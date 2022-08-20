Пятиметровый электроседан Hongqi E-QM5 Plus по цене Lada Vesta начали продавать в Китае

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Они заменят Мерседесы! Что выпускает китайский бренд Hongqi, который вот-вот появится в РФ
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Кирилл Малышев
В Китае стартовали продажи электрического седана Hongqi E-QM5 Plus, пишет портал CarNewsChina. От версии без приставки Plus, запущенной в марте, он отличается нюансами оформления и более ёмким тяговым аккумулятором. Машину оценили в 207 800 юаней или примерно 1,8 миллиона рублей по текущему курсу. Российские дилеры за такую сумму отдадут дорестайлинговую Весту в средней комплектации.
В линейке Hongqi недавно появилась ещё одна новая модель — H5. Это тоже пятиметровый седан, но уже бензиновый. Стоит он дешевле — от 170 000 юаней, его дизайн спокойнее, а интерьер выглядит интереснее. Машину собираются официально продавать в России.