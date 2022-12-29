Недорогой электрохэтчбек BYD Dolphin обновили дворником и другими привычными опциями

Электрический Хаммер покрыли кевларом и сделали ещё более внедорожным
Новости

Дмитрий Елизаров

Известное американское ателье SoFlo Customs представило доработанный электропикап GMC Hummer EV с собственным названием Strikeforce. Электромобиль отделали необычным покрытием на базе кевларового волокна и доработали ходовую часть, а салон защитили от влаги. Продавать такой внедорожник тюнеры готовы по цене минимум 219 999 долларов при стартовой цене топовой модификации примерно вдвое меньше.

Голосуйте за главную новинку 2022 года!
1/9
  • Для покрытия кузова электропикапа тюнеры использовали тот же материал, что применяется в структуре бронежилетов. Однако от выстрелов покрытие не защитит: его задействовали, чтобы уберечь Hummer EV от царапин и сколов во время внедорожных поездок.
  • Дорожный просвет грузовика за счёт модернизации подвески увеличили на 100 миллиметров. Это позволило оснастить электрокар не только фирменными 20-дюймовыми колёсами, но и грязевыми покрышками на 38 дюймов, тогда как штатно для Hummer EV доступны только 35-дюймовые. Официально заявленный максимальный клиренс для пикапа — 300 миллиметров.
  • Тюнеры утверждают, что доработки ходовой части не влияют на функциональность электромобиля. Он по-прежнему может двигаться по диагонали в «режиме краба» и ускоряться до 100 км/ч примерно за 3 секунды благодаря силовой установке мощностью 1000 лошадиных сил.
  • Заново отделанный интерьер теперь выглядит заметно более роскошно, чем на заводском пикапе. При этом в его оформлении применены материалы, устойчивые к влаге и прочим осадкам.
  • Тюнеры первоначально планировали ограничиться одним экземпляром Strikeforce. Однако в процессе работы настолько увлеклись, что уже заказали два новых Hummer EV для продолжения работы.

Ещё летом сообщалось, что GMC перегружена заказами на электропикап, который пока продают только в максимальной версии Edition 1. По некоторым данным, очередь на Hummer EV растянулась до 2025 года. Поэтому слегка подержанные экземпляры перепродают на аукционах втридорога.

Стоит вообще дорабатывать и без того могучий пикап?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании