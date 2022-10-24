Компания Chevrolet увеличила мощность электропикапа Silverado EV до 764 лошадиных сил

Технически оба электропикапа идентичны и могут считаться конкурентами: они базируются на одной платформе Ultium, сопоставимы по габаритам и сейчас оснащаются одинаковыми силовыми установками. Однако грузовик от GMC планируется позиционировать как более премиальную модель с расширенным набором опций и по более высокой цене.