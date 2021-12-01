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Электроседан BMW i7 сфотографировали на полярных тестах перед премьерой

Новости

Алексей Олефиренко

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Компания BMW опубликовала фотографии электрического седана 7 серии, который, как ожидается, получит обозначение i7. Как сообщает британский сайт CarKeys, снимки были сделаны в шведском Арьеплуге близ полярного круга — там BMW i7 сейчас проходит доводочные испытания. Премьера серийной машины запланирована на 2022 год.

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  • На «шпионских» снимках автомобиль облачён в камуфляж, поэтому рассмотреть его детали сложно. Тем не менее заметно, что электроседан получит «двухэтажную» головную оптику, состоящую из дневных ходовых огней на верхнем уровне, а также основного блока — на нижнем. Ранее такое же оформление фар было представлено на концепт-каре BMW XM.
  • i7 построят на той же платформе, что и обычные седаны 7 серии. Точные технические характеристики ни для одной из модификаций пока не называются, однако известно, что основу i7 будут составлять технологии BMW eDrive.
  • Большую часть электрической начинки i7 унаследует от кроссовера iX — не исключено, что у него седан позаимствует и силовую установку, которая выдает максимально 523 лошадиные силы. А вот аккумуляторная батарея у седана, по неподтверждённым данным, может отличаться увеличенной ёмкостью. Запас хода на одной зарядке у электрокроссовера варьируется от 425 до 630 километров.
  • Тесты близ полярного круга позволяют BMW не только проверить автомобиль экстремально низкими температурами, но и выявить особенности его управления в условиях слабого сцепления с поверхностью, а также понять, как ведёт себя электроника в столь сложных климатических условиях. И, судя по отзывам испытателей, с тестовой программой седан справляется хорошо.

Ранее в BMW намекнули на скорое появление гибридного кроссовера ХМ — самого мощного серийного автомобиля в истории подразделения BMW M. Он получит 750-сильную установку с мотором V8 и сможет ездить только на электротяге до 80 километров.

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