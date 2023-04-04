Электропикап Rivian R1T превратили в 8-местный сафари-кабриолет для Африки

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На Авто.ру стали доступны электропикапы Rivian R1T — новые и с пробегом
Экстремальная версия пикапа Toyota Tacoma станет гибридом
В Африке построили единственный в мире пикап Rivian R1T. Фонд охраны дикой природы масаи, как пишет Carscoops, переделал электрический грузовик в полностью открытый кабриолет на 8 мест: его будут использовать для туристических поездок по природным паркам.
Ранее способности электрокаров Rivian к преодолению бездорожья были поставлены под сомнение. Один из покупателей внедорожника R1S заявил, что тот сломался всего через два дня после покупки при попытке преодоления снежного сугроба.