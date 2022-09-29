Электроседан Toyota окажется дешевле Tesla Model 3

Компания Toyota планирует начать продажи своего первого электроседана bZ3 уже в нынешнем году, пишет Reuters со ссылкой на источники в компании. Однако как минимум первое время продаваться он будет только в Китае, где, по предварительным данным, окажется примерно на 10 тысяч долларов дешевле базовой Tesla Model 3.