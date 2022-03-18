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Электропикапы GMC Hummer отозвали сразу после начала поставок

Новости

Кирилл Малышев

Возрождённые под маркой GMC пикапы Hummer попали под отзывную кампанию, едва начав продаваться. Производитель обнаружил проблему с задними фонарями модели, пишет Motor1.

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  • Неправильное ПО может привести к тому, что встроенный микроконтроллер отключит один или оба фонаря. Они могут погаснуть частично или полностью. В некоторых случаях фонарь останется включенным и на «заглушенной» машине. В любом случае это будет серьёзная угроза безопасности движения, поэтому необходим отзыв для ремонта.
  • Под сервисную акцию в США попали десять машин, изготовленных с 5 октября 2021 года по 20 января 2022-го. На них заменят фонари. С 20 января производитель исправил программное обеспечение, и сбой уже не встречается.

GMC Hummer EV представили осенью 2020 года. В топовой версии мощность пикапа превышает 1000 лошадиных сил. Машина может оснащаться максимум 18 камерами, преодолевать препятствия высотой до 46 сантиметров и двигаться в «режиме краба» по диагонали. Выдача Хаммеров клиентам началась в конце прошлого года.

Вы часто проверяете оптику своей машины?

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