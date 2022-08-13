Продаётся очень крутая старая Toyota Celica, которая выиграла этап WRC

672-сильный электроседан HiPhi Z будут продавать в Китае по цене двух Lada Vesta NG
Новости

Кирилл Малышев

В Китае официально стартовали продажи второй модели компании Human Horizons— седана HiPhi Z. За один из самых мощных и дальнобойных электрокаров в мире просят от 600 тысяч до 800 тысяч юаней (от 5,4 миллиона до 7,2 миллиона рублей). Для сравнения, стоимость рестайлинговой Lada Vesta из лимитированной партии у российских дилеров доходит до 2,6–2,8 миллиона рублей.

Читайте нас в Дзене!
1/9
  • Китайцам за цену двух Вест предлагается машина размерами 5036х2018х1439 миллиметров и колёсной базой 3150 миллиметров, с безрамочными дверями, задними створками, открывающимися против движения, на 22-дюймовых колёсных дисках и с выдвигающимся из крышки багажника спойлером. Пневмоподвеска тоже есть, а за доплату поставят полноуправляемое шасси.
  • Уже в базовой версии HiPhi Z получил матричные фары. Они не только умеют постоянно работать в режиме дальнего света, не ослепляя других водителей. С их помощью навигационные подсказки накладываются прямо на асфальт. Элементы на корме и боковинах кузова могут высвечивать смайлики, сообщения окружающим или показывать уровень заряда батареи.
  • Четыре отдельных кресла тоже ставятся по умолчанию. На передней панели есть только медиадисплей, который вращается на 90 градусов. Комбинации приборов нет, все данные для водителя выводятся на проекционный экран.
  • Система полуавтономного управления работает по данным с лидара на крыше дальнобойностью 250 метров, 13 камер, 12 ультразвуковых датчиков и 5 радаров. Технология обмена информацией с объектами дорожной инфраструктуры уже заложена в HiPhi Z. Её останется только активировать, когда она заработает.

Предварительно объявленные технические характеристики подтверждены. Два электромотора развивают суммарно 672 лошадиные силы. Батарея ёмкостью 120 кВт·ч обеспечивает запас хода до 705 километров по ездовому циклу CLTC. При снаряжённой массе 2539 килограммов электрокар набирает 100 км/ч за 3,8 секунды. Максималка ограничена на отметке 200 км/ч.

Что выбираете?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение