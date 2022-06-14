Электроседан Ioniq 6 впервые «показали» на видео

По данным издания Carscoops, на рынок Ioniq 6 выйдет с двумя силовыми установками. Единственный электромотор базовой модификации будет развивать 218 л.с., топовая получит два двигателя совокупной отдачей 313 л.с. По одной из версий, блок аккумуляторов для седана позаимствуют у кроссовера Ioniq 5, по другой новинку снабдят более ёмкой 77,4-киловаттной батареей.

Ioniq 6 станет серийным воплощением концепт-кара Hyundai Prophecy. Ранее сообщалось, что он сможет проезжать без подзарядки более 500 километров в том числе и благодаря продуманной аэродинамике. По внешним габаритам седан будет сопоставим с Hyundai Sonata, но окажется просторнее за счёт растянутой колёсной базы. Когда именно состоится премьера Ionqi 6, пока не уточняется.