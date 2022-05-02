В России предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

Электропикап Ford F-150 Lightning оказался мощнее, чем ожидалось

Новости

Дмитрий Елизаров

Концерн Ford скорректировал характеристики своего первого электропикапа F-150 Lightning. Он по-прежнему будет выпускаться с двумя двухмоторными установками и двумя видами батарей. Но, как пишет Road&Track, двигатели стали мощнее, чем производитель сообщал на этапе премьеры в мае прошлого года, а грузоподъёмность повысилась. Серийное производство Ford F-150 Lightning стартовало несколько дней назад.

Читайте нас в Дзене!
  • Если ранее для базовой силовой установки пикапа Ford заявлял 430 л.с., то по обновлённым данным моторы смогут развивать 458 л.с. Отдача двигателей, которые устанавливаются на более дорогую модификацию, выросла с 571 до 588 л.с. Крутящий момент обеих установок не изменился и составляет 1050 Нм.
  • Следствием изменений стала повышенная грузоподъёмность. Если ранее производитель указывал 907 килограммов, то сейчас максимальный вес груза, доступного для F-150 Lightning, увеличился до 1014 килограммов.
  • Повлиял ли рост мощности на динамику пикапа, не уточняется. Ford утверждает, что F-150 Lightning сможет набрать 60 миль в час (96 км/ч) быстрее чем за 4 секунды, что делает пикап самым быстрым F-150 в истории.
  • К 2026 году концерн рассчитывает продавать до 2 миллионов электрокаров ежегодно — это около трети всех глобальных продаж Ford. К концу десятилетия доля электротранспорта должна достичь 50%.

В планы Ford входит выпуск не только легковых, но и коммерческих моделей на батарейной тяге. Всего электрофургонов планируется пять, 9 мая представят второй из них — Tourneo Custom EV.

Как считаете, понравился бы Ford F-150 россиянам?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение