Электроседан от Toyota впервые сфотографировали на дорогах

Компания Toyota вывела на испытания прототип электрического седана. Фотографии тестовой машины опубликованы на BZ Forums: утверждается, что это первые снимки подобного рода и сделаны они в Китае. Концептуальную версию своего электрокара под названием bZ SDN компания демонстрировала вместе со множеством других перспективных разработок в декабре прошлого года.
- Несмотря на обильный камуфляж, которым покрыт тестовый экземпляр, можно заметить очевидное сходство его экстерьера с недавним концептом. На родство двух электрокаров намекают как силуэт, так и оформление передней части, а на электрическую природу тестовой машины — отсутствие патрубков выхлопной системы. Кроме того, у концепта и испытательного электрокара одинаково оформлена подоконная линия в районе задней стойки кузова — она имеет характерный изгиб.
- Фотографу удалось заглянуть и в салон прототипа: на этом фото в глаза бросаются внушительный центральный экран и ультратонкая цифровая панель приборов, отнесённая к лобовому стеклу.
- Издание AutoHome утверждает, что ему удалось получить доступ и к фотографии листа со спецификациями прототипа, который был размещён на лобовом стекле. Там указано, что габариты bZ SDN — 4725х1835х1475 миллиметров при колёсной базе 2880 миллиметров. Таким образом, электрокар несколько компактнее седана Toyota Camry, но имеет на 55 миллиметров большее расстояние между осями.
Какой именно силовой установкой оснащён электромобиль, не уточняется. Кроссовер Toyota bZ4X, представленный ранее, получил два варианта исполнения — моноприводный с 204-сильным мотором и версию с приводом на обе оси, моторы которой развивают 217 л.с. Не исключено, на седане будут применены те же самые двигатели.
Пересядете при случае на электрическую Toyota?
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