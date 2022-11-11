Электропикап Radar RD6 с 272 силами и батареей на 400 километров оценили в Китае в 1,5 млн рублей

А вот батарею можно выбирать. В «базе» будет 63

кВт·ч и автономность до 400 километров. За доплату поставят аккумулятор на 86 или 100 кВт·ч. Это запас хода до 550 и 632 километров соответственно. Топовая версия обойдётся в 268 800 юаней (2,25 миллиона рублей).