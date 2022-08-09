Электропикап Radar RD6 для любителей активного отдыха: новые подробности

- RD6 обладает несущим кузовом. В основе — модульная платформа SEA, на которой уже базируются электрокары другого суббренда Geely под названием Zeekr. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 5260, 1900 и 1830 миллиметров, колёсная база равна 3120 миллиметрам. Батарея расположена под полом салона.
- Новинка, которая позиционируется как модель для любителей активного отдыха, будет предлагаться только с четырёхдверной кабиной и грузовой платформой длиной 1525 миллиметров (объём — 1,2 кубометра). При снаряжённой массе в 2090 килограммов пикап может брать на борт до 755 килограммов.
- Дополнительные отсеки для хранения вещей предусмотрены под капотом и под задним диваном. В грузовом отсеке установлены четыре 220-вольтовые розетки. За доплату покупателям будут доступны фирменные аксессуары для активного отдыха, включая, например, портативные холодильник и аудиосистему.
- Первоначально на рынок выйдет только одномоторный заднеприводный RD6 с батареей ёмкостью почти 86 кВт·ч. Мощность базовой версии составит 272 л.с. Позже появятся модификации с двумя двигателями, запас хода самого дальнобойного пикапа превысит 600 километров.
Ранее в августе глава Tesla Илон Маск поделился «плохими новостями» об электрическом пикапе Cybertruck, запуск которого неоднократно переносился. Модель будет дороже, чем предполагалось, однако компания уже скоро начнёт подготовку Гигафабрики в Техасе к серийному выпуску необычной модели.