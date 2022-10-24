Компания Chevrolet увеличила мощность электропикапа Silverado EV до 764 лошадиных сил

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Дмитрий Елизаров
Компания Chevrolet оснастила электропикап Silverado EV новой силовой установкой. Как пишет The Drive, она осталась двухмоторной, но двигатели развивают теперь 764 л.с. и 1057 Нм крутящего момента — на 91 л.с. больше, чем ранее. Двигателями аналогичной мощности компания GMC будет комплектовать свой батарейный грузовик Sierra EV, представленный на днях.
Каким образом была увеличена отдача двигателей Silverado EV, программным или аппаратным, пока не уточняется. На этапе премьеры электропикапа в начале нынешнего года для него были предложены две силовых установки максимальной мощностью 673 л.с.