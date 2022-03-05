Электроседан от Toyota впервые сфотографировали на дорогах

Несмотря на обильный камуфляж, которым покрыт тестовый экземпляр, можно заметить очевидное сходство его экстерьера с недавним концептом. На родство двух электрокаров намекают как силуэт, так и оформление передней части, а на электрическую природу тестовой машины — отсутствие патрубков выхлопной системы. Кроме того, у концепта и испытательного электрокара одинаково оформлена подоконная линия в районе задней стойки кузова — она имеет характерный изгиб.