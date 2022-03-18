Электропикапы GMC Hummer отозвали сразу после начала поставок

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Кирилл Малышев
Возрождённые под маркой GMC пикапы Hummer попали под отзывную кампанию, едва начав продаваться. Производитель обнаружил проблему с задними фонарями модели, пишет Motor1.
GMC Hummer EV представили осенью 2020 года. В топовой версии мощность пикапа превышает 1000 лошадиных сил. Машина может оснащаться максимум 18 камерами, преодолевать препятствия высотой до 46 сантиметров и двигаться в «режиме краба» по диагонали. Выдача Хаммеров клиентам началась в конце прошлого года.