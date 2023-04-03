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Опубликованы фотографии интерьера нового Geely Atlas

Большой электроседан от Exeed, возможно, получит название ExlantiX

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Дмитрий Елизаров

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На онлайн-ресурсах ряда зарубежных представительств премиальной марки Exeed (включая офис в Казахстане) появилось изображение автомобиля, которого на данный момент в линейке марки нет. Тизер сопровождается текстом «#Exlantix – энергия будущего, которая станет началом новых возможностей». Издание «Китайские автомобили» предполагает, что началась подготовка к дебюту электроседана, известного сейчас как Exeed E03, — премьера может состояться уже 7 апреля.

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  • Слово Exlantix созвучно с названием AtlantiX, которое носил кроссовер Exeed RX на этапе концепт-кара. По одной из версий, так Exeed по аналогии назовёт прототип электромобиля, по другой — уже рассекречено его экспортное название.
  • Профиль автомобиля на тизере и конфигурация оптики совпадают с ранее публиковавшимися изображениями Exeed E03 — как патентными, так и шпионскими. Кроме того, электрическую природу новинки выдаёт упоминание «энергии будущего» в анонсе, приложенном к тизеру, а появление тизера на сайтах представительств марки за пределами Китая может намекать на экспортные планы Exeed.
  • Известно, что длина Exeed E03 составит около 5 метров при колёсной базе 2,9 метра. Ожидается, что для седана предложат несколько вариантов силовых установок, включая двухмоторные. Самая дальнобойная версия четырёхдверки проедет без подзарядки 700 километров, самая динамичная ускорится до 100 км/ч примерно за 3 секунды.
  • В оснащение электрокара войдёт развитая система полуавтономного управления — даже на предварительном изображении хорошо заметна характерная выпуклость на крыше, в которой спрятан лидар.
  • Официальный дебют седана запланирован на Шанхайский автосалон. При этом, по предварительным данным, Exeed покажет новинку несколько раньше — уже 7 апреля на собственном мероприятии. Однако в продаже электрокар появится только к концу года.

«Материнский» концерн Chery привезёт свой седан в Россию заметно раньше. Потенциальный конкурент Toyota Camry седан Arrizo 8 появится в продаже до конца лета и получит 1,6-литровый турбомотор.

Нужны в России китайские седаны?

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