Электропикап Radar RD6 для любителей активного отдыха: новые подробности

Новинка, которая позиционируется как модель для любителей активного отдыха, будет предлагаться только с четырёхдверной кабиной и грузовой платформой длиной 1525 миллиметров (объём — 1,2 кубометра). При снаряжённой массе в 2090 килограммов пикап может брать на борт до 755 килограммов.