagen обнародовала несколько фирменных фото салона электрического минивэна ID.Buzz. Производство новинки стартует в Ганновере до конца этого года.
Предполагается, что набор силовых установок для VW ID.Buzz составят из вариантов, что уже используются на платформе MEB. Они выдают до 306 лошадиных сил при полноприводной схеме. Базовый аккумулятор будет ёмкостью 48 кВт⋅ч, максимум ожидается на уровне 111 кВт⋅ч.