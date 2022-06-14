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Электроседан Ioniq 6 впервые «показали» на видео

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Дмитрий Елизаров

Компания Hyundai запустила тизерную кампанию, посвящённую второму серийному электрокару из линейки Ioniq. Опубликовано видео, которое рассказывает об источниках вдохновения дизайнеров, создававших облик седана Ioniq 6. Однако сам электромобиль в ролике фигурирует как некий арт-объект очень обтекаемой формы.

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  • Седан в видео назван «электрическим стримлайнером»: его облик разрабатывался с опорой на обтекаемые силуэты так называемой «эпохи стримлайна», которая считается эрой стилистики ар-деко в промышленном дизайне. Исторические отсылки, очевидно, призваны подчеркнуть аэродинамику будущего Ioniq 6.
  • Дизайнеры Hyundai намерены переосмыслить винтажные мотивы первой половины ХХ века на новый лад. Доказательством тому служит слоган будущего электромобиля — «Силуэт новой эры».
  • По данным издания Carscoops, на рынок Ioniq 6 выйдет с двумя силовыми установками. Единственный электромотор базовой модификации будет развивать 218 л.с., топовая получит два двигателя совокупной отдачей 313 л.с. По одной из версий, блок аккумуляторов для седана позаимствуют у кроссовера Ioniq 5, по другой новинку снабдят более ёмкой 77,4-киловаттной батареей.

Ioniq 6 станет серийным воплощением концепт-кара Hyundai Prophecy. Ранее сообщалось, что он сможет проезжать без подзарядки более 500 километров в том числе и благодаря продуманной аэродинамике. По внешним габаритам седан будет сопоставим с Hyundai Sonata, но окажется просторнее за счёт растянутой колёсной базы. Когда именно состоится премьера Ionqi 6, пока не уточняется.

А вам нравится этот стиль дизайна?

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