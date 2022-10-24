Электроседан Toyota bZ3: первые официальные фото

Компания Toyota опубликовала первые официальные изображения второй модели из электрической линейки bZ — седана bZ3. Четырёхдверка разработана силами тремя компаний: японцам помогали коллеги из китайских концернов BYD и FAW, так как bZ3 ориентирована в первую очередь на рынок Поднебесной. Единственная озвученная на данный момент характеристика силовой установки — это запас хода.