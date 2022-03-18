Электропикапы GMC Hummer отозвали сразу после начала поставок

Неправильное ПО может привести к тому, что встроенный микроконтроллер отключит один или оба фонаря. Они могут погаснуть частично или полностью. В некоторых случаях фонарь останется включенным и на «заглушенной» машине. В любом случае это будет серьёзная угроза безопасности движения, поэтому необходим отзыв для ремонта.