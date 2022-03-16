Электроседан Volkswagen Aero B: первое изображение

Насколько можно судить по размытому тизеру,

большой электроседан

VW получит традиционную для линейки ID оптику, но при этом будет отличаться развитым бампером и оригинальной «радиаторной решёткой». Кроме того, седан сохранит характерную изогнутую подоконную линию: это решение впервые было применено на концепте ID. Vizzion

, представленном ещё в 2018 году.