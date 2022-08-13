672-сильный электроседан HiPhi Z будут продавать в Китае по цене двух Lada Vesta NG

В Китае официально стартовали продажи второй модели компании Human Horizons— седана HiPhi Z. За один из самых мощных и дальнобойных электрокаров в мире просят от 600 тысяч до 800 тысяч юаней (от 5,4 миллиона до 7,2 миллиона рублей). Для сравнения, стоимость рестайлинговой Lada Vesta из лимитированной партии у российских дилеров доходит до 2,6–2,8 миллиона рублей.