Большой электроседан от Exeed, возможно, получит название ExlantiX

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Названы характеристики и дата старта продаж в России флагманского кроссовера Exeed RX
Опубликованы фотографии интерьера нового Geely Atlas
На онлайн-ресурсах ряда зарубежных представительств премиальной марки Exeed (включая офис в Казахстане) появилось изображение автомобиля, которого на данный момент в линейке марки нет. Тизер сопровождается текстом «#Exlantix – энергия будущего, которая станет началом новых возможностей». Издание «Китайские автомобили» предполагает, что началась подготовка к дебюту электроседана, известного сейчас как Exeed E03, — премьера может состояться уже 7 апреля.
«Материнский» концерн Chery привезёт свой седан в Россию заметно раньше. Потенциальный конкурент Toyota Camry седан Arrizo 8 появится в продаже до конца лета и получит 1,6-литровый турбомотор.