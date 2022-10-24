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Компания Chevrolet увеличила мощность электропикапа Silverado EV до 764 лошадиных сил
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Дмитрий Елизаров

Компания Chevrolet оснастила электропикап Silverado EV новой силовой установкой. Как пишет The Drive, она осталась двухмоторной, но двигатели развивают теперь 764 л.с. и 1057 Нм крутящего момента — на 91 л.с. больше, чем ранее. Двигателями аналогичной мощности компания GMC будет комплектовать свой батарейный грузовик Sierra EV, представленный на днях.

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  • Технически оба электропикапа идентичны и могут считаться конкурентами: они базируются на одной платформе Ultium, сопоставимы по габаритам и сейчас оснащаются одинаковыми силовыми установками. Однако грузовик от GMC планируется позиционировать как более премиальную модель с расширенным набором опций и по более высокой цене.
  • Косвенным доказательством этого может служить символический разрыв в тяговых показателях двух пикапов: двигатели GMC Sierra EV развивают на 7 Нм больше. Кроме того, шасси Chevrolet Silverado не получит так называемого «режима краба» — управляемых задних колёс, которые позволяют автомобилю двигаться по диагонали. Необычная функция останется прерогативой GMC Sierra EV и Hummer EV, который выпускает та же компания.
  • Наконец, продажи Silverado EV стартуют с самой доступной комплектации по цене около 40 тысяч долларов, тогда как у Sierra EV первой появится топовая версия Denali стоимостью минимум 107 тысяч долларов.

Каким образом была увеличена отдача двигателей Silverado EV, программным или аппаратным, пока не уточняется. На этапе премьеры электропикапа в начале нынешнего года для него были предложены две силовых установки максимальной мощностью 673 л.с.

При прочих равных Chevrolet или GMC?

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