Большой электроседан от Exeed, возможно, получит название ExlantiX

Известно, что длина Exeed E03 составит около 5 метров при колёсной базе 2,9 метра. Ожидается, что для седана предложат несколько вариантов силовых установок, включая двухмоторные.

Самая дальнобойная версия четырёхдверки

проедет без подзарядки 700 километров, самая динамичная ускорится до 100 км/ч примерно за 3 секунды.