Электропикап GMC Hummer EV превратят в автодом

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Марка GMC показала на тизере прототип кемпера, построенного на базе электрического пикапа Hummer EV. Машину должны рассекретить летом. Пока о ней ничего не сообщается, но некоторые детали на изображении видны.
Год назад был представлен кемпер, сделанный из старого армейского Hummer. За основу брали двухдверную машину. Её кабина была полностью интегрирована в жилую надстройку. Шасси военного внедорожника обеспечивает повышенную проходимость.