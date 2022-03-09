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Пятиместный салон электроминивэна Volkswagen ID.Buzz показали на фотографиях

Новости

Кирилл Малышев

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Марка Volkswagen обнародовала несколько фирменных фото салона электрического минивэна ID.Buzz. Производство новинки стартует в Ганновере до конца этого года.

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  • На снимке изображена версия с пятиместным салоном, отделанным в бело-оранжевых тонах. Также выйдет грузовой ID.Buzz с тремя сиденьями на первом ряду.
  • В минивэне будет фоновая подсветка с выбором из 30 цветов. Материалы животного происхождения в отделке не используются: электромобиль постарались сделать максимально экологичным и дружелюбным к природе. Кожу, конечно, предложат, но она будет искусственной. Часть деталей салона сделана из продуктов вторичной переработки.
  • Скребок для льда, давно ставший визитной карточкой Skoda, появится и у ID.Buzz. Также в салоне можно будет найти фирменную открывалку для напитков. Как видно на фотографиях, будут и забавные «пасхалки» с разными изображениями.

Предполагается, что набор силовых установок для VW ID.Buzz составят из вариантов, что уже используются на платформе MEB. Они выдают до 306 лошадиных сил при полноприводной схеме. Базовый аккумулятор будет ёмкостью 48 кВт⋅ч, максимум ожидается на уровне 111 кВт⋅ч.

Купили бы себе минивэн?

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