Электрический Хаммер покрыли кевларом и сделали ещё более внедорожным

Дмитрий Елизаров
Известное американское ателье SoFlo Customs представило доработанный электропикап GMC Hummer EV с собственным названием Strikeforce. Электромобиль отделали необычным покрытием на базе кевларового волокна и доработали ходовую часть, а салон защитили от влаги. Продавать такой внедорожник тюнеры готовы по цене минимум 219 999 долларов при стартовой цене топовой модификации примерно вдвое меньше.
- Для покрытия кузова электропикапа тюнеры использовали тот же материал, что применяется в структуре бронежилетов. Однако от выстрелов покрытие не защитит: его задействовали, чтобы уберечь Hummer EV от царапин и сколов во время внедорожных поездок.
- Дорожный просвет грузовика за счёт модернизации подвески увеличили на 100 миллиметров. Это позволило оснастить электрокар не только фирменными 20-дюймовыми колёсами, но и грязевыми покрышками на 38 дюймов, тогда как штатно для Hummer EV доступны только 35-дюймовые. Официально заявленный максимальный клиренс для пикапа — 300 миллиметров.
- Тюнеры утверждают, что доработки ходовой части не влияют на функциональность электромобиля. Он по-прежнему может двигаться по диагонали в «режиме краба» и ускоряться до 100 км/ч примерно за 3 секунды благодаря силовой установке мощностью 1000 лошадиных сил.
- Заново отделанный интерьер теперь выглядит заметно более роскошно, чем на заводском пикапе. При этом в его оформлении применены материалы, устойчивые к влаге и прочим осадкам.
- Тюнеры первоначально планировали ограничиться одним экземпляром Strikeforce. Однако в процессе работы настолько увлеклись, что уже заказали два новых Hummer EV для продолжения работы.
Ещё летом сообщалось, что GMC перегружена заказами на электропикап, который пока продают только в максимальной версии Edition 1. По некоторым данным, очередь на Hummer EV растянулась до 2025 года. Поэтому слегка подержанные экземпляры перепродают на аукционах втридорога.