672-сильный электроседан HiPhi Z будут продавать в Китае по цене двух Lada Vesta NG

Кирилл Малышев
В Китае официально стартовали продажи второй модели компании Human Horizons— седана HiPhi Z. За один из самых мощных и дальнобойных электрокаров в мире просят от 600 тысяч до 800 тысяч юаней (от 5,4 миллиона до 7,2 миллиона рублей). Для сравнения, стоимость рестайлинговой Lada Vesta из лимитированной партии у российских дилеров доходит до 2,6–2,8 миллиона рублей.
- Китайцам за цену двух Вест предлагается машина размерами 5036х2018х1439 миллиметров и колёсной базой 3150 миллиметров, с безрамочными дверями, задними створками, открывающимися против движения, на 22-дюймовых колёсных дисках и с выдвигающимся из крышки багажника спойлером. Пневмоподвеска тоже есть, а за доплату поставят полноуправляемое шасси.
- Уже в базовой версии HiPhi Z получил матричные фары. Они не только умеют постоянно работать в режиме дальнего света, не ослепляя других водителей. С их помощью навигационные подсказки накладываются прямо на асфальт. Элементы на корме и боковинах кузова могут высвечивать смайлики, сообщения окружающим или показывать уровень заряда батареи.
- Четыре отдельных кресла тоже ставятся по умолчанию. На передней панели есть только медиадисплей, который вращается на 90 градусов. Комбинации приборов нет, все данные для водителя выводятся на проекционный экран.
- Система полуавтономного управления работает по данным с лидара на крыше дальнобойностью 250 метров, 13 камер, 12 ультразвуковых датчиков и 5 радаров. Технология обмена информацией с объектами дорожной инфраструктуры уже заложена в HiPhi Z. Её останется только активировать, когда она заработает.
Предварительно объявленные технические характеристики подтверждены. Два электромотора развивают суммарно 672 лошадиные силы. Батарея ёмкостью 120 кВт·ч обеспечивает запас хода до 705 километров по ездовому циклу CLTC. При снаряжённой массе 2539 килограммов электрокар набирает 100 км/ч за 3,8 секунды. Максималка ограничена на отметке 200 км/ч.