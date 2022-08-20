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Пятиметровый электроседан Hongqi E-QM5 Plus по цене Lada Vesta начали продавать в Китае
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Кирилл Малышев

В Китае стартовали продажи электрического седана Hongqi E-QM5 Plus, пишет портал CarNewsChina. От версии без приставки Plus, запущенной в марте, он отличается нюансами оформления и более ёмким тяговым аккумулятором. Машину оценили в 207 800 юаней или примерно 1,8 миллиона рублей по текущему курсу. Российские дилеры за такую сумму отдадут дорестайлинговую Весту в средней комплектации.

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  • При габаритах 5040х1910х1569 миллиметров и колёсной базе 2990 миллиметров седан E-QM5 оснащается 190-сильным электромотором. У стандартной четырёхдверки запас хода по циклу NEDC составляет 431 километр. Версия Plus на 82-киловаттной батарее проезжает до 605 километров.
  • E-QM5 имеет необычную внешность с ходовыми огнями вычурной формы и непропорциональными «бумерангами» задних фонарей. Салон — очень просторный сзади, на передней панели установлен большой мультимедийный экран.

В  линейке Hongqi недавно появилась ещё одна новая модель — H5. Это тоже пятиметровый седан, но уже бензиновый. Стоит он дешевле — от 170 000 юаней, его дизайн спокойнее, а интерьер выглядит интереснее. Машину собираются официально продавать в России.

Вас дизайн не напрягает?

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