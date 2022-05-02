Электропикап Ford F-150 Lightning оказался мощнее, чем ожидалось

Концерн Ford скорректировал характеристики своего первого электропикапа F-150 Lightning. Он по-прежнему будет выпускаться с двумя двухмоторными установками и двумя видами батарей. Но, как пишет Road&Track, двигатели стали мощнее, чем производитель сообщал на этапе премьеры в мае прошлого года, а грузоподъёмность повысилась. Серийное производство Ford F-150 Lightning стартовало несколько дней назад.