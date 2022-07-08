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Электроседан HiPhi Z рассекречен: футуристичный дизайн, 590 сил и робот-манипулятор в салоне

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Кирилл Малышев

Компания Human Horizons рассекретила свою вторую модель — большой электроседан HiPhi Z. Его футуристичный дизайн был раскрыт заранее благодаря шпионским снимкам. Однако только им уникальность машины не ограничилась.

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  • По кузову HiPhi Z, длина которого составляет 5036 миллиметров, распределены несколько тысяч светодиодов. Они не только обеспечивают адаптивный свет основной оптики. С помощью них автомобиль может «общаться» с окружающими, выводя короткие сообщение на внешние световые панели. Матричные панели фар и задних фонарей могут показывать не только примитивную анимацию, но и фильмы.
  • На 22-дюймовых литых дисках есть мягкие вставки. Они предохраняют колёса от повреждений при контакте с бордюрами и одновременно придают оригинальный вид. Спереди в бампере применены активные заслонки, сзади установлен выдвижной спойлер.
  • Все четыре боковые двери снабжены электроприводами и открываются на прямой угол. Задние распахиваются против хода движения. Интеллектуальная система способна распознавать людей с точностью до 10 сантиметров. Это помогает машине варьировать скорость и угол открывания створок.
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  • Центральный дисплей умеет позиционироваться вертикально или горизонтально, поворачиваться к водителю или пассажиру, слегка выдвигаться вперёд, покачиваться в такт музыке или в качестве ответа на команды. Разработчики назвали эту функцию роботизированным манипулятором.
  • Также из интерьерных решений отметим миниатюрный селектор трансмиссии, множество точек фоновой подсветки с 3D-эффектом, раздельные задние кресла с индивидуальными электророрегулировками и боксом между ними. Вместо традиционных клавиш на руле применены сенсорные панели. Отделка выполнена кожей наппа и замшей.
  • Батарея ёмкостью 120 кВт·ч обеспечивает запас хода до 705 километров по китайскому циклу CLTC. Разгон до сотни на двух электромоторах суммарной мощностью 590 л.с. занимает 3,8 секунды. Шасси — полноуправляемое, с углом поворота задней оси на 13,2 градуса. В системе полуавтономного вождения используются 32 датчика, включая лидар.

Заказ на HiPhi Z уже можно оставить, но точные цены пока не названы. Ожидается диапазон от 600 000 до 800 000 юаней (от 5,74 до 7,65 миллиона рублей по текущему курсу). Примерно столько же стоит кроссовер HiPhi X, продажи которого стартовали чуть больше года назад.

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