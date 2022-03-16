Электроседан Volkswagen Aero B: первое изображение

- Насколько можно судить по
размытому тизеру, большой электроседан VW получит традиционную для линейки ID оптику, но
при этом будет отличаться развитым бампером и оригинальной «радиаторной
решёткой». Кроме того, седан сохранит характерную изогнутую подоконную линию:
это решение впервые было применено на концепте ID. Vizzion, представленном ещё в 2018 году.
- Сейчас этот проект
известен под названием Volkswagen Aero B, хотя в серию
электрокар может пойти под именем ID. Aero. Он станет батарейной альтернативой
VW Passat, однако
полностью отказываться от этой модели по данным издания VW не планирует. Passat
следующего поколения всё же появится на рынке, хотя и с высокой долей
вероятности сменит форм-фактор, окончательно
лишившись версии в кузове седан.
- Сам же VW Aero B может
выйти на рынок не седаном, а в пятидверном кузове типа лифтбек, получив новый
аккумулятор с запасом хода до 700 километров. Кроме того, планы Volkswagen
включают и выпуск спортивного универсала или шутинг-брейка по следам ещё одного
концепт-кара ID. Space Vizzion. Наконец, к середине
десятилетия немецкая компания выведет на рынок флагманский электромобиль,
который сейчас известен под названием Project Trinity.
Последней электроновинкой
VW стал минивэн ID. Buzz, который пока представлен только с одним
электромотором, но в двух модификациях — пассажирской и коммерческой. Позже
семейство будет расширено за счёт версий с иным количеством посадочных мест,
более мощными двигателями и увеличенной колёсной базой.