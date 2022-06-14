Электроседан Ioniq 6 впервые «показали» на видео
Дмитрий Елизаров
Компания Hyundai запустила тизерную кампанию, посвящённую второму серийному электрокару из линейки Ioniq. Опубликовано видео, которое рассказывает об источниках вдохновения дизайнеров, создававших облик седана Ioniq 6. Однако сам электромобиль в ролике фигурирует как некий арт-объект очень обтекаемой формы.
- Седан в видео назван «электрическим стримлайнером»: его облик разрабатывался с опорой на обтекаемые силуэты так называемой «эпохи стримлайна», которая считается эрой стилистики ар-деко в промышленном дизайне. Исторические отсылки, очевидно, призваны подчеркнуть аэродинамику будущего Ioniq 6.
- Дизайнеры Hyundai намерены переосмыслить винтажные мотивы первой половины ХХ века на новый лад. Доказательством тому служит слоган будущего электромобиля — «Силуэт новой эры».
- По данным издания Carscoops, на рынок Ioniq 6 выйдет с двумя силовыми установками. Единственный электромотор базовой модификации будет развивать 218 л.с., топовая получит два двигателя совокупной отдачей 313 л.с. По одной из версий, блок аккумуляторов для седана позаимствуют у кроссовера Ioniq 5, по другой новинку снабдят более ёмкой 77,4-киловаттной батареей.
Ioniq 6 станет серийным воплощением концепт-кара Hyundai Prophecy. Ранее сообщалось, что он сможет проезжать без подзарядки более 500 километров в том числе и благодаря продуманной аэродинамике. По внешним габаритам седан будет сопоставим с Hyundai Sonata, но окажется просторнее за счёт растянутой колёсной базы. Когда именно состоится премьера Ionqi 6, пока не уточняется.