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Электроседан Volkswagen Aero B: первое изображение

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Дмитрий Елизаров

Компания Volkswagen показала первый официальный намёк на серийную версию электрического концепта ID. Vizzion: как пишет Motor1, изображение было продемонстрировано главой компании Гербертом Диессом в ходе ежегодной медиа-конференции. В продаже электрокар появится в 2023 году.

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  • Насколько можно судить по размытому тизеру, большой электроседан VW получит традиционную для линейки ID оптику, но при этом будет отличаться развитым бампером и оригинальной «радиаторной решёткой». Кроме того, седан сохранит характерную изогнутую подоконную линию: это решение впервые было применено на концепте ID. Vizzion, представленном ещё в 2018 году.
  • Сейчас этот проект известен под названием Volkswagen Aero B, хотя в серию электрокар может пойти под именем ID. Aero. Он станет батарейной альтернативой VW Passat, однако полностью отказываться от этой модели по данным издания VW не планирует. Passat следующего поколения всё же появится на рынке, хотя и с высокой долей вероятности сменит форм-фактор, окончательно лишившись версии в кузове седан.
  • Сам же VW Aero B может выйти на рынок не седаном, а в пятидверном кузове типа лифтбек, получив новый аккумулятор с запасом хода до 700 километров. Кроме того, планы Volkswagen включают и выпуск спортивного универсала или шутинг-брейка по следам ещё одного концепт-кара ID. Space Vizzion. Наконец, к середине десятилетия немецкая компания выведет на рынок флагманский электромобиль, который сейчас известен под названием Project Trinity.

Последней электроновинкой VW стал минивэн ID. Buzz, который пока представлен только с одним электромотором, но в двух модификациях — пассажирской и коммерческой. Позже семейство будет расширено за счёт версий с иным количеством посадочных мест, более мощными двигателями и увеличенной колёсной базой.

Уже можно считать, что новый VW будет красивым?

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