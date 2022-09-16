Электропикап GMC Hummer появится в видеоигре, но не про гонки

Пикап появляется в самом конце видеоролика, хотя по сути присутствует в нём с самого начала: Hummer EV в

ыезжает из контейнера, спущенного на парашюте из

транспортного

самолёта

вместе с десантниками. Бегло продемонстрированы и их эмоции от мгновенной тяги, развиваемой электромоторами Hummer EV. Примечательно, что облик гражданского электрокара для военного экшна менять не стали.