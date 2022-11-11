Электропикап Radar RD6 с 272 силами и батареей на 400 километров оценили в Китае в 1,5 млн рублей

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Компания Geely показала электрический пикап под брендом Radar
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Кирилл Малышев
В Китае объявили стоимость электрического пикапа Radar RD6, разработанного Geely. В базовой комплектации он проезжает без подзарядки до 400 километров, а стоит 178 800 юаней, что эквивалентно 1,5 миллиона рублей.
Как пишет Autohome, в будущем RD6 может получить двухмоторные полноприводные исполнения. Его платформа адаптирована под такую возможность. Сам бренд планирует расширить линейку до пяти моделей. Это будут пикапы разных классов, кроссоверы и внедорожники. Все они получат электрифицированные силовые установки.