Ferrari представила уникальный переднемоторный родстер с V12

Электроседан Toyota окажется дешевле Tesla Model 3
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Toyota планирует начать продажи своего первого электроседана bZ3 уже в нынешнем году, пишет Reuters со ссылкой на источники в компании. Однако как минимум первое время продаваться он будет только в Китае, где, по предварительным данным, окажется примерно на 10 тысяч долларов дешевле базовой Tesla Model 3.

Читайте нас в Дзене!

Концептуальный электроседан Toyota bZ SDN

  • Ожидается, что Toyota bZ3 будет сопоставим по габаритам с актуальным седаном Corolla, но благодаря компоновке предоставит больше места на заднем сиденье.
  • Увеличения пространства удалось добиться за счёт сотрудничества Toyota с китайским концерном BYD, который будет поставлять японской компании аккумуляторы собственной разработки. Они на 100 миллиметров тоньше обычных: устанавливать их планируется в днище. При этом выпускать bZ3 будут на заводе другого китайского партнёра Toyota — концерна FAW.
  • Ожидаемая цена электромобиля — в районе 200 тысяч юаней (около 28 тысяч долларов). Tesla Model 3 стоит в Китае минимум 280 тысяч юаней.

Ранее со ссылкой на сертификационные документы Китая сообщалось, что оснащать bZ3 будут только одним мотором в версиях на 184 либо 245 л.с. Внешность электрокара выполнят в стиле старшей модели bZ4X, а в салоне четырёхдверки появится огромный прямоугольный экран медиасистемы.

При прочих равных — Toyota или Tesla?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании