Volkswagen показал пикап на базе электровэна ID. Buzz

Серийную версию ID Buzz компания Volkswagen представила в марте нынешнего года. Компактвэн и коммерческий фургон получили только один электромотор на 204 л.с. на задней оси. Однако в VW уже заявили, что в будущем семейство пополнится как модификациями с удлинённой базой, так и версиями с более мощными силовыми установками.