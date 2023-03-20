Toyota выпустила электросамокат для пенсионеров C+walk S — он медленный и с креслом

Самокат оснащён двумя электромоторами, встроенными в задние колёса. Разогнаться такое транспортное средство может до 6 км/ч, то есть движется C+walk

S лишь чуть быстрее идущего человека.

Съёмный литий-ионный аккумулятор встроен в рулевую колонку и обеспечивает до 12 километров пробега на одной зарядке. Пополнять энергозапас можно дома от обычной розетки — уйдёт на это примерно 2,5 часа.