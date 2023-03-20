Toyota выпустила электросамокат для пенсионеров C+walk S — он медленный и с креслом

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Компания Toyota представила вторую модель из собственной линейки средств индивидуальной мобильности — самокат C+walk S. Новинка отличается от первой модели C+walk T тем, что на ней можно ехать сидя. Предназначена она главным образом для пожилых людей, которым тяжело ходить самостоятельно.
Базовая модель Toyota C+walk T компактнее и дешевле. Самокат может разгоняться до 10 км/ч и проезжать до 14 километров без подзарядки, однако производитель уже пообещал оптимизировать его характеристики в соответствии с новыми требованиями властей Японии к таким видам транспорта.