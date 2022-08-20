Пятиметровый электроседан Hongqi E-QM5 Plus по цене Lada Vesta начали продавать в Китае

В Китае стартовали продажи электрического седана Hongqi E-QM5 Plus, пишет портал CarNewsChina. От версии без приставки Plus, запущенной в марте, он отличается нюансами оформления и более ёмким тяговым аккумулятором. Машину оценили в 207 800 юаней или примерно 1,8 миллиона рублей по текущему курсу. Российские дилеры за такую сумму отдадут дорестайлинговую Весту в средней комплектации.