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Электросуперкар Lexus получит фальшивую механическую коробку
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Lexus уже испытывает симулятор механической коробки передач для электромобилей, и первой фейковую коробку может получить серийная версия концепта Lexus Electrified Sport. Как пишет Carscoops со ссылкой на заявление инженеров компании, ориентирована эта опция будет на любителей «аналогового» вождения.

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  • Как заявил главный инженер направления Lexus Electrified Такаши Ватанабэ, работа над технологией идёт уже три года, а возникла такая идея в ходе обсуждения главных достоинств автомобилей с ДВС. Сейчас фейковую коробку тестируют на электрокроссоверах UX 300e.
  • Предполагается, что предназначена она будет лишь для развлечения водителей: прямой связи с двигателями у коробки не будет. При этом имитация ожидается убедительной. Электромобили снабдят тремя педалями и механическим рычагом, а электроника сможет подстраивать поведение машины и синтезированный звук двигателя под действия водителя. Такие электрокары получат даже тахометр с симуляцией изменения оборотов.

Напрямую появление такой системы на серийных электрокарах пока не подтверждено, но представители компании заявляют, что это вполне возможно. Одним из первых кандидатов на применение такой коробки передач считается суперкар на батарейках, который сейчас Lexus готовит к выходу. Он станет серийной версией концепта Electrified Sport и идеологическим наследником купе Lexus LFA. Ожидается, что такой электрокар сможет ускоряться до 100 км/ч за 2 секунды.

Как считаете, будут покупатели у такой опции?

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