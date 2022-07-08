Электроседан HiPhi Z рассекречен: футуристичный дизайн, 590 сил и робот-манипулятор в салоне

По кузову HiPhi Z, длина которого составляет 5036 миллиметров, распределены несколько тысяч светодиодов. Они не только обеспечивают адаптивный свет основной оптики. С помощью них автомобиль может «общаться» с окружающими, выводя короткие сообщение на внешние световые панели. Матричные панели фар и задних фонарей могут показывать не только примитивную анимацию, но и фильмы.