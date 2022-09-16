Электропикап GMC Hummer появится в видеоигре, но не про гонки

Дмитрий Елизаров
Американская компания GMC (часть концерна GM) объявила о подписании соглашения с Activision, издателем серии экшн-игр Call of Duty. В двух следующих частях игровой вселенной появится электрический супергрузовик Hummer EV: как это может выглядеть, разработчики показали на анонсирующем видео.
- Пикап появляется в самом конце видеоролика, хотя по сути присутствует в нём с самого начала: Hummer EV выезжает из контейнера, спущенного на парашюте из транспортного самолёта вместе с десантниками. Бегло продемонстрированы и их эмоции от мгновенной тяги, развиваемой электромоторами Hummer EV. Примечательно, что облик гражданского электрокара для военного экшна менять не стали.
- Как заявили в GMC, «Хаммер» будет играть роль «почти бесшумного и очень динамичного» транспорта для игроков. Пикап появится в Call of Duty: Modern Warfare II и Call of Duty: Warzone 2.0, релиз обеих игр намечен на нынешнюю осень.
Не исключено, видеоигра окажется единственным способом поездить на Hummer EV в ближайшие годы. Концерн располагает уже 90 тысячами предзаказов на электропикап, но нехватка микроэлектроники и аккумуляторов не позволяет выйти на запланированные объёмы производства. Как уточняет Autoevolution, на освоение всех имеющихся заказов (если ситуация не изменится к лучшему) у GMC уйдёт около пяти лет.