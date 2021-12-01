Электроседан BMW i7 сфотографировали на полярных тестах перед премьерой

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Компания BMW опубликовала фотографии электрического седана 7 серии, который, как ожидается, получит обозначение i7. Как сообщает британский сайт CarKeys, снимки были сделаны в шведском Арьеплуге близ полярного круга — там BMW i7 сейчас проходит доводочные испытания. Премьера серийной машины запланирована на 2022 год.
Ранее в BMW намекнули на скорое появление гибридного кроссовера ХМ — самого мощного серийного автомобиля в истории подразделения BMW M. Он получит 750-сильную установку с мотором V8 и сможет ездить только на электротяге до 80 километров.