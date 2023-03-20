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Toyota выпустила электросамокат для пенсионеров C+walk S — он медленный и с креслом

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Дмитрий Елизаров

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Компания Toyota представила вторую модель из собственной линейки средств индивидуальной мобильности — самокат C+walk S. Новинка отличается от первой модели C+walk T тем, что на ней можно ехать сидя. Предназначена она главным образом для пожилых людей, которым тяжело ходить самостоятельно.

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  • Toyota C+walk S базируется на тех же технологиях, что и C+walk T, но имеет более длинную платформу, на которой размещено сиденье. Кресло снабжено откидными подлокотниками, а под ним имеется пространство для ручной клади.
  • Самокат оснащён двумя электромоторами, встроенными в задние колёса. Разогнаться такое транспортное средство может до 6 км/ч, то есть движется C+walk S лишь чуть быстрее идущего человека. Съёмный литий-ионный аккумулятор встроен в рулевую колонку и обеспечивает до 12 километров пробега на одной зарядке. Пополнять энергозапас можно дома от обычной розетки — уйдёт на это примерно 2,5 часа.
  • Самокат снабжён и водительскими ассистентами. К примеру, он способен распознавать препятствия и пешеходов перед собой: в этом случае электроника подаёт звуковой сигнал, а скорость автоматически снижается до 2 км/ч. Кроме того, самокат самостоятельно замедлится в слишком крутом повороте и предупредит о чересчур крутом подъёме, а на крутом спуске поможет с торможением.

Электросамокат Toyota C+walk T, представленный в 2021 году

  • Габариты C+walk S составляют 1185х650х1030 миллиметров, вес — 58 килограммов.
  • Цена самоката в зависимости от комплектации составляет 498 или 505 тысяч иен (285 тысяч или 290 тысяч рублей).

Базовая модель Toyota C+walk T компактнее и дешевле. Самокат может разгоняться до 10 км/ч и проезжать до 14 километров без подзарядки, однако производитель уже пообещал оптимизировать его характеристики в соответствии с новыми требованиями властей Японии к таким видам транспорта.

Кресло на самокате — хорошая идея?

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