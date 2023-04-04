Электропикап Rivian R1T превратили в 8-местный сафари-кабриолет для Африки

Помимо перевозки тургрупп, а также участия в образовательных программах Фонд планирует использовать свою постройку, к примеру, для скрытого патрулирования природных парков в борьбе против браконьерства. Основным достоинством пикапа названо отсутствие выхлопных газов: кабриолет не загрязняет воздух там, где природу и без того охраняют.