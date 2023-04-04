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Экстремальная версия пикапа Toyota Tacoma станет гибридом

Электропикап Rivian R1T превратили в 8-местный сафари-кабриолет для Африки

Новости

Дмитрий Елизаров

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В Африке построили единственный в мире пикап Rivian R1T. Фонд охраны дикой природы масаи, как пишет Carscoops, переделал электрический грузовик в полностью открытый кабриолет на 8 мест: его будут использовать для туристических поездок по природным паркам.

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  • Пикапу полностью срезали крышу и удалили перемычку между кабиной и грузовой платформой. Лобовое стекло укоротили, но над салоном появилась высокая крыша-тент, установленная на кастомных опорах. Отсутствие половины средних стоек не помешало создателям кабриолета сохранить задние боковые двери.
  • В салоне установили восемь альтернативных кресел. Расположены они амфитеатром, то есть задние пассажиры сидят выше всех ради лучшей обзорности. Но самая серьёзная модернизация — это перенос органов управления слева направо. Тем самым африканский Rivian R1T может считаться единственным в мире праворульным электрокаром этой модели.
  • Помимо перевозки тургрупп, а также участия в образовательных программах Фонд планирует использовать свою постройку, к примеру, для скрытого патрулирования природных парков в борьбе против браконьерства. Основным достоинством пикапа названо отсутствие выхлопных газов: кабриолет не загрязняет воздух там, где природу и без того охраняют.

Ранее способности электрокаров Rivian к преодолению бездорожья были поставлены под сомнение. Один из покупателей внедорожника R1S заявил, что тот сломался всего через два дня после покупки при попытке преодоления снежного сугроба.

Доводилось бывать в Африке?

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