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Электропикап GMC Hummer EV превратят в автодом

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Кирилл Малышев

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Марка GMC показала на тизере прототип кемпера, построенного на базе электрического пикапа Hummer EV. Машину должны рассекретить летом. Пока о ней ничего не сообщается, но некоторые детали на изображении видны.

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  • Хорошо виден блок солнечных панелей на крыше. Они особенно важны для электромобиля, который отправляется в дикие места, где нет зарядных станций. Панели помогут восстановить в течение дня часть потраченной энергии.
  • У кунга сделан дополнительный ящик сбоку для хранения мелких вещей. Надстройка, судя по всему, нависает над пассажирской кабиной. Обычно в кемперах на базе пикапов в этом выступе делают спальные места.
  • Проект марка GMC реализует совместно с фирмой EarthCruiser Overland Vehicles из Австралии. Она специализируется на постройке автомобилей для длительных автономных путешествий и вот уже 10 лет имеет филиал в США.

Год назад был представлен кемпер, сделанный из старого армейского Hummer. За основу брали двухдверную машину. Её кабина была полностью интегрирована в жилую надстройку. Шасси военного внедорожника обеспечивает повышенную проходимость.

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