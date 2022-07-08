Электроседан HiPhi Z рассекречен: футуристичный дизайн, 590 сил и робот-манипулятор в салоне

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Кирилл Малышев
Компания Human Horizons рассекретила свою вторую модель — большой электроседан HiPhi Z. Его футуристичный дизайн был раскрыт заранее благодаря шпионским снимкам. Однако только им уникальность машины не ограничилась.
Заказ на HiPhi Z уже можно оставить, но точные цены пока не названы. Ожидается диапазон от 600 000 до 800 000 юаней (от 5,74 до 7,65 миллиона рублей по текущему курсу). Примерно столько же стоит кроссовер HiPhi X, продажи которого стартовали чуть больше года назад.